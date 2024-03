[Communiqué de presse] Une année de croissance exceptionnelle

COMMUNIQUE DE PRESSE

Les résultats 2023 viennent confirmer le leadership européen du Groupe iliad à la fois en termes de croissance du chiffre d’affaires et de recrutement de nouveaux abonnés Mobile et Fixe. Sur ses 3 géographies, le Groupe a connu une croissance vertueuse en alliant gains de part de marché et hausse du revenu par abonné tout en restant fidèle à ses valeurs de simplicité, de transparence et de juste prix. Fort de cette dynamique, le Groupe a l’ambition, en 2024, d’atteindre un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros et de devenir le 5ème opérateur mobile européen.

La croissance du chiffre d’affaires Groupe a atteint 10,4%1 à 9,24 milliards d’euros en 2023 et 11,3% au 4ème trimestre1. En France, le Groupe enregistre au 4ème trimestre la plus forte croissance de son chiffre d’affaires depuis 9 ans (+9,9%) et franchit pour la 1ère fois la barre des 6 milliards d’euros de chiffre d’affaires. En Italie, le chiffre d’affaires progresse de 14,5% sur l’année et de 19,9% au 4ème trimestre et franchit la barre symbolique du milliard d’euros. La Pologne connaît quant à elle une croissance de son chiffre d’affaires (en euros) de 13,1% en 2023 à 2,2 milliards d’euros et de 10,2% au 4ème trimestre (respectivement 4,0% et 3,0% en organique pro forma) grâce notamment à la consolidation en année pleine d’UPC Polska et d’une évolution favorable du taux de change.

En France, Free termine l’année en tant que leader sur les recrutements de nouveaux abonnés, tant sur le Mobile que sur le Fixe. En 2023, le Groupe a ainsi recruté 787 000 nouveaux abonnés nets Mobile, dont 213 000 au 4ème trimestre, et 234 000 nouveaux abonnés nets Haut et Très Haut Débit (858 000 nouveaux abonnés sur la fibre) dont 100 000 au 4ème trimestre, ce qui représente la meilleure performance trimestrielle de Free depuis 10 ans. Free a ainsi franchi 2 caps importants en 2023 en passant la barre des 15 millions d’abonnés Mobile et des 5 millions d’abonnés Fibre. Cette performance commerciale exceptionnelle s’est accompagnée d’une hausse du revenu par abonné sur le Mobile et sur le Fixe et d’un taux de churn en baisse, ce qui témoigne de la puissance de la marque Free. Sur le B2B, le Groupe a également été très actif avec le lancement des offres Cyber XPR de Free Pro suite à la prise de participation majoritaire du Groupe iliad au capital d’ITRUST, l’enrichissement des offres de Free Pro avec l’intégration de Canal+ Business, le lancement d’une gamme élargie de nouveaux services par notre fintech Stancer et les innovations de Scaleway sur sa gamme de services (PaaS, QaaS), notamment le lancement d’une offre dédiée à l’IA via l’acquisition de son supercalculateur.

En Italie, iliad Italia a, pour la 6ème année consécutive, terminé leader des recrutements de nouveaux abonnés Mobile avec 1,16 million de nouveaux abonnés nets (dont 255 000 au 4ème trimestre) – un chiffre qui permet à iliad Italia de franchir le cap des 10 millions d’abonnés Mobile moins de 6 ans après son lancement. iliad Italia termine également, pour la 2ème année consécutive, leader des recrutements sur le Fixe (parmi les 5 plus grands opérateurs télécoms en Italie) avec 98 000 nouveaux abonnés recrutés et une accélération sur le 4ème trimestre (+35 000). Ces excellentes performances commerciales sont le résultat de l’extension de notre marché adressable sur la fibre et des initiatives commerciales lancées courant 2023, notamment iliad Space en juillet. Elles témoignent aussi de l’adhésion de nos abonnés à une marque forte et fidèle à ses valeurs depuis son lancement.

En Pologne, Play termine pour la 2ème année consécutive leader2 des recrutements de nouveaux abonnés tant sur le Mobile que sur le Fixe. 336 000 nouveaux abonnés nets Mobile ont été recrutés en 2023 (70 000 au 4ème trimestre), dont 397 000 abonnés Forfaits (120 000 au 4ème trimestre) avec un segment prépayé qui continue de se normaliser (diminution de 61 000 cartes en 2023 dont 51 000 au 4ème trimestre). Play a ainsi dépassé la barre des 13 millions d’abonnés Mobile actifs en 2023. Après la relance de l’activité commerciale entamée fin 2022, la finalisation de la transaction sur PŚO avec Infravia le 1er avril 2023, le lancement des nouvelles offres Internet et TV en mai 2023 et la fusion juridique d’UPC avec Play en août 2023, le Groupe est désormais prêt à exploiter pleinement le potentiel de la marque Play sur le marché du Fixe et de la convergence. Play a ainsi enregistré une réaccélération de ses recrutements Fixe au 4ème trimestre (38 000) pour clôturer l’année avec 122 000 nouveaux abonnés Fixe nets3.

L’EBITDAaL 2023 du Groupe, qui s’élève à 3,44 milliards d’euros, est en hausse de 4,2% (2,1% en organique pro forma). La croissance de l’EBITDAaL est générée principalement par la France d’une part (+105 millions d’euros, +4,6%), où la progression du chiffre d’affaires facturé aux abonnés a permis d’absorber l’inflation des coûts d’énergie et la hausse des charges de personnel, et l’Italie d’autre part (+36 millions d’euros, +17,2%). La Pologne (stable mais -3,1% en monnaie locale) a quant à elle connu une année de transition, avec la mise en place du contrat de prestation avec PŚO depuis le 1er avril et l’inflation des coûts d’énergie. Le résultat net est en recul de 58% à 318 millions d’euros, en raison de la plus-value liée à la cession d’OTP à Cellnex pour 330 millions d’euros en 2022, de la hausse des dotations aux amortissements consécutives aux investissements significatifs des dernières années et, dans une moindre mesure, de la hausse des taux d’intérêts.

Les investissements du Groupe se sont élevés à 2,02 milliards d’euros en 2023, soit près de 22% du chiffre d’affaires, en baisse de 5,8%4 grâce à l’Italie qui a bénéficié d’une moindre dépense en achat d’équipements 5G après l’effort réalisé en 2022 et de la mise en place de la JV Zefiro. En France, l’effort d’investissement (+0,5%) s’est maintenu à un niveau élevé pour répondre aux gains importants de parts de marché, à la constitution de stocks de Freebox Ultra (commercialisée depuis fin janvier) et à l’acquisition par Scaleway d’un supercalculateur dotant le Groupe de la plus grande puissance de calcul Cloud dédiée aux applications IA déployée à date en Europe. En Pologne, Play a accéléré le déploiement de la 5G, continué à étendre son réseau mobile (1 050 sites actifs supplémentaires) et lancé une nouvelle box internet s’inspirant de la technologie développée en France avec la Freebox.

Le Free Cash-Flow opérationnel5 du Groupe progresse de 22,6%6 en 2023 à 1,43 milliard d’euros, soit une hausse de 264 millions d’euros sur 12 mois. Cette hausse est portée par l’Italie, qui a terminé pour la 1ère fois l’année avec un Free Cash-Flow opérationnel positif (4 millions d’euros, soit une progression de 174 millions d’euros sur l’année), et la France (+96 millions d’euros).

La structure financière du Groupe s’est renforcée : le levier financier a diminué à 3,0x à fin 2023 contre 3,2x à fin 2022, soit une baisse de 0,2x permise par la croissance de l’EBITDaL sur les 12 derniers mois, la cession des 50% détenus dans PŚO, notre Fiberco en Pologne et notre participation résiduelle dans OTP. Le niveau de liquidités du Groupe est excellent, avec 1,2 milliards de trésorerie et 3,7 milliards d’euros de disponibilités à fin décembre. Grâce au maintien de cette discipline financière et la bonne gestion de sa structure de capital, le Groupe est capable de saisir de belles opportunités de croissance externe, à l’image de la transaction réalisée avec le Groupe Kinnevik qui fera du Groupe iliad, après finalisation et approbation des autorités compétentes, l’actionnaire de référence de l’opérateur Tele2 avec environ 20% du capital et environ 29% des droits de vote.

En 2023, le Groupe iliad a par ailleurs poursuivi avec résolution la mise en œuvre de son Plan Climat suivant les deux axes d’action annoncés en janvier 2021 : réduire ses émissions carbone d’une part, et décarboner son approvisionnement énergétique d’autre part. Deux étapes importantes ont été franchies il y a quelques semaines en ce sens avec la validation de notre trajectoire carbone auprès de l’initiative Science Base Target (SBTi) et la signature de trois nouveaux contrats d’achat d’énergies renouvelables dans nos trois géographies.

Le message de Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad : « En 2023, iliad a été à la conquête avec de forts gains de parts de marché en France, en Italie et en Pologne. iliad s’est aussi transformé, notamment en investissant massivement dans l’intelligence artificielle, le Cloud et la connectivité à destination des entreprises. En 2023, enfin, iliad a consolidé sa bonne situation financière, ce qui lui a permis, en ce début 2024, de signer un accord pour devenir l’actionnaire de référence7 de Tele2, et d'être désormais présent dans 8 pays. La conquête se poursuit avec l’ambition de devenir le 5ème opérateur européen cette année ! »

Principaux indicateurs opérationnels8 au 31.12.2023

France (chiffres en milliers sauf exceptions) 2023 2022 Variation T4 2023 T3 2023 Variation Nombre d’abonnés mobiles 15 005 14 218 +787 15 005 14 792 +213 - Dont Forfait Free 4G/5G (incl. DOM/TOM) 11 106 10 190 +916 11 106 10 881 +226 - Dont Forfait Voix 3 899 4 027 -129 3 899 3 911 -13 Nombre d’abonnés Haut Débit / Très Haut Débit 7 414 7 180 +234 7 414 7 314 +100 - Dont Fibre 5 516 4 658 +858 5 516 5 272 +244 Taux d’adoption de la Fibre 74,4% 64,9% +9,5 pts 74,4% 72,1% +2,3 pts Prises raccordables en Fibre (en millions) 35,3m 31,3m +4,0m 35,3m 34,3m +1,0m Nombre total d’abonnés France 22 419 21 398 +1 021 22 419 22 106 +313 T4 2023 T4 2022 Variation ARPU Haut Débit et Très Haut Débit (en €) 35,7 34,1 +4,5% ARPU Mobile facturé aux abonnés (en €) 12,1 11,8 +2,5% Italie (chiffres en milliers) 2023 2022 Variation T4 2023 T3 2023 Variation Nombre d’abonnés mobile 10 730 9 567 +1 163 10 730 10 475 +255 Nombre d’abonnés fibre 207 109 +98 207 172 +35 Nombre total d’abonnés Italie 10 937 9 676 +1 261 10 937 10 647 +290 POLOGNE (chiffres en milliers sauf exceptions) 2023 2022 Variation T4 2023 T3 2023 Variation Nombre d’abonnés mobiles actifs 13 099 12 763 +336 13 099 13 029 +70 - Dont Forfaits 9 381 8 984 +397 9 381 9 261 +120 - Dont Prépayés 3 718 3 779 -61 3 718 3 769 -51 Nombre d’abonnés fixes9 2 059 1 938 +122 2 059 2 022 +38 Nombre total d’abonnés Pologne 15 158 14 701 +458 15 158 15 051 +108 T4 2023 T4 2022 Variation ARPU Mobile facturé aux abonnés (en zlotys) 30,2 29,2 +3,4% GROUPE (chiffres en milliers) 2023 2022 Variation T4 2023 T3 2023 Variation Nombre d’abonnés mobile 38 834 36 548 +2 286 38 834 38 296 +538 Nombre d’abonnés fixes 9 681 9 227 +454 9 681 9 508 +173 NOMBRE TOTAL D’ABONNES 48 515 45 775 +2 740 48 515 47 804 +711

Chiffre d'affaires de 2023 / 4ème trimestre 2023

Le tableau suivant présente la répartition du chiffre d’affaires du Groupe par nature de revenus au 31 décembre 2023 et au 31 décembre 2022.

En millions d’euros 2023 2022 Var (%) T4 2023 T4 2022 Var (%) Chiffre d'affaires consolidé 9 241 8 369 +10,4% 2 444 2 195 +11,3% Chiffre d'affaires Services10 8 500 7 763 +9,5% 2 230 2 023 +10,2% Chiffre d'affaires Equipements 763 632 +20,7% 220 183 +20,1% Eliminations Groupe8 -22 -25 -14,2% -6 -11 -49,2% Chiffre d'affaires France 6 040 5 555 +8,7% 1 583 1 441 +9,9% - Services8 5 721 5 322 +7,5% 1 481 1 368 +8,2% - Equipements 324 239 +35,3% 104 75 +39,1% - Eliminations France -6 -6 -5,0% -2 -2 -22,1% Chiffre d'affaires Italie 1 061 927 +14,5% 296 247 +19,9% - Services 1 046 919 +13,8% 293 244 +20,2% - Equipements 15 7 +104,1% 3 3 +4,0% Chiffre d'affaires Pologne11 2 157 1 907 +13,1% 569 516 +10,2% - Services 1 733 1 521 +13,9% 456 411 +11,0% - Equipements 424 385 +10,1% 113 105 +7,3%

Principaux indicateurs financiers de 2023

En millions d’euros 2023 2022 Variation (%) Chiffre d’affaires consolidé 9 241 8 369 +10,4% France 6 040 5 555 +8,7% Italie 1 061 927 +14,5% Pologne 2 157 1 907 +13,1% Eliminations - 16 - 19 - 17,1% EBITDAaL Groupe 3 444 3 303 +4,2% France 2 392 2 287 +4,6% Italie 247 211 +17,2% Pologne 805 805 -0,1% Capex Groupe (hors fréquences) 2 016 2 139 -5,8% France 1 501 1 492 +0,5% Italie 243 381 -36,3% Pologne 272 265 +2,7% Free Cash Flow Opérationnel (EBITDAaL moins Capex) 1 428 1 164 +22,6% France 891 795 +12,1% Italie 4 -170 -102,6% Pologne 532 540 -1,4% Résultat net 318 758 -58,0% 31/12/2023 31/12/2022 Variation Endettement net 10 243 10 815 -573 LTM EBITDAaL1 3 444 3 346 +97 Ratio d’endettement 3,0x 3,2x -0,2x





1) LTM : Last Twelve Months (12 derniers mois) et incluant UPC Polska





Glossaire

Abonnés Haut Débit et Très Haut Débit (ou Broadband) : abonnés ayant souscrit une offre ADSL, VDSL ou FTTH du Groupe.

ARPU Haut Débit et Très Haut Débit : inclut le chiffre d’affaires généré par le forfait et les services à valeur ajoutée, mais exclut le chiffre d’affaires non récurrent (par exemple les frais de migration d’une offre à une autre ou les frais de résiliation), divisé par le nombre total d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit facturés sur le dernier mois du trimestre.

ARPU Mobile facturé aux abonnés : inclut le chiffre d’affaires facturé à l'abonné divisé par le nombre total d’abonnés Mobile sur la période.

Chiffre d’affaires facturé à l’abonné : chiffre d’affaires forfait et hors forfait directement facturé à l’abonné.

Chiffre d’affaires services : chiffre d’affaires hors ventes d’équipements.

EBITDAaL : résultat opérationnel courant avant prise en compte des dotations aux amortissements (ou dépréciations) des immobilisations corporelles et incorporelles, et de l’impact des charges liées aux rémunérations sous forme de stock-options/actions.

FTTH : « Fiber To The Home » : est une solution de desserte Fibre optique de bout en bout entre le central de raccordement (NRO) et l'utilisateur.

Nombre d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une offre de Free ou d’Alice après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles France : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de Free après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés (B2C et B2B) identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles de iliad Italia, et qui ont été émis ou reçu une communication au moins une fois au cours des 3 derniers mois.

Nombre d’abonnés Très Haut Débit Italie : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre total d’abonnés identifiés par leur ligne téléphonique qui ont souscrit à une des offres mobiles du groupe Play (hors M2M et hors cartes SIM offertes), et qui ont été émis ou reçu une communication (voix ou data) au moins une fois au cours des 30 derniers jours.

Nombre d’abonnés Fixe Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés qui ont souscrit à une offre de Téléphonie, ou une offre Haut / Très Haut Débit fixe après élimination de ceux pour lesquels une résiliation a été enregistrée.

Nombre total d’abonnés Pologne : représente, à la fin de la période mentionnée, le nombre d’abonnés mobiles actifs Pologne et le nombre d’abonnés Fixe Pologne.

Opérateur alternatif : opérateur apparu à la suite de la perte de monopole de l’opérateur historique d’Etat.

Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement, et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement.

Recrutement : correspond à la différence entre le nombre total d’abonnés à la fin de deux périodes différentes.

1 8,2% organique pro forma sur 2023, et 9,4% organique pro forma au T4 2023

2 Estimations internes

3 une minorité provient d’acquisitions de petits opérateurs régionaux

4 -7,1% organique pro forma

5 EBITDAaL moins les investissements hors fréquences

6 +5,7% organique pro forma

7 Via Freya Investissement, un véhicule co-détenu avec NJJ

8 Voir glossaire pour les définitions

9 Le calcul du nombre d’abonnés fixes en Pologne a été modifié suite à la fusion entre P4 et UPC Polska : les chiffres des trimestres précédents ont été ajustés pour prendre en compte i) l’élimination des doublons entre la base d’abonnés Play Home et celle d’UPC Polska ii) les acquisitions de fournisseurs d’accès internet régionaux tels que Sferanet, Syrion et leur base d’abonnés iii) l’élimination des abonnés UPC Solo Start TV

10 Chiffres d’affaires Services avant éliminations - Eliminations Groupe y compris France

11 EURPLN de 4,5420 pour 2023 et 4,68611 pour 2022





