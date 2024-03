Investissement majeur dans la recherche innovante et de qualité supérieure au profit de la population canadienne

MONTRÉAL, 13 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, à l’Université de Montréal, au Québec, l’honorable Pablo Rodriguez, Ministre des Transports et lieutenant du Québec, a annoncé l’octroi, par l’entremise de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), de plus de 515 millions de dollars en financement dans l’infrastructure de recherche. Il a fait cette annonce au nom de l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie. En plus de financer 100 projets d’infrastructure dans 32 établissements d’enseignement supérieur et hôpitaux de recherche partout au pays, les sommes consenties aideront le Canada à demeurer à l’avant-garde de l’exploration, de la découverte et de l’innovation.



Afin que nos chercheurs et chercheuses soient en mesure de s’attaquer aux enjeux cruciaux qui touchent notre planète et de donner suite à des idées ambitieuses qui favorisent l’innovation, il est nécessaire de mettre à leur disposition des installations et des outils adéquats. Le gouvernement du Canada reconnaît cette nécessité et, par l’intermédiaire de la FCI, aide les chercheurs et chercheuses de tout le pays à faire des contributions importantes dans les domaines de la santé, de l’environnement et de l’économie afin de bâtir une société résiliente et prospère.

L'Université de Montréal a reçu du financement de la FCI pour trois des projets susmentionnés, dont un qui permettra d'utiliser l'imagerie médicale pour en apprendre davantage sur le diabète de type 2, une maladie qui touche près d'un adulte sur dix dans le monde. Ce financement offrira à des équipes de recherche de l'Université de Montréal ainsi que de l'Université de Sherbrooke la technologie nécessaire pour réaliser des tomographies par émission de positrons, de l'imagerie par résonance magnétique et des échographies quantitatives afin de surveiller le fonctionnement des organes des personnes atteintes de la maladie, dans le but de la prévenir et de la traiter.

Ce financement vient appuyer d’autres projets exceptionnels d’infrastructure de recherche visant à :

Reconvertir des médicaments pour traiter les troubles liés à la consommation d’opioïdes. En 2022, vingt personnes en moyenne ont perdu la vie chaque jour en raison d’une surdose d’opioïdes, soit deux fois plus qu’en 2019, avant la pandémie de la COVID-19. Le financement de la FCI soutiendra les chercheurs et chercheuses de l’école de médecine Cumming de l’Université de Calgary qui étudient les modifications du cerveau induites par la consommation d’opioïdes. À l’heure actuelle, il n’existe que quatre médicaments approuvés pour traiter les troubles liés à l’utilisation de ce type de substance, et le taux de rechute chez les personnes en cours de traitement est d’environ 70 pour cent. Le personnel de recherche collaborera avec des personnes souffrant de toxicomanie afin de reconvertir des médicaments existants et de traiter ainsi les symptômes débilitants de la maladie. Bien que l’équipe de recherche ait l’intention de travailler à la mise au point de nouvelles pharmacothérapies, la priorité donnée aux médicaments existants permettra de retrancher de nombreuses années d’essais et d’approbations, ce qui pourrait, en fin de compte, sauver des vies.



Prévenir l’érosion côtière. Chaque année, l’Île-du-Prince-Édouard perd en moyenne 30 centimètres de littoral, un rétrécissement plus rapide que prévu. La province doit se protéger contre les fortes précipitations, les ondes de tempête et l’élévation du niveau de la mer attribuables aux changements climatiques : l’une de ses principales préoccupations à l’heure actuelle. Le financement de la FCI appuiera le laboratoire intelligent sur le climat de l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard dans le développement d’un système de surveillance et de modélisation des aléas côtiers à l’échelle de la province. Des caméras offrant une vue à 360 degrés permettront de suivre les tempêtes en temps réel, et une installation intérieure servira à tester des mesures de protection dans un milieu côtier simulé. Le système, qui sera unique en son genre au Canada, évaluera systématiquement des mesures telles que la végétalisation et l’édification de digues afin de trouver des solutions adaptées à divers endroits de l’île.



Fabriquer des fauteuils roulants améliorés. Parmi les fauteuils roulants sur le marché, peu ont été conçus en fonction de la rigueur du climat et des terrains accidentés du Canada. Une équipe de l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique cherche à réduire les obstacles à la mobilité en concevant des fauteuils roulants capables d’aller dans des endroits inaccessibles à l’heure actuelle, c’est-à-dire hors-piste, sur des surfaces enneigées et même dans les escaliers. Elle cherche à créer un fauteuil modifiable auquel s’ajouteraient des unités d’assistance, comme celles des vélos électriques, et qui serait aussi en mesure de s’engager sur différents types de terrains. L’équipe travaillera en partenariat avec l’Université du Manitoba pour tester les fauteuils dans la neige. Elle effectuera également des essais rigoureux pour révéler le potentiel des technologies qui, en toute sécurité, permettront d’abattre les obstacles à la mobilité des personnes vivant avec un handicap.



Citations

« J’offre mes félicitations aux chercheurs exceptionnels qui ont obtenu un appui financier déterminant pour propulser leurs projets. Notre gouvernement est fier de soutenir la relève en donnant aux étudiants et aux chercheurs postdoctoraux les moyens d’acquérir et de perfectionner les compétences et les connaissances dont ils ont besoin pour exceller dans des domaines exigeants. Leurs travaux ouvrent de nouvelles avenues, consolident le leadership mondial du Canada en matière d’innovation, stimulent notre économie et nous permettent de concrétiser notre vision commune d’un avenir plus sain et prospère pour l’ensemble des Canadiens. »

- L’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie





« Les laboratoires et les installations de recherche, comme ceux qui sont financés aujourd’hui, sont les assises sur lesquelles les leaders de la recherche au Canada s’appuient pour faire des découvertes et innover, ce qui nous assurera un avenir meilleur. »

- Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la FCI



Faits en bref

Les investissements annoncés aujourd’hui s’inscrivent dans le cadre du Fonds d’innovation de la FCI. Ce programme de financement, qui couvre 40 pour cent des coûts d’infrastructure, concerne l’ensemble du spectre de la recherche, depuis la recherche fondamentale jusqu’au développement technologique. Les fonds de contrepartie proviennent de partenaires tels que les gouvernements provinciaux et territoriaux et les établissements eux-mêmes. Ces investissements permettront au Canada de demeurer à l’avant-garde de l’exploration et de la production de connaissances et aideront les chercheurs et chercheuses à trouver des solutions aux défis mondiaux tout en générant d’importantes retombées sociales, économiques, environnementales ou en matière de santé au profit de la population canadienne;





Les projets soutenus par le Fonds d’innovation peuvent bénéficier d’un financement supplémentaire par l’entremise du Fonds d’exploitation des infrastructures afin de couvrir les frais d’exploitation de l’infrastructure de recherche. L’investissement total de 515,3 M$ comprend 117,7 M$ provenant de ce fonds. Il comprend également 5,5 M$ pour couvrir les coûts administratifs supplémentaires associés à la gestion et à la gouvernance de vingt projets auxquels participent au moins trois établissements partenaires admissibles au financement de la FCI;





De nombreux projets financés sont le fruit d’une collaboration entre des établissements de recherche. Sur les 100 propositions, 41 comprennent au moins un établissement partenaire.



À propos de la Fondation canadienne pour l’innovation

Avec son mandat audacieux et sa vision stratégique, la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) donne aux chercheurs et chercheuses les moyens d’être des leaders mondiaux dans leur domaine et de répondre aux grands enjeux de société. La FCI contribue au financement d’outils, d’équipements et de laboratoires à la fine pointe de la technologie. Cette infrastructure est nécessaire à la recherche fondamentale et permet de relever des missions de recherche qui transcendent les disciplines et mobilisent tous les secteurs. Les infrastructures de recherche financées par la FCI favorisent la mobilisation des connaissances, stimulent l’innovation et la commercialisation et offrent un milieu exceptionnel pour assurer la formation de la nouvelle génération.

