Haffner Energy et Hexas développent une offre intégrée

pour la production d’énergies renouvelables à partir de la biomasse





Vitry-le-François, 13 mars 2024 à 18:00 (CEST),





Haffner Energy, société familiale française qui conçoit, fabrique, fournit et exploite des solutions de production d’énergies renouvelables par la valorisation de résidus de biomasse, et Hexas Biomass Inc. (Hexas), société basée aux Etats-Unis, spécialisée dans la production de matières premières d'origine végétale à partir de sa culture régénératrice la XanoGrass™, annoncent avoir signé un Memorandum of Understanding (MoU) en vue d’établir un partenariat non exclusif.

Haffner Energy a développé une technologie innovante et brevetée de thermolyse de la biomasse, fruit de 30 ans d’expertise dans la valorisation énergétique de cette matière première. Cette technologie répond aux enjeux de la décarbonation et apporte une réponse économiquement compétitive pour l'industrie, les collectivités, la mobilité terrestre, aérienne et maritime. Elle contribue également à la régénération de la planète par la coproduction de biochar, puits de carbone naturel, et de CO 2 biogénique.

Hexas est une société américaine qui offre des solutions basées sur la production d’une graminée vivace géante, régénératrice et résistante à la sécheresse, la XanoGrass™, qui, une fois récoltée est transformée en une matière première végétale et durable : la XanoFiber™. Son exploitation sur des terres marginales, impropres à l'agriculture, est destinée à alimenter localement des modules de transformation de cette biomasse en énergie. Elle répond aux objectifs communs des deux sociétés de régénérer la planète par l'innovation et la mise en place de solutions de production d'énergies renouvelables.

La signature de ce partenariat permettra à Hexas et Haffner Energy d'offrir à leurs clients une solution clé en main pour produire des énergies vertes, tout en leur garantissant la disponibilité et le coût de la matière première. Cet accord, non exclusif, laisse présager un bel avenir pour la valorisation énergétique d’une biomasse durable et abondante.

« Nous nous félicitons de la signature de ce partenariat qui donne une nouvelle dimension aux différentes offres de Haffner Energy, et nous permet de proposer à nos clients une offre intégrée rendant possible la production autonome d’énergies renouvelables », a déclaré Marcella Franchi, Directrice Amérique du Nord de Haffner Energy.

« Chez Hexas, nous croyons à l’intérêt de lier production d'énergies durables et cultures bioénergétiques dédiées. Nos deux technologies vont permettre d'accélérer le passage à des énergies 100 % renouvelables pour toutes les industries, de capturer de façon permanente d'importantes quantités de carbone et de revitaliser le monde agricole », a indiqué Wendy Owens, Présidente-Directrice générale de Hexas.

Les vertus environnementales de cette offre intégrée sont remarquables :

CO 2 capturé par XanoGrass TM grâce à la photosynthèse

capturé par XanoGrass grâce à la photosynthèse CO 2 séquestré dans le biochar et le CO 2 biogénique coproduits grâce à la technologie de Haffner Energy

séquestré dans le biochar et le CO biogénique coproduits grâce à la technologie de Haffner Energy Régénération des terres marginales grâce à la XanoGrass TM et amendement des sols avec le biochar

et amendement des sols avec le biochar Emissions de gaz à effet de serre évitées en substituant des énergies renouvelables issues de la biomasse aux énergies fossiles

Les deux partenaires sont d’ores et déjà mobilisés sur un projet au Maroc.

A propos de Haffner Energy

Haffner Energy, société familiale française co-fondée et co-dirigée par Marc et Philippe Haffner, acteur de la transition énergétique depuis 30 ans, conçoit, fabrique, fournit et exploite des solutions innovantes de décarbonation pour les acteurs de la mobilité, de l’industrie, et les collectivités. Ses solutions de production d’énergies renouvelables, fondées sur la thermolyse de la biomasse, technologie protégée par 15 familles de brevets, permettent à ses clients de produire localement de l’hydrogène et du gaz renouvelables ainsi que d'autres énergies vertes telles que du carburant d’aviation durable (SAF) et du méthanol renouvelables, tout en capturant du carbone de l’atmosphère grâce à la coproduction de biochar, puits de carbone naturel, et de CO 2 biogénique. Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth.

A propos de Hexas

Hexas Biomass Inc. est une entreprise développant des solutions naturelles, spécialisée dans la production de matériaux régénératifs à base de plantes. Hexas produit XanoFiber™, une solution de fibres naturelles conçue pour remplacer et compléter le bois, les cultures énergétiques pour les carburants, et les matières premières à base de combustibles fossiles, et ce, dans de nombreuses applications, à moindre coût, et avec des performances supérieures. Les applications de XanoFiber™ comprennent les biocarburants et d'autres produits structurels et non structurels. Ses technologies exclusives lui permettent de modifier la structure biochimique et physique de XanoFiber™ pour l'optimiser comme solution prête à l'emploi dans les infrastructures de production existantes. XanoFiber™ est une solution neutre en carbone qui répond également à l'augmentation du coût des matières premières. Hexas produit XanoFiber™ à partir de ses variétés exclusives d'herbes vivaces, collectivement désignées sous le nom de XanoGrass™.





Contacts presse

HEXAS

Rachel Katzman

Directrice de la communication

rkatzman@hexas.com

+1-360-890-0775

HAFFNER ENERGY - CLAI

Thibault Lecauchois +33 (0)7 84 58 77 11

Valentine Serres +33(0)7 78 41 45 91

haffnerenergy@clai2.com

