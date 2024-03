FPI industriel Nexus annonce ses résultats pour l’exercice et le quatrième trimestre 2023

En poursuivant sa transition vers un FPI industriel canadien à part entière par le biais d'acquisitions stratégiques



La pondération du BEN du portefeuille industriel passe à 93%.

TORONTO, 13 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats pour l’exercice et le trimestre clos le 31 décembre 2023.

« Au cours de notre quatrième trimestre, nous avons continué à bénéficier de notre stratégie en tant que FPI industriel pur axé sur le Canada, en produisant un autre trimestre de résultats solides », a déclaré Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI Industriel Nexus.

« Nous avons acquis un immeuble industriel de 336 000 pieds carrés à London, en Ontario, et avons conclu une entente d'achat pour un autre immeuble de 82 500 pieds carrés à Rocky View, en Alberta. Au total, nous avons acquis pour 378 millions de dollars d'immeubles de placement de haute qualité au cours de l'année.

« En nous projetant en 2024, nous ne pouvons qu'être enthousiastes », a poursuivi M. Hanczyk. « Nous approchons d'un point d'inflexion alors que nous bénéficions d'une augmentation et d'un renouvellement des loyers contractuels, de projets de développement générant des flux de trésorerie et d'une optimisation plus poussée de notre portefeuille d'actifs industriels de qualité. Je suis convaincu que ces facteurs entraîneront une croissance significative de nos performances financières. »

Faits saillants du quatrième trimestre 2023

Acquisition d’un immeuble industriel de 336 448 pieds carrés à London ON pour 55,8 millions de dollars ; conclusion d'un accord d'achat pour un immeuble industriel de 82 500 pieds carrés à Rocky View, AB, pour 35,1 millions de dollars.

Le bénéfice d’exploitation net (BEN) 1) a augmenté de 17,1% par rapport à l'année précédente pour atteindre 29,2 millions de dollars, grâce à l'acquisition des immeubles de placement et à la croissance du BEN des immeubles comparables.

a augmenté de 17,1% par rapport à l'année précédente pour atteindre 29,2 millions de dollars, grâce à l'acquisition des immeubles de placement et à la croissance du BEN des immeubles comparables. Le BEN des immeubles comparables 1) a augmenté de 1,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre 23,5 millions de dollars, grâce aux échelons de loyer et à la hausse des baux de renouvellement dans les biens immobiliers industriels. Le BEN des immeubles comparables a augmenté de 2,9 % pour atteindre 21,1 millions de dollars.

a augmenté de 1,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre 23,5 millions de dollars, grâce aux échelons de loyer et à la hausse des baux de renouvellement dans les biens immobiliers industriels. Le BEN des immeubles comparables a augmenté de 2,9 % pour atteindre 21,1 millions de dollars. Fonds provenant de l’exploitation (FPE) normalisés 1) par part ont été de 0,180 $ et les fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA) normalisés 1) par part ont été de 0,151 $.

par part ont été de 0,180 $ et les fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA) normalisés par part ont été de 0,151 $. Le taux d'occupation des immeubles industriels s'est amélioré pour atteindre 99 %, soit une augmentation de 1 % par rapport au trimestre précédent.

La valeur de l’actif net1) par part de 12,87 $ a augmenté de 0,68 $ ou 5,6 % par rapport à l'année précédente.

2023 Faits saillants

Réalisation de six acquisitions stratégiques d'immeubles industriels productifs de revenus d'une superficie locative brute totale supérieure à 1 750 000 pieds carrés, pour un prix d'achat total de 377,7 millions de dollars.

Investissement de 53,5 millions de dollars dans des projets de développement industriel ; la superficie totale des projets en cours s'élève à plus de 760 000 pieds carrés.

Le bénéfice d’exploitation net (BEN) 1 a augmenté de 16,9 % pour atteindre 112,0 millions de dollars, soutenu par le BEN des immeubles comparables 1) qui a augmenté de 3,5 % pour atteindre 79,5 millions de dollars. Le BEN des immeubles industriels comparables 1) a augmenté de 4,3 % pour atteindre 68,7 millions de dollars.

a augmenté de 16,9 % pour atteindre 112,0 millions de dollars, soutenu par le BEN des immeubles comparables qui a augmenté de 3,5 % pour atteindre 79,5 millions de dollars. Le BEN des immeubles industriels comparables a augmenté de 4,3 % pour atteindre 68,7 millions de dollars. Fonds provenant de l’exploitation (FPE) normalisés 1) par part ont été de 0,761 $ et les fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA) normalisés 1) par part ont été de 0,640 $.

par part ont été de 0,761 $ et les fonds provenant de l'exploitation ajustés (FPEA) normalisés par part ont été de 0,640 $. Le taux de distribution des FPEA normalisés 1) était de 100,1 %. Le FPI s'attend à ce que son taux de distribution des FPEA normalisés se situe en moyenne dans la fourchette basse à moyenne de 90 % pour 2024.

était de 100,1 %. Le FPI s'attend à ce que son taux de distribution des FPEA normalisés se situe en moyenne dans la fourchette basse à moyenne de 90 % pour 2024. La réserve d'actifs non grevés a atteint 842,4 millions de dollars à la fin de l'année, soit une augmentation de 83,6 millions de dollars d'un trimestre à l'autre.

1) Mesure financière non conforme aux IFRS

Sommaire des résultats

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le

31 décembre Exercice clos le

31 décembre 2023 2022 2023 2022 Résultats financiers $ $ $ $ Produits des immeubles de placement 42 005 36 856 157,652 137 121 Bénéfice d’exploitation net (BEN) 29 225 24 949 111,973 95 808 Bénéfice net 2 137 (16 891 ) 160,030 120 868 Faits saillants financiers Fonds provenant de l’exploitation (FPE)1) 15 404 16 753 66 687 63 837 FPE normalisés1), 2) 16 651 16 516 68 255 63 969 Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA)1) 12 721 14 632 55 841 55 232 FPEA normalisés1), 2) 13 968 14 395 57 409 55 364 BEN des immeubles comparables1) 23 511 23 217 79 517 76 791 Distributions déclarées3) 14 771 13 137 57 482 50 756 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), de base4) 92 275 81 494 89 709 79 287 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers), dilué4) 92 377 81 596 89 811 79 389 Montants par part : Distribution par part, de base3), 4) 0,161 0,161 0,640 0,640 FPE par part, de base1), 4) 0,167 0,206 0,743 0,805 FPE normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,180 0,203 0,761 0,807 FPEA par part, de base1), 4) 0,138 0,180 0,622 0,697 FPEA normalisés par part, de base1), 2), 4) 0,151 0,177 0,640 0,698 Valeur de l’actif net par part1) 12,87 12,19 12,87 12,19 Ratio de distribution des FPEA normalisés, de base1), 2), 3) 105,7 % 91,3 % 100,1 % 91,7 % Ratio de la dette sur l’actif total 48,9 % 43,7 % 48,9 % 43,7 % Estimation de l'écart entre les loyers du marché et les loyers en place du portefeuille industriel 29.0 % N/A 29.0 % N/A





1) Mesure financière non conforme aux IFRS. 2) Voir Annexe A – Mesures financières non conformes aux IFRS. 3) Compte tenu des distributions payables aux porteurs de parts de société en commandite de catégorie B qui sont comptabilisées comme des charges financières dans les états financiers consolidés. 4) Nombre moyen pondéré de parts incluant les parts de société en commandite de catégorie B.



Mesures financières non conformes aux IFRS

Des mesures financières non conformes aux IFRS présentées dans les tableaux ci-dessus et ailleurs dans le présent communiqué de presse ne doivent pas être interprétées comme une alternative au bénéfice net (perte nette), aux flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation ou à d'autres mesures de performance financière calculées conformément aux normes IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires telles que présentées par d'autres émetteurs. Certaines informations supplémentaires sur ces mesures financières non conformes aux IFRS ont été intégrées par renvoi et se trouvent à la page 3 du rapport de gestion du FPI pour les périodes de trois mois et de l’exercice clos le 31 décembre 2023, disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site web du FPI sous Relations avec les investisseurs (« Investor Relations » en anglais). Voir l'Annexe A de ce communiqué de presse pour un rapprochement des mesures financières non conformes aux IFRS avec les principales mesures des états financiers.

BEN

Pour le T4 2023, le revenu net d'exploitation de 29,2 millions de dollars a augmenté de 4,3 millions de dollars par rapport au BEN de 24,9 millions de dollars du T4 2022. Les acquisitions réalisées après le 1er octobre 2022 ont généré un BEN supplémentaire de 4,5 millions de dollars au T4 2023 par rapport au T4 2022. Le BEN des immeubles comparables pour le trimestre clos le T4 2023 a augmenté de 0,3 million de dollars par rapport au T4 2022, principalement en raison des échelons de loyer et des augmentations de l'IPC dans certains des immeubles industriels du FPI, ainsi que de la levée de nouveaux baux et de baux renouvelés. La hausse des loyers linéaires a contribué à hauteur de 0,3 million de dollars à l'augmentation par rapport au T4 2022, principalement en raison des immeubles nouvellement acquis dont les loyers ont été échelonnés. Les cessions d'immeubles de placement depuis le T4 2022 ont réduit le revenu net d'exploitation de 0,8 million de dollars.

Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement

L'ajustement à la juste valeur des immeubles de placement pour le T4 2023 a totalisé 35,5 millions de dollars. Le FPI a fait appel à des évaluateurs externes pour évaluer des immeubles totalisant 198,9 millions de dollars au cours du trimestre, ce qui a donné lieu à une réduction de valeur nette de 13,5 millions de dollars pour les immeubles de placement. En outre, des gains de juste valeur ont été enregistrés pour le reste du portefeuille du FPI, totalisant 15,9 millions de dollars, principalement à l'égard des changements liés à la stabilisation du BEN et des taux de capitalisation, et des gains de juste valeur de 11,1 millions de dollars ont été enregistrés relativement à la réévaluation des parts de société en commandite de catégorie B émises dans le cadre d'une acquisition au cours du trimestre. Ces éléments sont partiellement compensés par 2,2 millions de dollars de dépenses en capital évaluées à la juste valeur à zéro, 1,2 million de dollars de pertes de juste valeur liées aux coûts de transaction dans le cadre d'une acquisition réalisée au cours du trimestre et 1,4 million de dollars de pertes de juste valeur relatives aux biens immobiliers détenus pour le développement en raison d'ajustements des coûts totaux prévus.

Perspectives

Le FPI se concentre sur l'obtention d'un rendement total pour les porteurs de parts grâce à une croissance rentable à long terme et à la poursuite de sa stratégie en tant que FPI industriel pur axé sur le Canada.

Le FPI prévoit une légère baisse du BEN des immeubles comparables au premier trimestre en raison d'une vacance importante. Jusqu'à la fin de l'année 2024, le FPI s'attend à bénéficier de fondamentaux locatifs positifs sur les marchés où ses baux arrivent à échéance. Dans l'ensemble, le FPI prévoit une croissance à un chiffre, moyenne à élevée, du BEN des immeubles comparables pour l'ensemble de l'année.

Au premier trimestre de 2024, le FPI a finalisé la construction de son complexe sportif Savage Rd. à Richmond, en Colombie-Britannique. L'occupation par le locataire principal est prévue pour le deuxième trimestre de l'année.

En 2024, le FPI prévoit de bénéficier de l'achèvement de quatre projets de développement importants. Ensemble, ces immeubles ajouteront un revenu net d'exploitation stabilisé annuel d'environ 11 millions de dollars lorsqu'ils seront terminés :

Au deuxième trimestre de 2024, le FPI prévoit terminer le projet d'intensification de Park Street à Regina, en Saskatchewan. Ce projet contribuera à un rendement estimé à 7,5% sur des coûts de développement totaux de 48 millions de dollars.

Au troisième trimestre de 2024, le FPI prévoit terminer le projet d'agrandissement de Hubrey Rd. à London, en Ontario, et le nouvel aménagement de Glover Rd. à Hamilton, en Ontario. Ces projets contribueront à des rendements initiaux estimés à 9% et à 5,6% sur des coûts d'aménagement totaux de 15 millions de dollars et de 33 millions de dollars, respectivement.

Au quatrième trimestre de 2024, le FPI prévoit terminer le projet d'agrandissement de 240 000 pieds carrés de Dennis Rd à St Thomas, en Ontario. Ce projet contribuera à un rendement contractuel d'entrée de 9,0% sur des coûts d'aménagement totaux d'environ 50 millions de dollars.



Le FPI continuera de donner la priorité aux distributions aux porteurs de parts. Le FPI s'attend à ce que le pourcentage de son ratio de distribution des fonds provenant de l'exploitation ajustés normalisés se situe en moyenne entre le bas et le milieu de la fourchette de 90 % pour l'exercice.

Le FPI se concentre sur le développement de son portefeuille industriel. Par conséquent, le FPI est bien engagé dans le processus de cession de ses immeubles de bureaux et de commerce de détail. En outre, le FPI étudie la vente potentielle d'un groupe d'immeubles industriels non essentiels. Au total, cela équivaut à un objectif approximatif de 200 millions de dollars. Le FPI s'attend à ce que les ventes d'immeubles soient conclues au cours du deuxième semestre de l'année et que le produit de la vente soit utilisé pour réduire le solde de la dette du FPI.

Distribution de mars et avril 2024

Le FPI versera une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, représentant 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 avril 2024 aux détenteurs de parts inscrits au 29 mars 2024.

Le FPI versera aussi une distribution en espèces de 0,05333 $ par part, représentant 0,64 $ par part sur une base annualisée, payable le 15 mai 2024 aux détenteurs de parts inscrits au 30 avril 2024.

Le plan de réinvestissement de distribution (mieux connu sous l’acronyme anglais « DRIP ») du FPI permet aux détenteurs de parts éligibles de choisir de faire réinvestir la totalité ou une partie des distributions en espèces du FPI dans des parts supplémentaires du FPI. Les détenteurs de parts éligibles qui choisissent cette option recevront ainsi une distribution supplémentaire de parts égale à 4% de chaque distribution qui a été réinvestie par eux en vertu du DRIP.

À propos du FPI Industriel Nexus

Le FPI Industriel Nexus est un fonds de placement immobilier axé sur la croissance et visant à accroître la valeur pour les porteurs de parts grâce à l'acquisition de propriétés industrielles situées sur les marchés primaires et secondaires au Canada, ainsi qu'à la propriété et à la gestion de son portefeuille de propriétés. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 117 immeubles (incluant deux immeubles détenus à des fins de développement dans lesquels le FPI a une participation de 80%) comportant une superficie locative brute d’environ 12,5 millions de pieds carrés. Le FPI a environ 93 379 000 parts émises et en circulation, dont environ 68 768 000 parts du FPI et environ 24 611 000 parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales de Nexus, qui sont convertibles en parts du FPI à raison d'une pour une.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Bien que le FPI prévoie que les événements et les développements ultérieurs peuvent modifier son point de vue, le FPI décline expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Ces énoncés prospectifs ne devraient pas être considérés comme représentant les points de vue du FPI à compter de toute date postérieure à la date de publication de ce communiqué. Rien ne garantit que les énoncés prospectifs s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de tels énoncés. En conséquence, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d'affecter le FPI.

ANNEXE A – MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX IFRS

(en milliers de dollars canadiens, sauf les montants par part) Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation FPE $ $ $ $ $ $ Bénéfice net 2 137 (16 891 ) 19 028 160 030 120 068 39 162 Ajustements: Perte sur cession d’immeubles de placement - 455 (455 ) 807 710 97 Ajustement de la juste valeur 8 387 31 332 22 945 (109 814 ) (70 709 ) (39 105 ) Ajustements relatifs à la coentreprise mise en équivalence1) 740 (1 735 ) 2 475 615 (1 118 ) 1 733 Distributions sur les parts de société en commandite de catégorie B 3 810 3 272 538 13 846 13 051 795 Amortissement des incitatifs aux locataires et coûts de location 318 308 10 1 171 988 183 Paiements des obligations locatives (10 ) (12 ) 2 (59 ) (46 ) (13 ) Amortissement des actifs au titre des droits d’utilisation 22 24 (2 ) 91 93 (2 ) Fonds provenant de l’exploitation (FPE) 15 404 16 753 (1 349 ) 66 687 63 837 2 850 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 92 275 81 494 10 781 89 709 79 287 10 422 FPE par part de base 0,167 0,206 (0,039 ) 0,743 0,805 (0,062 ) FPE 15 404 16 753 (1 349 ) 66 687 63 837 2 850 Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) 629 564 65 2 552 2 535 17 Moins : Autres revenus2) (1 001 ) (801 ) (200 ) (2 603 ) (2 403 ) (200 ) Ajout : Indemnités de licenciement et charges de rémunération exceptionnelles 1 619 - 1 619 1 619 - 1 619 FPE normalisés 16 651 16 516 135 68 255 63 969 4 286 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 92 275 81 494 10 781 89 709 79 287 10 422 FPE normalisés par part de base 0,180 0,203 (0,023 ) 0,761 0,807 (0,046 )





(en milliers de dollars canadiens sauf les montants par part) Trimestre clos le 31 décembre Exercice clos le 31 décembre 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation FPEA $ $ $ $ $ $ FPE 15 404 16 753 (1 349 ) 66 687 63 837 2 850 Ajustements : Ajustements linéaires des loyers et du bail foncier (1 083 ) (821 ) (262 ) (4 746 ) (3 505 ) (1 241 ) Réserve en capital3) (1 600 ) (1 300 ) (300 ) (6 100 ) (5 100 ) (1 000 ) Fonds provenant de l’exploitation ajustés (FPEA) 12 721 14 632 (1 911 ) 55 841 55 232 609 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 92 275 81,494 10 781 89 709 79 287 10 422 FPEA par part de base 0,138 0,180 (0,042 ) 0,622 0,697 (0,075 ) FPEA 12 721 14 632 (1 911 ) 55 841 55,232 609 Ajout : Obligation de location à recevoir d’un vendeur2) 629 564 65 2 552 2 535 17 Moins : Autres revenus2) (1 001 ) (801 ) (200 ) (2 603 ) (2 403 ) (200 ) Ajout : Indemnités de licenciement et charges de rémunération exceptionnelles 1 619 - 1 619 1 619 - 1 619 FPEA normalisés 13 968 14 395 427 57 409 55 364 2 045 Nombre moyen pondéré de parts en circulation (en milliers) de base4) 92 275 81 494 10 781 89 709 79 287 10 422 FPEA normalisés par part de base 0,151 0,177 (0,026 ) 0,640 0,698 (0,058 )





(1) Les ajustements relatifs à la coentreprise comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence correspondent à un ajustement de la juste valeur d’un swap mis en place dans la coentreprise pour échanger le taux variable des acceptations bancaires contre un taux fixe et à un ajustement de la juste valeur de l’immeuble de placement en développement de la coentreprise. (2) Les FPE normalisés et les FPEA normalisés comprennent des ajustements pour le montant de l'obligation locative du vendeur liée à l'immeuble du FPI situé à Richmond, en Colombie-Britannique, qui est payable par le vendeur de l'immeuble jusqu'à ce que la construction de l'immeuble soit terminée et que tous les locataires occupent l'immeuble et paient le loyer. Le montant de l'obligation locative du vendeur n'est pas inclus dans le BEN à des fins comptables, mais le montant total estimé de l'obligation locative du vendeur est comptabilisé dans les autres revenus. Les FPE normalisés et les FPEA normalisés excluent les montants futurs estimés de l’obligation de location du vendeur inclus dans les autres revenus dans les états consolidés du résultat et du résultat global et (3) incluent les loyers trimestriels prévus à recevoir sous la forme de l’obligation de location du vendeur. (4) La réserve en capital comprend les dépenses en capital d'entretien les incitatifs aux locataires et les coûts de location. Les montants de réserve sont établis en fonction des rapports sur l'état des bâtiments des évaluations et des estimations internes du renouvellement des locataires des incitatifs aux locataires et des coûts de location. Le FPI estime qu'une réserve est plus appropriée étant donné la nature fluctuante de ces dépenses. (5) Nombre moyen pondéré incluant les parts de société en commandite de catégorie B.