La dernière feuille de route de la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa met l’accent sur l’aide apportée aux entreprises et aux agences gouvernementales pour que leurs données soient prêtes pour l’IA

Quantexa accompagne le nombre croissant d’entreprises qui utilisent les données, l’analyse et l’IA pour briser les silos

Grâce au partenariat avec Microsoft, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa est désormais disponible sur Microsoft Azure Marketplace ; l’entreprise s’engage à développer des solutions directement sur Azure

L’aperçu technologique présente le plan ambitieux élaboré par Quantexa pour accélérer l’adoption de la plateforme, de la solution et de l’IA générative parmi les utilisateurs commerciaux, les données et les professionnels de l’informatique

Les clients de Lighthouse adoptent rapidement l’assistant génératif d’IA, Q Assist™



LONDRES, 14 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, leader mondial des solutions d’intelligence décisionnelle pour les secteurs public et privé, a profité de sa conférence annuelle destinée aux clients et aux partenaires, QuanCon24 , pour dévoiler la feuille de route de sa plateforme d’intelligence décisionnelle et faire le point sur Q Assist, un assistant génératif d’intelligence artificielle (IA) présenté en avant-première en juillet de l’année dernière. Quantexa a également annoncé un partenariat avec Microsoft. Dan Higgins, directeur des produits chez Quantexa, a été rejoint par Kate Rosenshine, directrice mondial de la technologie, partenariats stratégiques chez Microsoft, où ils ont annoncé la disponibilité immédiate de la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa sur Microsoft Azure Marketplace et des projets visant à apporter une nouvelle solution d’IA cloud-native aux banques de taille moyenne aux États-Unis.

Priorité à l’innovation et aux nouvelles capacités

Le projet ambitieux de Quantexa de devenir le leader de la catégorie émergente de l’intelligence décisionnelle est ancré dans l’aide apportée aux entreprises et aux agences gouvernementales pour utiliser l’analyse contextuelle et l’IA afin d’améliorer la prise de décision à l’échelle de l’organisation. Quantexa met l’accent sur l’applicabilité pratique et concrète aujourd’hui, en vue d’aider les clients à planifier les déploiements technologiques futurs. Gartner® prévoit que « d’ici 2027, 75 % du nouveau contenu analytique sera contextualisé pour des applications intelligentes grâce à l’IA générative, ce qui permettra d’établir une connexion composable entre les informations et les actions. »*

Dans le cadre de la stratégie de croissance de Quantexa, l’entreprise a mis en avant la capacité de la plateforme à utiliser l’IA pour construire une base de données fiable et apporter une plus grande efficacité aux processus décisionnels existants, tout en s’intégrant de manière transparente à l’infrastructure technologique existante des clients.

Dan Higgins, directeur des produits chez Quantexa, a déclaré, « Lorsqu’il s’agit de la feuille de route technologique de Quantexa, nous nous appuyons sur les besoins de nos clients et sur notre ambition de leadership dans le domaine de l’intelligence décisionnelle. Pour ce faire, nous devons aider nos clients à décloisonner leur organisation afin de créer une base de données fiable, d’automatiser et d’améliorer la prise de décision, ainsi que de favoriser l’évaluation et l’amélioration continues tout au long des processus décisionnels. En introduisant de nouvelles capacités et solutions, nous restons constamment concentrés sur la mise en œuvre d’innovations révolutionnaires qui aident les organisations à se protéger, à s’optimiser et à évoluer. »

Quantexa met l’accent sur les quatre piliers de la feuille de route

Optimiser la prise de décision entre l’homme et l’IA : Quantexa continue de développer des solutions et des outils destinés à permettre l’utilisation de diverses sources de données et de l’IA afin d’automatiser la logique décisionnelle des entreprises dans diverses applications. Quantexa met à jour sa plateforme avec des capacités de flux de travail améliorées, y compris de nouveaux modèles de notation, d’alerte et de décision personnalisables. Quantexa a présenté les nouvelles capacités de gestion de cas de la plateforme et une mise à jour de Q Assist, actuellement déployée par des clients du secteur bancaire, des télécommunications et des agences gouvernementales, dans le cadre de programmes pilotes visant à lutter contre la criminalité financière, la fraude et les risques, et à identifier de nouvelles opportunités de revenus grâce à la connaissance du client.

Quantexa continue de développer des solutions et des outils destinés à permettre l’utilisation de diverses sources de données et de l’IA afin d’automatiser la logique décisionnelle des entreprises dans diverses applications. Quantexa met à jour sa plateforme avec des capacités de flux de travail améliorées, y compris de nouveaux modèles de notation, d’alerte et de décision personnalisables. Quantexa a présenté les nouvelles capacités de gestion de cas de la plateforme et une mise à jour de Q Assist, actuellement déployée par des clients du secteur bancaire, des télécommunications et des agences gouvernementales, dans le cadre de programmes pilotes visant à lutter contre la criminalité financière, la fraude et les risques, et à identifier de nouvelles opportunités de revenus grâce à la connaissance du client. Opérationnaliser les données à grande échelle avec l’IA et l’analyse contextuelle : La capacité de Quantexa à aider les clients à construire une base de données fiable et à obtenir une vision unique du client reste un facteur déterminant de l’adoption de la plateforme. Pour répondre à la demande croissante et aux complexités uniques de l’industrie, Quantexa a présenté des avancées dans la gestion des données, l’analyse contextuelle et les capacités en matière d’IA. Quantexa a présenté en avant-première la possibilité d’aller plus loin que l’intelligence des actualités pour prendre en charge l’ingestion et l’analyse de toute source de données non structurées via la résolution d’entités et donner aux clients la possibilité d’effectuer des analyses de graphes à grande échelle et de l’apprentissage automatique de graphes en combinant de grands modèles de langage (LLM) et des graphes de connaissances.

La capacité de Quantexa à aider les clients à construire une base de données fiable et à obtenir une vision unique du client reste un facteur déterminant de l’adoption de la plateforme. Pour répondre à la demande croissante et aux complexités uniques de l’industrie, Quantexa a présenté des avancées dans la gestion des données, l’analyse contextuelle et les capacités en matière d’IA. Quantexa a présenté en avant-première la possibilité d’aller plus loin que l’intelligence des actualités pour prendre en charge l’ingestion et l’analyse de toute source de données non structurées via la résolution d’entités et donner aux clients la possibilité d’effectuer des analyses de graphes à grande échelle et de l’apprentissage automatique de graphes en combinant de grands modèles de langage (LLM) et des graphes de connaissances. Accélérer la rentabilité grâce à des déploiements simplifiés et des solutions groupées : Quantexa a annoncé de nouvelles options pour faciliter la mise en place de nouvelles méthodes de déploiement pour les clients et les partenaires, y compris l’introduction de configurations prêtes à l’emploi ainsi que d’outils low-code et no-code. Cette année, Quantexa investit également dans l’accélération de son écosystème croissant de partenaires, qui comprend PWC, EY, Dun & Bradstreet, KPMG et Moody’s, partenaires de présentation à QuanCon24.

Quantexa a annoncé de nouvelles options pour faciliter la mise en place de nouvelles méthodes de déploiement pour les clients et les partenaires, y compris l’introduction de configurations prêtes à l’emploi ainsi que d’outils low-code et no-code. Cette année, Quantexa investit également dans l’accélération de son écosystème croissant de partenaires, qui comprend PWC, EY, Dun & Bradstreet, KPMG et Moody’s, partenaires de présentation à QuanCon24. Intégration transparente avec les systèmes et processus technologiques existants des clients : La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa possède une architecture ouverte et extensible avec des API évolutives et des intégrations rationalisées avec des applications et des systèmes en aval. Les futurs efforts porteront sur la mise en place d’un cadre normalisé et de connecteurs prêts à l’emploi.

Quantexa introduit sa plateforme d’intelligence décisionnelle et ses solutions dans Azure grâce à un partenariat avec Microsoft

L’annonce du nouveau partenariat de Quantexa avec Microsoft a été l’un des points forts de la session sur la feuille de route de Quantexa lors de l’événement d’aujourd’hui. Parmi les points forts, citons :

La disponibilité immédiate de la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa sur Azure Marketplace : La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa est désormais disponible mondialement sur Azure Marketplace pour les clients des services financiers, du secteur public, de l’assurance, des télécommunications, des médias et des technologies.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa est désormais disponible mondialement sur pour les clients des services financiers, du secteur public, de l’assurance, des télécommunications, des médias et des technologies. L’innovation en matière d’IA permet aux banques de taille moyenne de répondre aux pressions de la réglementation et du marché : En outre, Quantexa a détaillé ses plans pour construire une nouvelle solution SaaS native Azure, permettant aux clients de déployer une solution de bout en bout de surveillance des transactions anti-blanchiment (AML), d’enquêtes et de gestion des cas, conçue pour prendre les meilleures capacités utilisées par les plus grandes banques du monde dans une offre sur mesure pour répondre aux besoins des institutions de services financiers qui détiennent jusqu’à 200 milliards de dollars US d’actifs. Cette solution apportera aux banques des États-Unis des capacités essentielles en matière de surveillance, de détection et d’enquête sur la criminalité et les risques financiers. L’offre prévue permettra aux clients de mettre en œuvre la technologie de la prochaine génération, ce qui leur permettra de suivre le rythme rapide de l’innovation et de répondre aux réglementations de plus en plus strictes en matière de conformité. Quantexa collabore avec Microsoft pour mettre à disposition un premier ensemble de capacités d’ici la fin de l’année 2024.

Dan Higgins, directeur des produits chez Quantexa, a déclaré : « Au cours des 12 derniers mois, des analystes du secteur ont constaté que l’intelligence décisionnelle était devenue une tendance en plein essor. Cependant, l’intelligence décisionnelle a toujours été au cœur de nos préoccupations depuis notre création. Chez Quantexa, nous nous efforçons d’innover et de faire évoluer notre offre technologique pour permettre aux entreprises et aux agences gouvernementales d’utiliser l’analyse contextuelle et l’IA afin d’améliorer la prise de décision, et je suis ravi de voir que notre dernière feuille de route technologique répond à cet objectif. Grâce à notre nouveau partenariat avec Microsoft, nous témoignons de notre engagement à fournir à nos clients des solutions accessibles, et nous continuerons à en faire davantage et à aller à la rencontre de nos clients là où ils ont besoin de nous. »

Tyler Pichach, directeur de la stratégie des services financiers chez Microsoft, a déclaré : « Les organisations de services financiers sont devenues plus intelligentes et plus efficaces pour naviguer avec succès dans la dynamique changeante du marché. Cela crée le besoin d’utiliser des données fiables et l’IA pour augmenter et automatiser les milliers de décisions opérationnelles qu’ils prennent quotidiennement lorsqu’il s’agit de gérer leurs données, de lutter contre la criminalité financière ou d’identifier de nouvelles opportunités de revenus. Nous nous engageons à travailler avec des partenaires comme Quantexa pour rendre sa plateforme d’intelligence décisionnelle disponible sur Microsoft Azure Marketplace, apporter de nouvelles solutions cloud-native à des segments de marché élargis, et promouvoir l’innovation conjointe pour aider nos clients à travers de multiples industries à relever certains de leurs plus grands défis. »

Pour en savoir plus sur la manière dont votre organisation peut mettre l’intelligence décisionnelle au travail, ou pour lire le rapport de Forrester “Total Economic Impact™” de la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa », cliquez ici . Pour visionner les sessions à la demande de QuanCon24, consultez le site web QuanCon .

*Gartner, Predicts 2024 : How Artificial Intelligence Will Impact Analytics Users, par Edgar Macari, Peter Krensky, Afraz Jaffri, David Pidsley, Aura Popa, Mike Fang, Rita Sallam, Julian Sun, Radu Miclaus, 4 janvier 2024.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde et sont utilisées avec l’autorisation de leur propriétaire. Tous droits réservés.

À propos de Quantexa

Pionnière de l’intelligence décisionnelle, Quantexa est une société mondiale de logiciels de données et d’analyse qui permet aux organisations de prendre des décisions opérationnelles fiables en donnant du sens à leurs données. En exploitant les dernières avancées en matière de Big Data et d’IA, la plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa fait apparaître les risques cachés et les nouvelles opportunités en fournissant sous un seul toit une synthèse contextuelle et intégrée des données internes et externes. Elle relève des enjeux majeurs en lien avec la gestion des données, la connaissance du client, la veille client, la criminalité financière, les risques, la fraude et la sécurité à toutes les étapes du cycle de vie de la relation client.

La plateforme d’intelligence décisionnelle de Quantexa améliore la performance opérationnelle avec une précision accrue de plus de 90 % et une résolution du modèle analytique 60 fois plus rapide que les approches traditionnelles. Fondée en 2016, Quantexa compte désormais plus de 700 employés et des milliers d’utilisateurs travaillant avec des milliards de transactions et de points de données à travers le monde. La société a des bureaux à Londres, Dublin, Bruxelles, Malaga, aux Émirats arabes unis, à New York, Boston, Toronto, Sydney, Melbourne et Tokyo.

Demandes des médias

C : Stephanie Crisp, directrice associée et responsable des stratégies médiatiques, Fight or Flight

E : Quantexa@fightflight.co.uk

C : Adam Jaffe, Vice-président du marketing d’entreprise

T : +1 609 502 6889

E : adamjaffe@quantexa.com