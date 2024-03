Enefit Greeni tootmisandmed – veebruar 2024

Enefit Green tootis veebruaris 159,2 GWh elektrit, mida on 32,7% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Tootmistulemust mõjutasid peamiselt uued – nii valminud kui ka veel ehitusjärgus tuulepargid Leedus, Soomes ja Eestis.



Veebruari keskmised mõõdetud tuulekiirused Eesti ja Leedu tuuleparkides olid vastavalt 6,5 m/s ja 7,3 m/s (aasta tagasi vastavalt 6,9 m/s ja 6,8 m/s). Tolpanvaara tuulepargis (Soome) mõõdeti keskmiseks tuulekiiruseks 8,1 m/s.

"Tootsime veebruaris ligikaudu kolmandiku võrra enam elektrit kui aasta tagasi. Leedus aitasid kaasa mullusest paremad tuuleolud. Valmivates tuuleparkides on suurem enamus tuulikuid tootmas elektrienergiat ja see tõi kaasa suurema elektritoodangu sealsetest tuuleparkidest. Meie fookus on olemasolevate tootmisvaradel kõrge töökindluse hoidmisel ja ehituses olevates tuuleparkides turvalise ehitustegevuse tagamine ning elektrivõrgu vastavuskatsetuste sooritamine, et iga gigavatt-tund elektrit saaks toodetud," kommenteeris Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik.

Koostootmise segmendi elektri- ja soojusenergia toodang vähenes märgatavalt (vastavalt -21% ja -17% võrreldes mullusega), sest möödunud aasta IV kvartalis müüs Enefit Green Brocenis (Läti) asuva biomassi kütusena kasutava koostootmisjaama ning pelletitehase.

Enefit Greeni 2024. aasta veebruari tootmisandmed sisaldavad viimast korda Valka ja Paide koostootmisjaamade elektri- ja soojusenergia toodangu andmeid, kuna nende jaamade müük Utilitasele viidi lõpule veebruari lõpu seisuga. Nimetatud koostootmisjaamad tootsid 2024. aasta veebruaris kokku 1,8 GWh elektrit ja 8,5 GWh soojusenergiat.

Iru elektrijaam (edaspidi Enefit Greeni koostootmise segmendi moodustav vara) tootis veebruaris 10,5 GWh elektrit ja 36,9 GWh soojusenergiat (mullu veebruaris vastavalt 11,4 GWh ja 34,8 GWh).





Veebruar 2024 Veebruar 2023 Muutus, % Elektrienergia toodang riikide kaupa, GWh Eesti 69,0 69,7 -0,9% Leedu 72,4 46,4 55,9% Läti 0,8 3,2 -73,6% Poola 1,1 0,7 70,2% Soome 15,8 - - Kokku 159,2 119,9 32,7% Elektrienergia toodang segmentide kaupa, GWh Tuul 144,6 103,2 40,1% sh. uued tuulepargid 52,9 10,3 413,0% Koostootmine 12,3 15,6 -20,9% Päike 2,1 0,9 137,0% sh. uued päikesepargid 1,2 - - Muud 0,1 0,2 -52,1% Kokku 159,2 119,9 32,7% Soojusenergia, GWh 45,5 55,0 -17,3%





Enefit Green on üks juhtivatest taastuvenergia tootjatest Läänemere piirkonnas. Ettevõte opereerib tuuleparke Eestis ja Leedus, päikeseparke Eestis ja Poolas, kütusena olmeprügi kasutavat koostootmisjaama Eestis ning hüdroelektrijaama Eestis. Lisaks arendab ettevõte mitmeid tuule- ning päikeseparke ülalnimetatud riikides ja Soomes. 2023. aasta lõpu seisuga oli ettevõtte installeeritud elektritootmise koguvõimsus 515 MW ning soojusenergia tootmise koguvõimsus 50 MW. 2023. majandusaasta jooksul tootis ettevõte 1 343 GWh elektrienergiat, 604 GWh soojusenergiat ja 156 tuhat tonni pelleteid. 2023. aasta lõpus väljus Enefit Green biomassi kütusena kasutavatest koostootmise ning pelletitootmise äridest.