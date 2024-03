L’élevage de pythons pourrait-il offrir de l’espoir pour la sécurité alimentaire mondiale affectée par le changement climatique ?

CAIRNS, Australie, 14 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- De nouvelles recherches suggèrent que l’élevage de pythons pourrait offrir une alternative viable au bétail conventionnel dans les régions du monde où les défis de la crise climatique, des pandémies et de la dégradation des terres agricoles sapent la production alimentaire mondiale.



Le chercheur principal, le Dr Daniel Natusch, expert en reptiles, a déclaré : « En ce qui concerne certains des critères de durabilité les plus importants, les pythons surpassent toutes les espèces agricoles courantes étudiées à ce jour. »

Les reptiles produisent moins de gaz à effet de serre, nécessitent moins d’eau que les animaux d’élevage à sang chaud, sont plus résistants aux conditions climatiques extrêmes et ne transmettent pas de maladies dangereuses comme la grippe aviaire ou le COVID-19.

Cette récente recherche, qui a observé des pythons dans des fermes en Thaïlande et au Viêt Nam, suggère que ces reptiles sont une source de production de protéines plus efficace que les animaux d’élevage conventionnels comme la volaille, le porc, le bœuf et le saumon.

Le Dr Natusch est le président du groupe de spécialistes des serpents de l’Union for the Conservation of Nature (Union internationale pour la conservation de la nature, « UICN »), qui regroupe les plus grands experts mondiaux en la matière.

« Les systèmes d’élevage conventionnels, qui reposent sur des animaux endothermiques (à sang chaud) qui consomment beaucoup d’énergie, sont en train de s’effondrer », a déclaré le Dr Natusch.

« Les carences aiguës en protéines continuent de compromettre la santé de millions d’enfants, alors que la demande de protéines de haute qualité parmi les consommateurs émergents de la classe moyenne est en plein essor – il est donc urgent d’explorer des solutions de remplacement. »

Le co-auteur de l’article, le Dr Patrick Aust, écologiste basé en Afrique, a déclaré : « Étant donné que l’Afrique subit actuellement les effets d’une sécheresse sans précédent due à El Niño, causant la mort du bétail conventionnel dans les champs, la capacité des reptiles à réguler les processus métaboliques et à maintenir l’état corporel en période de famine pourrait changer la donne pour la production de bétail. »

« Certains des pythons étudiés ont cessé de s’alimenter pendant quatre mois – soit 45 % de leur vie –, et n’ont pratiquement rien perdu de leur condition physique », détaille le Dr Aust.

« Imaginez que vous ne nourrissiez pas un poulet pendant quatre mois, il serait mort en quatre ou cinq jours. »

Le Dr Natusch a ajouté qu’au cours des deux dernières décennies, l’élevage de serpents s’est étendu à un plus grand nombre d’espèces, de modèles de production et de marchés, en partie en raison de leurs avantages compétitifs sur le plan agricole.

« La sécurité alimentaire mondiale devrait s’aggraver avec le changement climatique, et le secteur agricole subira également les effets combinés croissants des maladies infectieuses et de la diminution des ressources naturelles », poursuit le Dr Natusch.

« Les ectothermes (animaux à sang froid) sont jusqu’à 90 % plus économes en énergie que les endothermes, ce qui se traduit par un potentiel de production durable de viande. »

Le Dr Natusch estime que dans les pays où la consommation de reptiles est culturellement répandue et où la sécurité alimentaire est de plus en plus compromise par l’impact de défis mondiaux tels que le changement climatique, l’élevage de reptiles offre des opportunités potentiellement transformatrices.

« Pour saisir cette opportunité, il est urgent de poursuivre les recherches sur le potentiel agricole des reptiles et sur les moyens les plus efficaces et les plus humains de produire ce nouveau groupe d’animaux d’élevage. »

L’article Python farming as a flexible and efficient form of agricultural food security est publié cette semaine dans Scientific Reports.

FIN

BIBLIOTHÈQUE D’IMAGES : https://we.tl/t-wMrQtZvFuK

Entretien vidéo avec le D r Dan Natusch : https://we.tl/t-38IfrKHo1T

Entretien vidéo avec le D r Pat Aust : https://we.tl/t-3ijoXec6a5

Vidéo d’élevages de pythons : https://we.tl/t-NMuLR0HnOT

Pour plus d’informations ou pour organiser des entretiens avec le Dr Daniel Natusch, veuillez contacter :

Aaron Smith, consultant en communication : Téléphone : +61 435 337063

E-mail : info@aaronsmithmedia.com