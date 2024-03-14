蜗牛游戏宣布游戏Survivor Mercs重要更新，提升游戏体验及市场吸引力

加利福尼亚库尔弗城, March 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Snail, Inc. (纳斯达克股票代码: SNAL) (以下简称“蜗牛”或“公司”）是一家领先的全球独立开发商和发行商，专注于互动数字娱乐，今日宣布抢先体验版（Early Access）的肉鸽动作游戏Survivor Mercs的重要更新。此次更新引入了加强策略性游戏玩法并丰富玩家体验的升级内容，让游戏Survivor Mercs距离其1.0完整版的发布更进一步。本次更新不仅注重提升玩家体验，还旨在扩大游戏的市场吸引力。

Survivor Mercs抢先体验版于 2023 年 9 月由蜗牛游戏旗下独立发行子品牌 Wandering Wizard 与独立开发工作室 Wolpertinger Games 合作推出，以其独特的融合了肉鸽和射击类型的玩法吸引力众多玩家。自推出以来，Wolpertinger和蜗牛游戏一直致力于通过新内容，新功能和新改进不断加强Survivor Mercs玩法。最新的0.9.9版本全面升级了游戏机制功能，包括Genome Lab 2.0新的特质(Traits)可研究，Gene Synthesizer定制指挥官的特质，新颖的装备系统，强化的敌人AI，性能优化以及UI改进，从而带来顺畅和丰富的游戏体验。

蜗牛游戏首席执行官Jim Tsai评论道：“我们非常高兴地宣布Survivor Mercs的重大更新，这标志着游戏开发的重要一步。通过加强游戏机制并将游戏社区的反馈融入到我们的开发过程中，我们能够持续提升我们的市场吸引力并强调我们玩家至上的理念。随着我们接近Survivor Mercs的1.0完整版的发布，我们对其扩大市场和玩家范围的潜力充满期待。我们将一如既往的支持独立开发工作室，并向全球玩家提供高品质的游戏体验。"

Survivor Mercs 可在 Steam 上游玩

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关于蜗牛游戏 - https://www.snailgamesusa.com/

蜗牛是一家领先的全球独立开发商和发行商，为世界各地的消费者提供互动数字娱乐，拥有一流的优质游戏产品组合，专为在各种平台（包括游戏机、个人电脑和移动设备）上使用而设计。

关于 Wandering Wizard - https://wanderingwizard.com/

Wandering Wizard 是蜗牛游戏旗下的独立发行子品牌，致力于支持独立开发者，并将独立游戏进行全球推广。Wandering Wizard 总部位于加利福尼亚州洛杉矶。

前瞻性陈述

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