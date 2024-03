Amolyt Pharma conclut un accord définitif visant son acquisition par AstraZeneca

AstraZeneca fera l’acquisition d’Amolyt Pharma pour un total pouvant atteindre 1,05 milliard de dollars.

L’opération devrait être finalisée au troisième trimestre de 2024.

Lyon (France) et Cambridge, Massachusetts, 14 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société internationale spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques au stade clinique ciblant les maladies endocriniennes et métaboliques rares, a conclu un accord définitif au terme duquel AstraZeneca fera l’acquisition d’Amolyt Pharma pour un montant initial de 800 millions de dollars et un paiement d’étape potentiel de 250 millions de dollars. Alexion accueillera l’équipe d’Amolyt Pharma.

« Nous sommes fiers du travail remarquable accompli par notre équipe pour développer un portefeuille de peptides thérapeutiques avec le potentiel de répondre à des besoins médicaux encore non comblés pour les maladies endocriniennes et métaboliques rares. En moins de 5 ans, nous avons ainsi avancé l’énéboparatide en Phase 3 pour le traitement de l’hypoparathyroidie et créé un portefeuille de programmes précoces. Nous tenons à remercier en particulier les investigateurs, les patients et les associations de patients qui nous ont aidés à atteindre ces objectifs » a déclaré Thierry Abribat, Ph.D., Fondateur et PDG d’Amolyt Pharma. « Nous sommes impatients de poursuivre le développement de notre portefeuille au sein d’Alexion, AstraZeneca Rare Disease, une société à l’expertise reconnue et qui compte à son actif de multiples succès dans la mise à disposition dans le monde entier de traitements innovants pour les patients atteints de maladies rares. »

Pierre Legault, Président du Conseil d’administration d’Amolyt Pharma a ajouté : « L’annonce d’aujourd’hui illustre la valeur que nous avons créée pour les actionnaires et les patients. Nous sommes confiants qu’avec Alexion, notre approche scientifique novatrice sera encore mieux positionnée pour atteindre les patients souffrant de maladies rares dans le monde. »

Marc Dunoyer, Directeur général d'Alexion, AstraZeneca Rare Disease, a déclaré : « Les patients souffrant d'hypoparathyroïdie chronique ont réellement besoin d’une alternative aux thérapies d’accompagnement actuelles qui ne traitent pas la déficience hormonale sous-jacente. En tant que leader dans le domaine des maladies rares, Alexion est particulièrement bien placée pour mener à bien le développement avancé et la commercialisation mondiale de l'énéboparatide, qui a le potentiel d'atténuer l'impact souvent invalidant d'un faible taux d'hormone parathyroïdienne et d'éviter les risques d'une supplémentation en calcium à haute dose. Nous pensons que ce programme, conjugué à l’équipe talentueuse, à l’expertise et au portefeuille de programmes précoces d'Amolyt, permettra notre expansion dans le domaine des maladies endocriniennes rares. »



Le portefeuille clinique d’Amolyt comprend des peptides thérapeutiques différenciés pour le traitement de maladies endocriniennes rares aux besoins cliniques importants. L’énéboparatide (AZP-3601) est un agoniste du récepteur 1 de la parathormone (PTHR1) administré quotidiennement par voie sous-cutanée pour le traitement de l’hypoparathyroïdie, actuellement en étude de Phase 3. L’AZP-3813 est un antagoniste peptidique du récepteur de l’hormone de croissance (GHR) pour le traitement potentiel des patients atteints d’acromégalie, actuellement en étude de Phase 1.

Termes de l’accord

Aux termes de l’accord, AstraZeneca fera l’acquisition de l’ensemble des actions d’Amolyt Pharma pour une considération allant jusqu’à 1,05 milliard de dollars, hors trésorerie/dette nette. Cela comprend un versement de 800 millions de dollars à la finalisation de la transaction, plus le droit pour les actionnaires d’Amolyt Pharma de recevoir un montant de 250 millions de dollars à l’atteinte d’un jalon réglementaire défini.

L’acquisition, soumise au respect des conditions de l’accord définitif ainsi qu’à l’approbation des autorités réglementaires, devrait être finalisée au troisième trimestre de 2024.

Centerview Partners LLC et Goldman Sachs Bank Europe SE ont agi à titre de conseils financiers pour Amolyt, et Cooley LLP et Jones Day ont agi en qualité de conseils juridiques pour Amolyt et ses actionnaires.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille de développement comprend l’énéboparatide (AZP-3601), un agoniste du récepteur PTH1 à action prolongée comme traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, et l’AZP-3813, un antagoniste du récepteur de l’hormone de croissance pour le traitement potentiel de l’acromégalie. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://amolytpharma.com/ ou suivez-nous sur Twitter et sur LinkedIn.

