Mütter auf der ganzen Welt stärken: Momcozy stellt sein Momcozy Care Program vor

LONDON, March 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die globale Mutterschaftsmarke Momcozy, die drei Millionen Mütter von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft begleitet, stellt das Momcozy Care Program vor, eine umfassende Initiative, die darauf abzielt, Müttern in jeder Phase ihres Weges echte Unterstützung zu bieten. Das Programm baut auf der Grundlage von Momcozy auf, dass Mütter an erster Stelle stehen, bietet einen ganzheitlichen Ansatz für die Betreuung.



Momcozy unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit mit einflussreichen Organisationen, Institutionen und Fachleuten, um positive Ergebnisse für Mütter zu erzielen. Die Partnerschaften mit The Baby Academy , dem führenden Anbieter von Mutterschaftskursen, und Pumpspotting , der von der Community betriebenen Plattform zur Unterstützung des Stillens und der Säuglingsernährung, stellen einen bedeutenden Schritt in der Mission von Momcozy dar, die Einweisung und Unterstützung hinsichtlich des Stillens zu verbessern. Über The Baby Academy unterstützt Momcozy durch den von international zugelassenen Stillberaterinnen durchgeführten Stillvorbereitungskurs den Zugang zu kostenloser, evidenzbasierter Stilleinweisung.

„Wir von The Baby Academy glauben an eine Welt, in der alle werdenden Eltern Zugang zu den aktuellsten, evidenzbasierten Informationen haben, die von Fachleuten des Gesundheitswesens bereitgestellt werden, um sie zu befähigen, ihre eigenen fundierten Entscheidungen über Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft zu treffen. Diese wertvolle Partnerschaft zeigt das Engagement von Momcozy zur Unterstützung von Müttern auf der ganzen Welt durch die Bereitstellung von essentiellen, von medizinischem Fachpersonal geleiteten, evidenzbasierten Ressourcen für Mutter und Partner durch die kostenlosen Stillvorbereitungskurse von The Baby Academy“, sagte Tom McGovern, Mitgründer der Baby Academy.

Die Zusammenarbeit von Momcozy mit Pumpspotting erweitert die Unterstützung für stillende und abpumpende Mütter durch die Breast Express Tour , eine landesweite Initiative, die von Juli bis Oktober stillende Mütter ehrt und gleichzeitig Ressourcen und Unterstützung auf ihrem Weg anbietet.

Neben der Durchführung von Live- Schulungswebinaren mit zertifizierten Mutterschaftsexperten erweitert Momcozy seine Präsenz, um in 10 Städten durch Gemeindepartnerschaften und die Einführung digitaler Communitys konzentrierte, persönliche Unterstützung zu bieten. Die Marke startet ihre persönlichen Initiativen mit den Franchises The Miami Moms Collective und FIT4MOMS in Dallas, die Wellness- und soziale Events für die unterschiedlichen Bedürfnisse von Müttern anbieten.

Über Momcozy:

Seit 2018 bietet Momcozy Müttern den besten Komfort mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Pflegeprodukten für Mütter. Momcozy begleitet Frauen von der Schwangerschaft bis zur frühen Mutterschaft und wird von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern geschätzt. Mit kontinuierlicher Innovation und dem aufrichtigen Engagement, ansprechende Designs zu kreieren, nehmen Präsenz und Einfluss von Momcozy zu, um das Leben von Müttern auf der ganzen Welt zu erleichtern.

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/06530171-1454-40bf-ac2f-c2565eae1abd