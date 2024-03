La Empresa Municipal de Transportes de Madrid adjudica a Lleida.net el contrato de servicio de mensajería sobre dispositivos móviles por importe total de 104.519 euros

Madrid, 14 de marzo. La Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) ha adjudicado a la compañía cotizada de servicios tecnológicos Lleida.net (BME:LLN) (OTCQX:LLEIF) (EPA:ALLLN) el contrato de servicio de mensajería sobre dispositivos móviles por importe total de 104.519 euros.



La resolución del concurso acredita a Lleida.net como proveedor de la gestión de mensajes de la EMT por un período de 14 meses.



La EMT es una empresa pública dependiente del ayuntamiento de Madrid, que se encarga de la gestión y operación de los servicios de transporte público urbano dentro del municipio de Madrid.



Sisco Sapena, CEO de la tecnológica añadió que “La adjudicación de este contrato con una de las empresas públicas de Madrid crucial en el sistema de movilidad de la capital española, es un hito importante para seguir demostrando el papel que tiene nuestra tecnología entre actores importantes de la economía española.”



Lleida.net es una de las empresas líderes en Europa en la industria de la firma, notificación y contratación electrónica certificadas.



Cuenta con más de 300 patentes recibidas por parte de más de 60 países a nivel internacional, y cuenta con uno de los portafolios más sólidos en materia de propiedad intelectual de toda la industria.



Lleida.net, fundada en 1995, salió a bolsa por primera vez en Madrid en 2015. Posteriormente, ejecutó un dual listing en Euronext Growth París en 2018 y en OTC Markets de Nueva York en 2020. Sus títulos se comercializan igualmente en las bolsas de Frankfurt y Stuttgart.



