Alimentaria & HOSTELCO 2024 se développe et prépare l'édition la plus internationale de son histoire

BARCELONE, Espagne, 14 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alimentaria & HOSTELCO, la principale plateforme internationale pour les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la restauration et de l'hôtellerie organisée par la Fira de Barcelona (Foire de Barcelone), connaîtra l'une des éditions les plus importantes de son histoire en termes de participation internationale, avec un grand nombre d'entreprises et de professionnels attendus venant pour la plupart de pays européens. Sur les 3 200 entreprises exposantes, 900 viendront de l'étranger, et 25 % des 100 000 visiteurs attendus représenteront plus de 120 pays, renforçant ainsi sa position en tant que plateforme européenne de premier plan pour le secteur. Du 18 au 21 mars, les principaux enjeux et tendances de l'industrie, tels que les aliments fonctionnels, la durabilité et l'IA, seront abordés dans plus de 350 activités et démonstrations par 700 experts éminents et chefs de prestige.



Multiplier les opportunités commerciales et leur impact international : tel est le principal objectif d'Alimentaria & HOSTELCO 2024, l'un des plus grands événements en Europe pour les secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'équipement pour la restauration et l'hôtellerie destiné aux professionnels de la distribution, du commerce de détail et le secteur HORECA (hôtels, restaurants, cafétérias), qui occupera sept pavillons et 100 000 m2 sur le site Gran Via à la Fira de Barcelona. Après l'Espagne, le pays qui occupera le plus grand espace d'exposition sera l'Italie, suivie de la Turquie, la Chine et Hong Kong, la Pologne, le Portugal, la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Argentine.

Le salon espagnol sera l'une des plateformes proposant la plus grande offre intersectorielle dans le secteur international, où les industries de la viande, de la restauration et de l'hôtellerie seront les plus représentées. En ce sens, cette édition met l'accent sur le secteur HORECA et fusionne l'offre d'exposition de HOSTELCO, le Salon international des équipements et machines pour la restauration, l'hôtellerie et les collectivités, avec Restaurama, le salon d'Alimentaria spécialisé dans les services alimentaires. En outre, le nouveau secteur Café, boulangerie et pâtisserie et l'espace Restauration collective, avec leurs zones de promotion respectives, viendront s'ajouter à ce grand espace qui occupera trois pavillons.

L'offre d'exposition d'Alimentaria sera divisée en 13 secteurs dédiés à la viande et aux produits carnés, aux produits laitiers, aux conserves, à la restauration, aux snacks et aux sucreries, aux produits gastronomiques, aux produits biologiques, aux cafétérias, à la boulangerie et à la pâtisserie, et aux tendances croissantes telles que les aliments à base de plantes, les aliments végétaliens, les aliments sans allergènes, les aliments fonctionnels et halal, ainsi que les produits internationaux, des régions espagnoles, des grandes marques et du secteur de la FoodTech. Pour sa part, le salon HOSTELCO réunira des équipements, des produits, des services et des solutions technologiques pour les professionnels des secteurs de la restauration, de l'hôtellerie, de l'accueil et des collectivités.

