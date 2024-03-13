最新的《Quantexa 决策智能平台路线图》(Quantexa Decision Intelligence Platform Roadmap) 重点是帮助企业和政府机构对数据进行准备，以迎接人工智能的到来





Quantexa 支持组织机构运用数据、分析和人工智能来解决信息孤岛问题的浪潮

通过和 Microsoft 合作，Quantexa 的决策智能平台可立即在 Microsoft Azure Marketplace 获取；公司致力于在 Azure 构建原生解决方案

技术预览展示了 Quantexa 雄心勃勃的计划，该计划旨在帮助业务用户、数据和IT专业人员加快运用平台、解决方案和生成式人工智能

公司的早期客户率先使用生成式人工智能助手 Q Assist™



伦敦, March 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa 是为公共部门和私营企业提供决策智能解决方案的全球领先企业，在面向客户和合作伙伴举办的年度会议 QuanCon24 上，该公司公布了其决策智能平台路线图，提供了 Q Assist 的情况更新。Q Assist 是去年7月披露的生成式人工智能助手。Quantexa 还宣布与 Microsoft 建立了合作关系。Quantexa 首席产品官 Dan Higgins 与 Microsoft 战略合作关系全球技术总监 Kate Rosenshine 共同宣布，Quantexa 的决策智能平台将立即在 Microsoft Azure Marketplace 上架，两家公司还计划推出适合美国中型银行的全新云原生人工智能解决方案。

以创新和新功能为重点

Quantexa 雄心勃勃的计划引领新兴的决策智能类别，旨在帮助企业和政府机构采用情境分析和人工智能来改善整个组织的决策。Quantexa 注重适合应用于当下的实际功能，以及帮助客户规划未来的技术部署。Gartner® 预测说：“到 2027 年，75% 的新分析内容将通过生成式人工智能融入智能应用的情境中，在洞见和行动之间建立可组合的联系。”*

作为 Quantexa 发展策略的一部分，公司展示了此平台应用人工智能建立可靠数据基础的能力，可提升现有决策流程的效率，同时无缝整合到客户现有的技术基础设施中。

Quantexa 首席产品官 Dan Higgins 表示：“在制定 Quantexa 的技术路线图时，我们以客户在决策智能方面的需求和领导力愿景为指南。 这要求我们帮助客户化解组织孤岛，打造可靠的数据基础，提升决策效率并实现自动化，为持续评估和改进整个决策流程提供支持。 随着新功能和解决方案面世，我们继续坚定不移地致力于提供突破性的创新成果，协助组织进行保护、优化和发展。”

Quantexa 重点说明了路线图的四个关键支柱

为人类/人工智能决策提供支持： Quantexa 不断开拓创新，研发解决方案和工具，支持运用多个数据来源和人工智能来实现跨各种应用的业务决策逻辑自动化。Quantexa 正在更新其平台，加强工作流程性能，包括新的自定义评分、警报和决策模型。Quantexa在该平台新增了案件管理功能，并提供了 Q Assist 的早期应用更新，银行、电信和政府机构的客户正在试点项目中部署该功能，以应对金融犯罪、欺诈和风险，并通过客户情报发现新的创收来源。

Quantexa 不断开拓创新，研发解决方案和工具，支持运用多个数据来源和人工智能来实现跨各种应用的业务决策逻辑自动化。Quantexa 正在更新其平台，加强工作流程性能，包括新的自定义评分、警报和决策模型。Quantexa在该平台新增了案件管理功能，并提供了 Q Assist 的早期应用更新，银行、电信和政府机构的客户正在试点项目中部署该功能，以应对金融犯罪、欺诈和风险，并通过客户情报发现新的创收来源。 通过人工智能和情境分析大规模应用数据： Quantexa 可帮助客户建立可靠的数据基础及获取单一客户视图，这仍然是促使用户采用平台的首要因素。 为了满足不断增长的需求及应对行业独特的复杂情况，Quantexa 在数据管理、情境分析和人工智能功能方面体现出了改进。Quantexa 以预览形式展示了超越新闻情报的功能，借助实体解析，为获取和分析所有非结构化数据来源提供支持；通过结合大型语言模型 (LLM) 和知识图，让客户能够实现大规模图形分析和图形机器学习。

Quantexa 可帮助客户建立可靠的数据基础及获取单一客户视图，这仍然是促使用户采用平台的首要因素。 为了满足不断增长的需求及应对行业独特的复杂情况，Quantexa 在数据管理、情境分析和人工智能功能方面体现出了改进。Quantexa 以预览形式展示了超越新闻情报的功能，借助实体解析，为获取和分析所有非结构化数据来源提供支持；通过结合大型语言模型 (LLM) 和知识图，让客户能够实现大规模图形分析和图形机器学习。 通过简化的部署方式和整体解决方案加快实现价值： Quantexa 宣布了新的选项，让客户和合作伙伴能够更轻松地采用新的部署方法来启动，包括引入创新型配置以及低程序代码和无程序代码工具。 今年，Quantexa 还投资推动其合作伙伴生态系统加速发展，其中包括 PWC、EY、Dun & Bradstreet、KPMG 和 Moody’s，这些公司都是参加了 QuanCon24 大会的合作伙伴。

Quantexa 宣布了新的选项，让客户和合作伙伴能够更轻松地采用新的部署方法来启动，包括引入创新型配置以及低程序代码和无程序代码工具。 今年，Quantexa 还投资推动其合作伙伴生态系统加速发展，其中包括 PWC、EY、Dun & Bradstreet、KPMG 和 Moody’s，这些公司都是参加了 QuanCon24 大会的合作伙伴。 与客户现有的技术堆栈和流程无缝整合：Quantexa 的决策智能平台具有可扩展的开放式架构和可扩展的应用程序编程接口 (API)，并简化了与下游应用程序和系统的整合模式。 未来的工作重点是构建标准化框架和打破陈规的连接器。

Quantexa 与 Microsoft 合作，将其决策智能平台和解决方案引入 Azure

在今天的活动中，有关 Quantexa 路线图的会议亮点之一是公司宣布 Quantexa 与 Microsoft 建立新的合作关系。 亮点包括：

Quantexa 的决策智能平台立即在 Azure Marketplace 上架： Quantexa 的决策智能平台现已在全球 Azure Marketplace 上架，为金融服务、公共部门、保险、电讯、传媒和科技行业的客户提供服务。

Quantexa 的决策智能平台现已在全球 上架，为金融服务、公共部门、保险、电讯、传媒和科技行业的客户提供服务。 人工智能创新成果有助于中型银行应对监管和市场压力：此外，Quantexa 还制定了构建新的 Azure 原生 SaaS 解决方案的详细计划，让客户能够部署端到端的反洗钱 (AML) 交易监控、调查和案件管理解决方案，旨在将全球最大银行使用的一流功能融入定制产品中，以满足持有高达 2000 亿美元资产的金融服务机构的需求。 该解决方案将为美国各地的银行提供监控、侦测和调查金融犯罪和风险的关键功能。 公司计划研发的产品将帮助客户采用最新科技，让其能够紧跟创新的快节奏，并符合日益严格的合规规定。Quantexa 正在与 Microsoft 合作，在 2024 年底之前推出一组初始功能。

Quantexa 首席产品官 Dan Higgins 表示：“正如多位业界分析师所提及，在过去一年，决策智能已成为一种快速发展的趋势。 但对于本公司而言，自成立以来，决策智能一直是我们的核心业务。 在 Quantexa，我们努力创新、打造不断升级的科技产品，以帮助企业和政府机构运用情境分析和人工智能来改进决策，我很高兴看到公司最新的技术路线图体现了这一点。 公司与 Microsoft 建立新的合作关系，证明我们致力于为客户提供易于使用的解决方案，团队会再接再厉，以满足客户的需求。”

Microsoft 金融服务策略总监 Tyler Pichach 表示：“在成功应对瞬息万变的市场动态局面方面，金融服务组织变得更智能、更有效率。 这需要运用可靠的数据和人工智能，来提升其每天做出的数千个运营决策并实现决策自动化，从而轻松管理数据、打击金融犯罪或识别新的收入来源。 我们致力于与 Quantexa 等合作伙伴携手共进，在 Microsoft Azure Marketplace 提供其决策智能平台，为扩大的细分市场带来新的云原生解决方案，并推动联合创新，帮助多个行业的客户应对某些最严峻的挑战。”

如需进一步了解贵组织如何能够应用决策智能，或希望阅读 Forrester 有关 Quantexa 决策智能平台的 Total Economic Impact™ ，请 访问此处 。 如欲观看 QuanCon24 会议的随选片段，请浏览 QuanCon 网站 。

*Gartner《2024 年预测：人工智能将如何影响分析用户》(Predicts 2024: How Artificial Intelligence Will Impact Analytics Users)，作者：Edgar Macari、Peter Krensky、Afraz Jaffri、David Pidsley、Aura Popa、Mike Fang、Rita Sallam、Julian Sun、Radu Miclaus，2024年1月4日。

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关于 Quantexa

Quantexa 是一家全球数据与分析软件公司，我们开创性的决策智能技术让众多组织能够发挥数据的作用，做出可靠的运营决策。Quantexa 的决策智能平台结合大数据和人工智能的最新成果，一站式提供包含内外部数据的场景互联视图，以揭示隐藏的风险和新的机会。 该平台解决整个客户生命周期中数据管理、“了解您的客户” (Know Your Customer (KYC))、客户情报、金融犯罪、风险、欺诈和安全方面的主要挑战。

相比传统方法而言，Quantexa 的决策智能平台可提高运营绩效，使准确度提高 90% 以上，而分析模型的解析速度则提高60倍。Quantexa 成立于 2016 年，目前拥有 700 多名员工和数千名用户，在全球范围内处理数十亿项交易和数据点。 伦敦、都柏林、布鲁塞尔、马拉加、阿联酋、纽约、波士顿、多伦多、悉尼、墨尔本和东京均设有公司办事处。

媒体咨询

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电邮： Quantexa@fightflight.co.uk

联系人：企业市场推广高级副总裁 Adam Jaffe

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电邮： adamjaffe@quantexa.com