Norsk Hydro: Eivind Kallevik ny konsernsjef i Hydro

Eivind Kallevik er utnevnt til ny konsernsjef i aluminium- og energiselskapet Norsk Hydro ASA. Kallevik etterfølger Hilde Merete Aasheim, som har bestemt seg for å gå av etter fem år som konsernsjef. Kallevik begynner i sin nye rolle 13. mai 2024.

– Jeg er glad for at Eivind Kallevik har takket ja til jobben som konsernsjef i Hydro. Eivind har mer enn 30 års erfaring fra norsk og internasjonal finans og industri. Han har vært en sterk bidragsyter til å utvikle Hydro og har evnen til å se muligheter i industrien og i markedene. Jeg er trygg på at Eivind har det som skal til for å lede Hydro videre, sier Dag Mejdell, styreleder i Hydro.

Eivind Kallevik er i dag konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde Aluminium Metal, en stilling han har hatt siden 2019. Fra 2013 til 2019 var han konserndirektør og CFO i Hydro. Før dette hadde Kallevik flere ledende stillinger i Hydro, blant annet i forretningsområdet Bauxite & Alumina og i Hydros nedstrøms aluminiumsvirksomhet.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på neste steg for Hydro sammen med våre 32 000 dyktige og engasjerte medarbeidere. Vår strategiske retning fram mot 2030 gir et solid fundament å bygge videre på. Hydros sterke posisjon med løsninger for lavkarbonprodukter gjennom hele verdikjeden gjør oss til ledende i det grønne skiftet, med en plattform for å akselerere og videreutvikle våre strategiske partnerskap. Samtidig vil kostnadsstyring- og kontroll og kontinuerlige forbedringstiltak forbli sentralt for Hydro, i kombinasjon med vår unike evne til å utvikle ny teknologi og gripe kommersielle muligheter, sier Kallevik.

Hilde Merete Aasheim har jobbet i Hydro i 17 år og forlater selskapet ved utgangen av juni 2024.

– Hilde Merete Aasheim har ledet selskapet gjennom en periode hvor vi har opplevd store endringer i verden rundt oss. Hilde har vist en sterk evne til både å håndtere kortsiktige utfordringer samtidig som hun har posisjonert selskapet for fremtiden sammen med resten av organisasjonen. I hennes periode har Hydro styrket lønnsomheten og løftet arbeidet med bærekraft betydelig, sier Mejdell.

