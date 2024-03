Verisk obtiene la cuarta certificación consecutiva de Great Place To Work en España, y ha sido nombrada una vez más como Mejor Lugar de Trabajo en Málaga

Málaga, España, March 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Por cuarto año consecutivo, el proveedor líder mundial en tecnología y análisis de datos Verisk (Nasdaq: VRSK) recibe la certificación de Great Place To Work en España. Verisk también ha sido reconocida una vez más como Mejor Lugar de Trabajo en Málaga, ocupando el tercer lugar entre las empresas con más de 100 empleados. Estos prestigiosos premios se basan enteramente en las declaraciones de empleados actuales sobre sus experiencias de trabajo en Verisk.

La certificación de Verisk se basa en una encuesta de compromiso de los empleados que midió la magnitud con que el personal de toda la organización calificó de excelente su experiencia en el lugar de trabajo, teniendo en cuenta factores como su experiencia diaria con la innovación, la inclusividad, los valores de la empresa y la eficacia de sus directivos. La encuesta reveló que el 93% del personal de Verisk califica como excelente su lugar de trabajo, el 98 % declara que los nuevos empleados se sienten bien acogidos y el 94 % se enorgullece de decir a otras personas que trabaja en la empresa.

“Nos centramos en proporcionar resiliencia a las personas, las empresas y las comunidades como socio estratégico en el sector internacional de los seguros”, declara Sunita Holzer, directora de Relaciones Humanas de Verisk. “Una de las formas en que lo hacemos es fomentando una cultura de aprendizaje, atención y resultados que empodera a nuestros colegas dar lo mejor de sí mismo en la organización y ofrecer un inmenso valor a nuestros clientes y comunidades a los que presta servicios”.

El propósito, la misión y los valores de Verisk son conformados y hechos realidad por sus empleados

El propósito compartido de Verisk, al que contribuye el aporte y la opinión de nuestros empleados, guía el compromiso de la empresa de invertir y evaluar continuamente cómo fomentar mejor un entorno de trabajo centrado en la seguridad, la satisfacción y el bienestar de nuestros colegas, clientes y comunidades. Al priorizar una experiencia positiva en el lugar de trabajo, Verisk ha generado una cultura que atrae y retiene a los mejores talentos, impulsando la innovación y la excelencia en toda la empresa.

Verisk crea programas de aprendizaje y desarrollo de habilidades para facilitar el desarrollo profesional de nuestros colegas y contribuir al futuro del negocio. Este año, Verisk lanzó “CareerCon”, una serie de eventos internacionales para capacitar a los miembros de equipo a todos los niveles respecto a las diversas oportunidades laborales internas y que puedan asumir de distintas formas la responsabilidad de su crecimiento profesional.

Otra forma en que los empleados pueden desarrollar sus habilidades son las “Pausas de aprendizaje”: los seminarios web mensuales en directo y los cursos de aprendizaje autoguiados que abarcan temas solicitados para influir positivamente en el rendimiento, las aptitudes de liderazgo y el desarrollo profesional. Algunos de los temas tratados son “Asumir el control de conflictos”, “Crear una cultura de inclusión” y “Asumir la iniciativa de las propias ideas”. Verisk también apoya a nuestros colegas con programas de liderazgo y desarrollo profesional como los siguientes:

El programa “Acelerador del liderazgo” de Verisk, que facilita a los responsables de personal la aplicación de nuevas habilidades y técnicas en situaciones de la vida real.

El programa “Liderar con impacto”, que sitúa a los gerentes que se inician en la vía del éxito con conocimientos básicos y habilidades necesarias para su labor de liderazgo.

El programa “Acelere su liderazgo”, concebido para incrementar las habilidades de liderazgo de los colaboradores que desean convertirse en líderes y crear un espacio para los gerentes de personal que quieren actualizar sus habilidades fundamentales de liderazgo.

La cultura de aprendizaje, atención y resultados de Verisk se sustenta y fortalece gracias a personas con experiencias, antecedentes y perspectivas diversas que trabajan juntas para alcanzar objetivos comunes. Las redes de empleados de la empresa ofrecen formas de incrementar la equidad en toda la organización y crear un sentido de comunidad y alianza colaborativa donde cada opinión sea escuchada y valorada. Las nueve redes de empleados de Verisk, que representan a las comunidades asiática, afroamericana, latina o hispana, indígena y LGBTQ+, junto con los padres, mujeres, veteranos y miembros de las fuerzas armadas continúan creando un sentido de comunidad y brindan oportunidades para establecer contactos, mentorías, aprender unos de otros y desarrollar profesionalmente a todos los empleados.

Verisk ocupa un papel único en el sector, dada su centralidad en materia de datos y tecnología, y la experiencia que el personal del equipo aporta a sus clientes. El trabajo de Verisk es fundamental para el sector de los seguros, que es integral y actúa como piedra angular en la economía y la sociedad.

“La certificación de Great Place To Work es un logro muy codiciado que requiere dedicación constante e intencional en la experiencia general del empleado”, afirma Sarah Lewis-Kulin, vicepresidenta de Reconocimiento Global de Great Place To Work. “Con el éxito de este reconocimiento, es evidente que Verisk destaca como una de las principales empresas en las que trabajar, y que proporciona un excelente entorno de trabajo para el personal”.

Great Place To Work® es una autoridad global en lo referente a la cultura en el lugar de trabajo, la experiencia de los empleados y los comportamientos de liderazgo, con probados resultados en cuanto a ingresos en el mercado, retención del personal y mejoras en la innovación. Según la investigación de Great Place To Work, los solicitantes de empleo tienen 4,5 veces más probabilidades de encontrar a un buen jefe en un excelente lugar de trabajo certificado. Además, el personal de los lugares de trabajo con certificación tiene un 93 % más probabilidades de estar interesado en su trabajo y el doble de probabilidades de recibir un salario justo, obtener una participación equitativa de los beneficios de la empresa y recibir mayores oportunidades de ascenso.

Verisk también ha obtenido la certificación de Great Place To Work en el Reino Unido, EE. UU., Polonia y la India.

En el Reino Unido, Verisk ha sido reconocida como Mejor Lugar de Trabajo, Mejor Lugar de Trabajo para el Bienestar y Mejor Lugar de Trabajo en el Ámbito Tecnológico, y ha sido reconocida en las listas de Mejores lugares de trabajo de Polonia.

Para más información sobre Verisk y oportunidades profesionales, visite verisk.com/careers.

Acerca de Verisk

Verisk (Nasdaq: VRSK) es un líder y socio estratégico en análisis de datos y tecnología para la industria de los seguros internacional. Permite a los clientes fortalecer su eficiencia operativa, mejorar sus resultados de suscripciones de seguros y reclamaciones, combatir el fraude y tomar decisiones informadas sobre riesgos globales, incluidos el cambio climático, eventos extremos, cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) y asuntos políticos. A través de análisis avanzados de datos, software, investigación científica y un profundo conocimiento del sector, Verisk ayuda a crear resiliencia global para las personas, las comunidades y las empresas. Con equipos en más de 20 países, Verisk obtiene constantemente la certificación de Great Place To Work y fomenta una cultura inclusiva donde todos los miembros del equipo desarrollan un sentido de pertenencia. Para más información, visite Verisk.com y la Sala de prensa de Verisk.

Acerca de la certificación de Great Place To Work®

La certificación de Great Place To Work® es el reconocimiento más alto al que puede aspirar una empresa como “empleador de preferencia”. Es el único reconocimiento basado enteramente en la valoración de los empleados sobre su experiencia en el lugar de trabajo, y en particular, en qué medida sienten que es un lugar de trabajo de elevado grado de confianza. La certificación de Great Place To Work es reconocida en todo el mundo tanto por empleados como por empresas, y es una referencia básica global para identificar y reconocer la experiencia destacada de los empleados. Cada año, más de 10 000 empresas en 60 países aspiran a obtener el certificado de Great Place To Work.

Acerca de Great Place To Work®

Como autoridad global referente a la cultura del lugar de trabajo, Great Place To Work® acumula 30 años de investigación y datos innovadores para que cada lugar pueda ser un excelente lugar de trabajo para todos. Su plataforma exclusiva y el modelo For All™ permiten a las empresas evaluar la experiencia de cada empleado, con lugares de trabajo ejemplares que pueden obtener la certificación de Great Place To Work o recibir reconocimiento en la codiciada lista de Mejores lugares de trabajo.

Obtenga más información en greatplacetowork.com