ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.3.2024 KLO 17.00

ROBIT OYJ JULKAISEE TIETTYJÄ OIKAISTUJA OSAVUOSI- JA PUOLIVUOTISKATSAUSTIETOJA TILIKAUDELTA 2023

Robit Oyj on konsernitilinpäätöksessään 31.12.2023 korjannut IAS 8 -standardin mukaisesti liitetiedossa 6.4 kerrotulla tavalla rahavarojen ja muiden rahoitusvarojen esittämistä.

Robit korjaa rahavarojen ja muiden rahoitusvarojen esittämistä osavuosikatsauksissaan vuodelta 2023. Korjauksilla ei ole vaikutusta yhtiön tuloslaskelmaan tai omaan pääomaan. Konsernilla on sijoitettuna varoja lyhytaikaiseen korkorahastoon, jotka konserni on määritellyt likvideiksi rahavaroiksi. Kyseisen korkorahaston sisällä sijoitukset voivat kuitenkin olla pidempiaikaisia kuin 90 päivää, minkä lisäksi rahaston riskisyyttä osoittava volatiliteetti on ollut keskimäärin korkeampi kuin mitä rahavaroille sallitaan. Näin ollen, sijoitus korkorahastoon on uudelleenluokiteltu rahavaroista erään ”muut rahoitusvarat”, jotka arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

Tiedot, jotka esitetty osavuosikatsauksessa 1.1.-31.3.2023, puolivuosikatsauksessa 1.1.-30.6.2023 ja osavuosikatsauksessa 1.1.-30.9.2023 konsernin taseessa ja rahavirtalaskelmassa, on korjattu, kuten alla olevissa taulukoissa on esitetty.

KONSERNIN TASE Tuhatta euroa Raportoitu

30.09.2023 Oikaistu Oikaistu

30.09.2023 Muut rahoitusvarat 1 603 1 603 Rahavarat 7 353 -1 603 5 751 Yhteensä 7 353 7 353 Tuhatta euroa Raportoitu

30.06.2023 Oikaistu Oikaistu

30.06.2023 Muut rahoitusvarat 1 603 1 603 Rahavarat 8 616 -1 603 7 013 Yhteensä 8 616 8 616 Tuhatta euroa Raportoitu

31.03.2023 Oikaistu Oikaistu

31.03.2023 Muut rahoitusvarat 1 603 1 603 Rahavarat 5 461 -1 603 3 858 Yhteensä 5 461 5 461 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA Tuhatta euroa Raportoitu

30.09.2023 Oikaistu Oikaistu

30.09.2023 Rahavarat kauden alussa 8 616 -1 603 7 013 Rahavarat kauden lopussa 7 353 -1 603 5 751 Tuhatta euroa Raportoitu

30.06.2023 Oikaistu Oikaistu

30.06.2023 Rahavarat kauden alussa 5 461 -1 603 3 858 Rahavarat kauden lopussa 8 616 -1 603 7 013 Tuhatta euroa Raportoitu

31.03.2023 Oikaistu Oikaistu

31.03.2023 Rahavarat kauden alussa 7 688 -1 603 6 085 Rahavarat kauden lopussa 5 461 -1 603 3 858 TUNNUSLUVUT 30.9.2023 30.6.2023 31.3.2023 Nettovelkaantumisaste % Raportoitu 58,9 % 56,2 % 63,1 % Oikaistu 62,4 % 59,6 % 66,4 %





