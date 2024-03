Selskabsmeddelelse nr. 5 / 2024

14. marts 2024

Årsregnskabsmeddelelse 2023

NewCap Holding A/S´s årsrapport offentliggøres hermed.

Koncernen realiserede et resultat på DKK -0,7 mio. og de væsentligste forhold i regnskabsåret har været:

Håndtering af indgåede earn out aftaler, herunder forhold om hvilke omkostningsfradrag, der kan fratrækkes i grundlaget for earn out betaling

Opgørelse og modtagelse af 4. års afdrag på aftale om earn out – kapitalforvaltning

Udbetaling af ekstraordinært udbytte i september 2023, ca. DKK 8,8 mio., svarende til DKK 0,07 pr. aktie





Årets resultat før finansielle poster udgør DKK -2,7 mio. inkl. omkostninger til håndtering af uenigheder om omkostningsfradrag. Dette er på linie med de udmeldte forventningerne hertil.

Dagsværdi af tilgodehavende fra earn out aftale er pr. 31. december 2023 opgjort til DKK 20,5 mio., baseret på udnyttelse af option, og den forventede endelige opgørelse. Det skal bemærkes, at NewCap endnu ikke er i besiddelse af den specifikke information om alle omkostningsfradrag, og at den endelige opgørelse kan variere for den indregnede dagsværdi. Den indregnede dagsværdi af earn out aftale udgør ca. 78% af koncernens egenkapital pr. 31. december 2023, DKK 26.4 mio.

Finansielle highlights 2023

Årets resultat før finansielle poster blev et underskud på DKK -2,7 mio., (2022: DKK -5,5 mio.)





Der er under finansielle poster indregnet en positiv dagsværdiregulering på tilgodehavender fra earn out aftaler på DKK 1,9 mio.





Årets resultat efter skat blev på DKK -0,7 mio. (2022: DKK -7,5 mio.),





Ultimo året udgjorde koncernens egenkapital DKK 26,4 mio. (2022: DKK 35,9 mio.), efter udlodning af ekstraordinært udbytte på DKK 8,8 mio. Dette svarer til at den indre værdi er DKK 0,21 pr. aktie.





Earn out aftaler

Efter at der er modtaget sidste betaling på anden earn out aftale primo 2023, tilbagestår alene den primære earn out aftalte vedrørende de overdragne kapitalforvaltningsaktiviteter.

Den primære aftale om earn out indeholder en gensidig option gældende fra 1. januar 2024 på en førtidig opgørelse og betaling for den resterende earn out periode frem til 2029, samt bestemmelser om, hvordan værdien skal opgøres. Ledelsen har efter regnskabsårets udløb besluttet, at denne option udnyttes. Den endelige opgørelse og betaling forventes modtaget i 2. kvartal 2024. Det skal hertil bemærkes, at det ikke kan udelukkes, at parterne ikke kan blive enige om opgørelsen, hvorefter en del af betaling vil indgå på et senere tidspunkt. Efter opgørelse og betaling, vil det betyde, at NewCap Holding A/S ikke vil have videre aktiviteter.

Forventninger til 2024

Bestyrelsen forventer et uændret resultat før finansielle poster, ca. DKK -2 til – 3 mio. Den væsentligste usikkerhed knytter sig til eventuelle omkostninger ved uenigheder ved opgørelse af den endelige betaling af opgørelse af earn out.

Fremtiden for NewCap Holding A/S

NewCaps bestyrelse intensiverede primo året overvejelser og undersøgelse af forskellige muligheder for selskabets fremtid, herunder tilførelse af nye aktiviteter og investorer, i samarbejde med ekstern rådgiver.

På tidspunktet for aflæggelse af årsregnskabet har kontakt med potentielt interesserede parter indtil videre ikke resulteret i konkrete forslag, der efter bestyrelsens vurdering vil kunne udgøre et attraktivt og værdiskabende alternativ for selskabets aktionærer.

NewCap Holding A/S er fortsat åbne for at evaluere eventuelle forslag. Efter endelige afregning af udestående earn out betalinger vil bestyrelsen konkludere på eventuelle muligheder og tage stilling til et videre forløb, herunder udlodning af fri kapital og eventuelle likvidation.

Afholdelse af generalforsamling

Bestyrelsen forventer at indkalde særskilt til selskabets ordinære generalforsamling, 9. april kl. 10.00, inden fristen herfor.

For en yderligere uddybning af ovenstående henvises til selskabets årsrapport 2023, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside: www.newcap.dk

