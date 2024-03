McPhy Energy : McPhy remporte un nouveau contrat ferme dans le domaine industriel pour la fourniture d’un McLyzer 800 avec l’entreprise AAK en Suède

Fourniture d’un McLyzer 800-30 d’une puissance de 4 MW et de pièces de rechange afférentes à l’entreprise suédoise AAK avec une mise en service prévue en 2025

Grenoble, le 13 mars 2024 – 18h00 CET – McPhy Energy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène bas-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce avoir remporté un contrat ferme pour la fourniture d'un électrolyseur McLyzer 800-30 d’une puissance de 4 MW et celle des pièces de rechange afférentes avec l’entreprise suédoise AAK, un acteur mondial majeur dans l'industrie de la transformation des huiles alimentaires.

L’électrolyseur McLyzer 800-30 permettra à AAK de renouveler les équipements de son usine située en Suède et d’utiliser l’hydrogène bas-carbone produit comme gaz de traitement. AAK bénéficiera ainsi d’un approvisionnement ininterrompu en hydrogène tout en réduisant ses émissions de CO 2 . Depuis plus de 60 ans, AAK exploite des électrolyseurs, optant aujourd’hui pour McPhy pour son expérience et sa capacité d’exécution de projets.

L’équipement fourni par McPhy sera mis en service au deuxième trimestre 2025. Ce contrat permet à McPhy d’enregistrer une nouvelle référence dans le domaine de l’industrie et de poursuivre sa montée en puissance.

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, déclare : « Nous sommes ravis de ce nouveau contrat dans l’industrie avec AAK. Il représente une marque de confiance en notre technologie et permettra d’accompagner l’entreprise dans la réduction de ses émissions de CO 2 . Au moment où nous concentrons nos efforts sur notre activité d’électrolyseurs, cette nouvelle référence confirme le potentiel des solutions McPhy pour permettre aux industriels d’engager leur transition énergétique. »

Prochains évènements financiers :

Assemblée générale mixte des actionnaires : le 30 mai 2024

mixte des actionnaires : le Publication des Résultats semestriels 2024 : le 30 juillet 2024, après clôture des marchés

À PROPOS D’AAK

Tout ce que fait AAK c’est de Rendre les Choses Meilleures (Making Better Happen™). Nous sommes spécialisés dans les huiles végétales qui sont les ingrédients à valeur ajoutée des produits que les gens aiment consommer. Nous rendons ces produits plus savoureux, plus sains et plus durables. Au cœur de l'offre d'AAK se trouve le codéveloppement client, qui combine notre volonté de comprendre ce que signifie « mieux » pour chaque client avec la flexibilité unique de nos actifs de production et nos connaissances approfondies des produits et des industries. 4 000 employés soutiennent notre étroite collaboration avec les clients à travers 25 bureaux de vente régionaux, 15 centres d'innovation dédiés aux clients et le soutien de plus de 20 sites de production. Cotée au Nasdaq de Stockholm et ayant son siège social à Malmö, en Suède, AAK rend les choses meilleures depuis plus de 150 ans.

À PROPOS DE MCPHY

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène bas-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy Energy est cotée sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

CONTACTS

NewCap



Relations investisseurs

Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 94 99

mcphy@newcap.eu



Relations presse

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

Gaëlle Fromaigeat

T.+33 (0)1 44 71 98 52

mcphy@newcap.eu

Suivez-nous sur

@McPhyEnergy

Pièce jointe