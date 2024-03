Gill Lungley saab LHV Bank Limitedi juhatuse liikmeks

Alates 1. aprillist 2024 saab AS-i LHV Group tütarettevõtte LHV Bank Limitedi juhatuse liikmeks Gill Lungley. Temast saab juhatuse neljas sõltumatu, tegevjuhtkonda mittekuuluv liige (INED). Gillist saab samal ajal ka LHV Bank Limitedi riskikomitee ja töötasukomitee liige.



Gillian (tuntud kui Gill) on kogenud finantsteenuste juht ja juhatuse liige, kellel on lai finantsvaldkonna kogemus nii INED-ina, tegevjuhtkonna tasandil kui ka tehnoloogia- ja operatsioonide meeskondade juhtimise rahvusvahelisel tasandil. Gilli varajane karjäär algas J.P. Morganis. Pärast seda on tema edukas karjäär jätkunud juhtivatel tehnoloogilistel ametikohtadel ettevõtetes Credit Suisse, UBS ja Deutsche Bank.

Praegu töötab Gill INED-ina panganduskontsernis Citibank Europe PLC, kus ta on töötasukomitee esimees ning riski- ja auditikomitee liige, ettevõttes Fnality Services Limited, kus ta on juhatuse esimees (regulatiivse heakskiidu ootel), nomineerimis- ja töötasukomitee esimees ning riski- ja auditikomitee liige. Väljaspool oma mitmetahulist karjääri finantsteenuste valdkonnas tegutseb Gill ka usaldusisikuna ja varahaldurina väikeses heategevusorganisatsioonis T&M Greg Trust, hoolitsedes Hertfordshire’i hoonete, rajatiste ja hoonestamata alade omandiõiguse ja haldamise eest.

Gilli INED-karjäär algas 2002. aastal, mil ta töötas Markit SERV Limitedi INED-ina. Samuti on ta varem olnud INED Ühendkuningriigi sisekontrolli komitees (aprill 2004–aprill 2007), CLS Group Holdings AG & CLS Bank Internationalis (aprill 2016–november 2018), Bedfordshire Hospitals NHS Trustis (juuni 2019–juuni 2020) ja viimati ettevõttes Société Generale International Limited (detsember 2019–detsember 2020).

Enne INED-karjääri veetis Gill üle 30 aasta finantsteenuste valdkonnas. Tema saavutusi ja panust finantsteenustesse tunnustati 2013. aastal, mil ta võitis pangandustehnoloogia auhinna „Naise silmapaistev panus finantstehnoloogias“.

Gill on saanud (kiitusega) bakalaureuse- ja magistrikraadi ärijuhtimises Trenti Polütehnikumist ja Universitat Gesamthochschule’ist Saksamaal.

Juhtkonna esimees Madis Toomsalu kommenteeris Gilli ametisse nimetamist järgmiselt: "LHV edu aluseks oma teenuste arendamisel on tehnoloogia oskuslik kasutamine. Meil on hea meel nimetada Gill LHV Banki juhatuse liikmeks. Gillil on põhjalik tehnoloogiline taust koos sügava pangandus- ja finantsteenuste valdkonna teadmistega. Tema kogemus on väga oodatud täiendus Ühendkuningriigi panga juhatusse."

Gillian Lungley ja temaga seotud isikud ei oma AS-i LHV Group aktsiaid.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1080 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 424 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 121 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 164 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee