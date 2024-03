Antheia et Olon poursuivent leur partenariat pour la biofabrication de matières premières essentielles et de principes actifs pharmaceutiques d'Antheia pour les médicaments essentiels

MENLO PARK, Californie et MILAN, Italie, 14 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Antheia , le fabricant d'ingrédients pharmaceutiques qui transforme les chaînes d'approvisionnement des médicaments essentiels, et Olon Group , le leader mondial du développement et de la fabrication de principes actifs pharmaceutiques (API) pour les CDMO (organisation de développement et de fabrication sous contrat) et les marchés de médicaments génériques, ont annoncé, ce jour, un partenariat continu visant à tirer parti de la vaste infrastructure de fermentation d'Olon pour la fabrication des produits de première génération d'Antheia.



Antheia et Olon ont établi ce partenariat en 2022 afin d'exploiter les sites de fermentation d'Olon en Italie. Depuis lors, Olon a joué un rôle essentiel en tant que CDMO pour la mise à l'échelle des processus de biofabrication d'Antheia et la production de ses MPE (matières premières essentielles) biosynthétiques et de ses API. À l'horizon 2024 et au-delà, Antheia poursuivra son partenariat avec Olon afin de débloquer des capacités supplémentaires pour répondre à la demande internationale de ses produits de première génération, y compris la thébaïne.

« Les partenaires tiers avec lesquels nous collaborons jouent un rôle déterminant dans notre réussite, c'est pourquoi trouver la bonne CDMO pour nous aider à lancer nos produits de première génération à l'échelle industrielle de manière efficace et rapide a constitué une décision cruciale au début de notre parcours de commercialisation », a déclaré Zack McGahey, directeur de l'exploitation d'Antheia. « Olon est une CDMO très respectée pour ses produits pharmaceutiques de haute qualité et un partenaire de confiance avec lequel nous poursuivons notre collaboration pour expédier nos produits de première génération plus tard cette année et, à terme, transformer les chaînes d'approvisionnement des médicaments essentiels. »

Forte de plus de 50 ans d'expérience dans la fourniture de services de fabrication par fermentation de haute qualité, Olon Biotech, une division d'Olon Group, est un fabricant d'API sous licence internationale. Avec une capacité de fermentation de 5 000 mètres cubes au sein de ses sites, Olon représente l'une des principales CDMO internationale pour la biofabrication. La vaste infrastructure internationale d'Olon et son expertise approfondie de l'industrie ont joué un rôle déterminant dans les récentes réussites commerciales d'Antheia pour son produit de première génération, la thébaïne.

« Ce partenariat fructueux a généré des résultats significatifs et représente un avenir prometteur pour les chaînes d'approvisionnement pharmaceutiques. Au cours des cinq dernières années, nous avons massivement investi dans nos centres de biotechnologie, générant une augmentation significative de notre capacité de production et améliorant les processus de production pour une plus grande efficacité, et surtout, nous avons réduit l'impact environnemental de notre production », a déclaré Maurizio Sartorato, vice-président d'Olon Biotech.

Antheia et Olon seront toutes deux présents à la DCAT Week qui se tiendra à New York du 18 au 21 mars. Pour rencontrer l'une ou l'autre équipe lors de l'événement, veuillez consulter les coordonnées ci-dessous.

