Autonomiser les mères partout dans le monde : Momcozy lance son programme Momcozy Care

LONDRES, 13 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accompagnant trois millions de mamans depuis la grossesse jusqu’aux premiers jours de la maternité, la marque mondiale dédiée à la maternité Momcozy a lancé le Programme de soins Momcozy , une initiative globale visant à apporter un soutien réel aux mères à chaque étape de leur parcours. Le programme, qui s’appuie sur les fondements de Momcozy, à savoir donner la priorité aux mamans, propose une approche holistique des soins.



Momcozy met l’accent sur l’importance de la collaboration avec des organisations, des institutions et des professionnels influents pour bien vivre la maternité. Les partenariats avec le principal fournisseur d’informations pédagogiques sur la maternité, The Baby Academy , et la plateforme communautaire de soutien à l’allaitement et à l’alimentation des bébés, Pumpspotting , marquent une étape importante dans la mission de Momcozy : améliorer le soutien et l’éducation sur l’allaitement. Par l’intermédiaire de The Baby Academy, Momcozy plébiscite l’accès à une formation gratuite et fondée sur des données probantes en matière d’allaitement, grâce au Cours de préparation à l’allaitement dispensé par des consultantes en lactation certifiées par le conseil international.

« Chez The Baby Academy, nous croyons en un monde où tous les futurs parents ont accès aux informations les plus récentes, fondées sur des preuves et fournies par des professionnels de la santé, afin de leur permettre de prendre leurs propres décisions en toute connaissance de cause concernant la grossesse, la naissance et la parentalité. Ce partenariat précieux démontre l’engagement de Momcozy à soutenir les mamans du monde entier, en offrant des ressources essentielles fondées sur des données probantes et dirigées par des professionnels de la santé pour la mère et le partenaire par le biais des cours gratuits de préparation à l’allaitement de The Baby Academy », partage le cofondateur de The Baby Academy, Tom McGovern.

La collaboration entre Momcozy et Pumpspotting permet d’apporter un soutien supplémentaire aux mamans qui allaitent et tirent leur lait, grâce au Breast Express Tour , une initiative nationale visant à honorer les mères qui allaitent tout en leur fournissant des ressources et de l’aide tout au long de leur parcours, de juillet à octobre.

En plus d’organiser des webinaires pédagogiques en direct avec des experts certifiés en maternité, Momcozy étend sa présence pour apporter un accompagnement ciblé et en personne dans 10 villes, grâce à des partenariats communautaires et au lancement de communautés numériques. La marque lance ses initiatives en présentiel avec les franchises The Miami Moms Collective et FIT4MOMS à Dallas, qui organisent des événements sociaux et de bien-être pour répondre aux divers besoins des mères.

À propos de Momcozy :

Depuis 2018, Momcozy s’efforce d’apporter le summum du confort aux mamans avec ses tire-lait portables, ses soutiens-gorge d’allaitement et autres produits de soin de maternité. Approuvée par 3 millions de mamans dans plus de 40 pays, Momcozy accompagne les femmes de la grossesse aux débuts de la maternité. S’inscrivant dans une démarche d’innovation continue, Momcozy affiche son engagement à créer des designs douillets nés de l’amour. En pleine expansion, Momcozy reste fidèle à sa mission de rendre la vie des mamans du monde entier plus facile et plus confortable.

