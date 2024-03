ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2024 KLO 13.00



ROBIT OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2023 ON JULKAISTU

Robit Oyj:n vuoden 2023 vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti vuodelta 2023 on tänään julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.robitgroup.com/investor/taloudellinen-informaatio/ .

Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen sekä vuoden 2023 tilinpäätöksen. Tilinpäätös sisältää konsernitilinpäätöksen, emoyhtiön tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.

Robit Oyj:n päivitetty palkitsemispolitiikka on myös julkaistu tänään edellä mainituilla verkkosivuilla.

Vuosikertomus, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ja -politiikka ovat myös tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostoina.

Robit Oyj julkaisee tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen myös European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. ESEF-vaatimusten mukaisesti tilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilinpäätös on saatavilla suomeksi XHTML-muodossa edellä mainituilla verkkosivuilla ja tämän tiedotteen liitteenä.

Robit on kaivos- ja rakennusmarkkinoiden korkealaatuisten kulutusosien maailmanluokan asiantuntija, joka auttaa sinua poraamaan pidemmälle ja nopeammin. Robit pyrkii maailman ykköseksi porauksen kulutusosissa. Korkealaatuiset Top Hammer-, Down the Hole- ja Geotechnical-tuotteet ja asiantuntevat palvelut tuovat asiakkaille säästöjä porauskustannuksissa. Yhtiöllä on omat myynti- ja palvelupisteet seitsemässä maassa sekä aktiivinen jälleenmyyjäverkosto, jonka kautta se myy yli 100 maahan. Robitilla on tuotantoyksiköt Suomessa, Etelä-Koreassa ja Englannissa. Robitin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.robitgroup.com .

