Antheia und Olon führen Zusammenarbeit bei der Herstellung von KSMs und APIs für unentbehrliche Medikamente aus Antheias Produktpipeline fort

MENLO PARK, Kalif., und MAILAND, Italien, March 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der pharmazeutische Wirkstoffhersteller Antheia , der Supply Chains für essenzielle Medikamente neu gestaltet, und die Olon Group , weltweit führend in der Entwicklung und Herstellung pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs) für den CDMO- (Contract Development and Manufacturing Organization) und Generika-Markt, gaben heute die Fortsetzung ihrer Partnerschaft bekannt, in deren Rahmen die umfassende Fermentationsinfrastruktur von Olon für die Herstellung der ersten Produktreihen von Antheia genutzt werden soll.



Die Partnerschaft zwischen Antheia und Olon wurde im Jahr 2022 etabliert, um die Fermentationsanlagen von Olon in Italien zu nutzen. Das Unternehmen übernimmt seither eine zentrale Rolle als CDMO für die Skalierung von Antheias biopharmazeutischen Produktionsprozessen und die Herstellung seiner biosynthetischen KSMs (wichtige Ausgangsstoffe) und APIs. Auch im Jahr 2024 und darüber hinaus setzt Antheia auf die Zusammenarbeit mit Olon, um zusätzliche Kapazitäten zu erschließen und die internationale Nachfrage nach seinen ersten Produkten, einschließlich Thebain, zu decken.

„Unsere Partner tragen einen großen Teil zu unserem Erfolg bei. Daher war die Wahl der richtigen CDMO, die uns auf dem Weg zu einer effizienten und schnellen Vermarktung unserer ersten Produkte im industriellen Maßstab unterstützt, eine wichtige Entscheidung“, kommentiert Zack McGahey, COO von Antheia. „Mit Olon haben wir eine angesehene CDMO für hochwertige pharmazeutische Produkte und einen zuverlässigen Partner gefunden, mit dem wir unsere gemeinsamen Bemühungen fortsetzen können, unsere ersten Produkte noch in diesem Jahr auf den Markt zu bringen und letztlich die Lieferketten für lebenswichtige Medikamente umzugestalten.“

Olon Biotech – ein Geschäftsbereich der Olon Group – kann auf mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung hochwertiger Fermentationsdienstleistungen zurückblicken und ist ein weltweit lizenzierter API-Hersteller. Das Unternehmen verfügt an seinen Standorten über eine Fermentationskapazität von 5000 Kubikmetern und ist damit eine der weltweit führenden CDMOs für die Bioproduktion. Olons ausgedehnte globale Infrastruktur und umfassende Branchenkenntnis waren entscheidend für die jüngsten kommerziellen Erfolge von Antheias erstem Produkt, Thebaine.

„Diese erfolgreiche Partnerschaft hat zu beachtlichen Ergebnissen geführt und verspricht eine vielversprechende Zukunft für die pharmazeutischen Lieferketten. In den letzten fünf Jahren haben wir massiv in unsere Biotech-Zentren investiert, wodurch wir unsere Kapazität deutlich erhöht, die Produktionsprozesse effizienter gestaltet und vor allem die Umweltauswirkungen unserer Produktion reduziert haben“, so Maurizio Sartorato, VP von Olon Biotech.

Sowohl Antheia als auch Olon werden vom 18. bis 21. März auf der DCAT Week in New York vertreten sein. Bitte nutzen Sie die folgenden Kontaktinformationen, wenn Sie sich mit einem der beiden Teams auf der Veranstaltung austauschen möchten.

