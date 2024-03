Communiqué de presse

Atos positionné par Gartner® dans la catégorie Leader du Magic Quadrant™ 2024 pour les services de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique

Paris, France – 14 mars 2024 – Atos annonce aujourd’hui avoir été positionné dans la catégorie Leader du Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® dédié aux services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique, en reconnaissance de sa vision stratégique et de sa qualité d’exécution. C’est la huitième année consécutive qu’Atos est nommé dans la catégorie Leader du Magic Quadrant de Gartner consacré aux plateformes de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique (Outsourced Digital Workplace Services – ODWS)1.

L'offre d'Atos Engaged Employee Experience comprend des services de gestion externalisée de l'environnement de travail numérique dont l’approche holistique, personnalisée et intégrée tient compte des différents profils des employés et de leur parcours métier. Les plateformes numériques automatisées d’Atos ODWS alimentées par l’IA générative permettent aux employés de travailler de n’importe où. La connexion et l’orchestration des processus RH, informatiques et des différentes modalités d’usage de l’environnement de travail garantissent la cohérence des collaborations entre employés. Ainsi épaulés, leur engagement et leurs performances augmentent, avec pour effet l’amélioration de la satisfaction des clients et de la rentabilité des entreprises.

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance sont au cœur d’Atos ODWS, comme en témoigne le lancement de l’offre d’environnement de travail numérique durable pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs RSE. Cette offre comprend la gestion du cycle de vie des appareils et 20 services « Tech for Good » englobant des critères de valeur sociale et d'accessibilité.

« Nous pensons que cette reconnaissance témoigne de notre engagement à continuellement développer un portefeuille d’offre orienté résultats ainsi que l’illustrent la mise en œuvre d’une plateforme d’intelligence artificielle générative qui maximise la productivité digitale des employés et le lancement de solutions de réduction de l'empreinte environnementale des équipements de bureau. Nous sommes extrêmement fiers que, pour la huitième année consécutive, notre indéfectible engagement auprès de nos clients dans le développement de services durables focalisés sur l’humain soit reconnu par Gartner », a déclaré Leon Gilbert, Senior Vice President – Global Head of Digital Workplace, Tech Foundations.

Tech Foundations est la ligne de métier du groupe Atos leader dans les services d’infogérance, qui se concentre sur l’infrastructure et le cloud hybride, l’expérience employé et les services technologiques.

Le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® a évalué les capacités d’exécution et la vision stratégique de 18 prestataires.

Pour télécharger une copie du rapport, consultez la page https://atos.net/advancing-what-matters/en/lp/gartner-mq-for-odws-2024

***

Avertissement

GARTNER et Magic Quadrant sont une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l’international, et sont utilisées dans le présent document avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs avec les notes les plus élevées. Les publications de recherche de Gartner expriment les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne sauraient être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos de Tech Foundations

Tech Foundations est la ligne de métier du groupe Atos leader dans les services d’infogérance, qui se concentre sur l’infrastructure et le cloud hybride, l’expérience employé et les services technologiques, grâce à des solutions décarbonées, automatisées et tirant parti de l’IA. Ses 48 000 collaborateurs font progresser ce qui compte pour l’avenir des entreprises, des institutions et des communautés du monde entier. Tech Foundations est présent dans 69 pays et réalise un chiffre d’affaires annuel de 6 milliards d’euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 95 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

1 Le Magic Quadrant 2024 de Gartner sur le périmètre des services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique (Outsourced Digital Workplace Services) remplace les trois Magic Quadrants des régions Amérique du Nord, Europe et région Asie/Pacifique - intitulés Magic Quadrant pour les services de gestion des environnements de travail (Managed Workplace Services) 2017-2021.

