年收入達 1,700 萬美元的韓國奢侈品二手交易平台 EPIC Corporation 準備在全球範圍內推出應用程式





韓國首爾, March 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epic Corporation 在韓國營運奢侈品二手交易平台 Epic One。該公司去年實現年收入 1,700 萬美元（190 億韓元），並成功籌集到 300 萬美元（35 億韓元）資金。

在應用程式中，用戶只需上傳五張圖片，就能立即獲得報價，輕鬆銷售產品。此外，它透過寄售將賣家和買家聯繫起來，促進二手交易。與其他二手交易網站相比，該平台利用基於人工智能的定價系統，確保交易迅速，成交率顯著提高。

憑藉其創新戰略，Epic Corporation 在成立後的短短一年半時間內就實現了快速增長，成為亞洲奢侈品二手交易行業的變革者。Epic 總交易量的近一半來自國際市場，這表明 Epic 在海外的業務和需求十分強勁。

雖然 Carousell 等傳統二手商品市場在東南亞很受歡迎，但專門針對奢侈品交易的市場仍存在空白。Epic Corporation 專門從事高檔家具、奢侈手錶和箱包的二手交易，提供安全的物流系統，並提供正品驗證和保險。有了 Epic，買賣雙方無需直接會面，也避免了價格談判的麻煩。

消費者很快就體會到了 Epic 帶來的便利，他們指出，無需打電話或聊天，就可以購買或出售價值超過 15,000 美元的奢侈手錶。消費者的正面反應凸顯了該平台的新穎和易於使用。

展望未來，Epic Corporation 行政總裁 Sarah Kim 表示：「我們正準備一躍成為亞洲第一大奢侈生活方式平台。」該公司正準備在新加坡、香港和中東等增長潛力巨大、奢侈品消費水平較高的新市場推出其應用程式。

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