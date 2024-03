Sogeclair : Résultats Annuels pour 2023

Blagnac, France, le 13 mars 2024-17h35,

Montréal Canada

RESULTATS ANNUELS 2023

Chiffre d’affaires consolidé : 148,0 M€, +9,7% (ATCC : +10,6%)

EBITDA(1) = 16,7 M€, +32,3%

RN = 4,7 M€, +82,9%

Dividende = 0,94 € par action, +4,4%

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Le Conseil d’Administration réuni le 07 mars 2024 a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31/12/2023. Les procédures d’audit sur les comptes annuels ont été effectuées.

L’ensemble des soldes intermédiaires de gestion, qui progressent avec un EBITDA à 11,3% du chiffre d’affaires (16,7M€), un résultat opérationnel à 4,6% du chiffre d’affaires (6,9M€) et un résultat net à 3,2% (4,7M€), sont l’illustration d’une exécution rigoureuse du plan ONE SOGECLAIR.

en M€ 2023 2022 Variation

2023 / 2022 Chiffre d’affaires 148,0 134,9 +9,7% EBITDA (1) 16,7 12,6 +32,3% En % du CA 11,3% 9.3% Résultat opérationnel 6,9 4,7 +46,1% En % du CA 4,6% 3,5% Résultat Net 4,7 2,6 +82,9% Dont part du groupe 3,1 2,0 +56,8%

(1) résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE :

Modernisation de la gouvernance avec séparation des rôles de Président et de Directeur Général (mai 2023)

Cotation sur le segment des entreprises de croissance avec le transfert sur Euronext Growth (juillet 2023)

Poursuite du déploiement du plan ONE SOGECLAIR avec la mise en place d’un Responsable pays en Inde et l’extension des offres en Amérique du Nord

Renforcement des marges de trésorerie avec la mise en place d’un financement PPR de 10M€ (4 ans de différé + 4 ans d’amortissement). La Trésorerie disponible est de 16,7M€.

Redressement de la rentabilité en Amérique du Nord de -3,6% à +7,7% (effet prix et volume)

Réduction des pertes sur les Grands Simulateurs

Par zone géographique : dans le cadre de l’organisation ONE SOGECLAIR, la performance mesurée ci-dessous correspond à la localisation de nos filiales par zone géographique et non selon la situation géographique de nos clients. Ce qui explique l’écart entre le chiffre d’affaires par zone géographique de nos clients (communiqués des chiffres d’affaires) et celui présenté ci-dessous des filiales situées dans chaque zone géographique.

en M€ (évolution 23/22 en %) Europe Afrique Amérique Asie

Pacifique Chiffre d’affaires 108,5 (+6,2%) 33,4 (+23,4%) 6,2 (+7,5%) EBITDA 11,8 (+2,5%) 2,6 (+365,0%) 1,1 (-22,7%) Résultat opérationnel 6,2 (-3,8%) 0,9 (+147,8%) 0,3 (-72,8%)

Les écarts sont dus à la société holding et aux arrondis

Par Activité :

en M€ Engineering Solutions Conseil Chiffre d’affaires 74,2 72,9 0,9 EBITDA 4,8 11,0 -0,4 Résultat opérationnel 3,8 4,0 -0,4

Les écarts sont dus à la société holding et aux arrondis

RENTABILITÉ ET STRUCTURE FINANCIERE

L’effort de R&D a été soutenu à 12M€ sur l’exercice dont 3M€ ont été immobilisés contre 3,3M€ sur l’exercice précédent.

Les dotations aux amortissements et aux provisions atteignent 9,5M€ et devraient se stabiliser autour de ce plafond.

La rentabilité opérationnelle bondit de 46,1 %.

Avec des Fonds Propres à 62,3M€, la structure financière est solide, l’endettement s’établit à 12,2M€ hors IFRS 16 (contre 12,1M€ en 2022) soit un gearing à 19,53% et à 22,4M€ après IFRS 16 (contre 16,3M€ en 2022), soit un gearing de 35,88%, la hausse provient des renouvellements des baux pour 8,3M€ (en Ile-de-France, au Canada et en Occitanie).

La trésorerie disponible est de 16,7 M€.

PROPOSITION DE DIVIDENDE

Le conseil d’administration du 07 mars 2024 a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 14 mai 2024, un dividende de 0,94€ par action en progression de 4,4%.

PERSPECTIVES

Les marchés sont soutenus par la décarbonation des transports ainsi que par la simulation pour le développement (Engineering) et la mise en service des systèmes complexes.

SOGECLAIR fort de ses bons résultats de 2023 poursuit ses investissements de structuration au plan international et confirme son objectif 2030 d’un chiffre d’affaires de 250M€ et d’une rentabilité d’EBITDA de 12%.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 1er trimestre 2024, le 30 avril 2024 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Philippe ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Olivier PEDRON, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 70 33

Contact presse : Louise-Marie Thabard / Communication SOGECLAIR / louise-marie.thabard@sogeclair.com / +336 75 95 12 20

