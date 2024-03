La sénatrice Julie Miville-Dechêne présentera le discours d’ouverture à la 9e Conférence nationale sur le commerce équitable

MONTRÉAL, 13 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 9e Conférence nationale sur le commerce équitable de Fairtrade Canada aura lieu les 16 et 17 mars 2024 à Montréal. Organisé par l'Université Concordia, l'événement réunira des représentant·es de certains des plus grands établissements d'enseignement supérieur du Canada, des activistes, des membres de la société civile et des marques visionnaires.



Portant le thème « Les pieds sur terre », la conférence commémore trois décennies de Fairtrade au Canada tout en jetant un œil avisé sur les défis et les opportunités qui nous attendent. Dans un contexte de dynamique mondiale en constante évolution, les participant·es s'engageront dans un dialogue, une collaboration et un échange de connaissances visant à inspirer un engagement continu envers les principes du commerce équitable.

Parmi les conférencière·ers distingué·es, mentionnons la sénatrice Julie Miville-Dechêne, qui explorera l'avenir des droits de la personne dans les chaînes d'approvisionnement canadiennes, ainsi que Victor Cordero, producteur de café visionnaire et directeur général de RED ECOLSIERRA en Colombie, qui partagera son point de vue éclairé sur le développement d'une industrie du café durable.

« Il s'agit d'un moment important pour le mouvement du commerce équitable au Canada », a déclaré Julie Francoeur, Directrice générale de Fairtrade Canada. « En deux ans seulement, la notoriété de Fairtrade au Canada a augmenté de 15 %. De plus en plus d'entreprises s'engagent à adopter des pratiques d'approvisionnement éthiques et respectueuses de l'environnement. La Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement du Canada vient d'entrer en vigueur cette année. Il y a beaucoup d'espoir et de motivation pour un avenir meilleur. »

Les panels donneront l'occasion à des marques comme Keurig Dr Pepper Canada, Tony's Chocolonely et Equifruit de partager comment leurs compagnies innovent vers la durabilité et le développement de chaînes d'approvisionnement plus équitables.

Les séances phares de la conférence incluent :

Tony's Chocolonely, le plus grand perturbateur de l'industrie du chocolat, s'attaquera au problème du travail des enfants dans la production de cacao.

Keurig Dr Pepper Canada se joindra au producteur de café colombien Victor Cordero pour une discussion sur les changements climatiques et une approche collective pour établir une industrie du café durable.

Des représentant·es d'Equifruit, d'Equal Exchange et de Longo's discuteront de l'avenir des produits frais équitables.



Réfléchissant à l'importance de la conférence, Loïc De Fabritus Gautier, Gestionnaire principal du plaidoyer et de l'engagement citoyen chez Fairtrade Canada, a déclaré : « 30 ans après l'introduction du label Fairtrade au Canada, le modèle du commerce équitable est plus vivant et pertinent que jamais. C'est inspirant et énergisant d'avoir plus d'une centaine de participant·es de partout au Canada qui se réunissent pour continuer à faire fructifier le patrimoine du mouvement du commerce équitable. »

La conférence est un carrefour indispensable au dialogue, à la collaboration et à l'innovation dans le domaine du commerce éthique, réunissant les parties prenantes, les activistes et les leaders de l'industrie pour faire avancer le mouvement du commerce équitable au Canada et ailleurs dans le monde.

Pippa Rogers

pippa.rogers@fairtrade.ca