Saputo annonce le départ à la retraite prévu de sa chef de la direction des ressources humaines

MONTRÉAL, 14 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (« Saputo », ou « la Société ») a annoncé aujourd’hui le départ à la retraite prévu de Gaétane Wagner, chef de la direction des ressources humaines, qui prendra effet à la suite d’une période de transition. Conformément aux plans de succession mis en place par la Société, Isabelle Tisseur, actuellement vice-présidente exécutive, Ressources humaines, assumera le rôle de chef de la direction des ressources humaines après le départ à la retraite de Mme Wagner. Dans les mois à venir, Mme Wagner travaillera en étroite collaboration avec Mme Tisseur et l’équipe de direction afin d’assurer la continuité et une transition en douceur.

« La contribution de Gaétane à Saputo au cours des 17 dernières années a été inestimable, et nous lui sommes immensément reconnaissants de son leadership, de sa passion et de son dévouement », a déclaré Lino A. Saputo, président du conseil d’administration, président et chef de la direction. « Au cours de son mandat, elle a joué un rôle essentiel dans l’élaboration des stratégies de ressources humaines de Saputo, favorisant une culture d’inclusion, de diversité et de développement des employés. Nous lui souhaitons le meilleur pour sa retraite bien méritée. Pour l’avenir, je suis convaincu que le leadership d’Isabelle, combiné à sa connaissance approfondie de nos activités et de notre personnel, renforcera notre fonction RH et contribuera à la réalisation de nos objectifs organisationnels. »

Isabelle Tisseur est à l’emploi de la Société depuis 2019. Elle a dirigé l’équipe des Ressources humaines de la Division Produits laitiers (Canada) de 2019 à avril 2023, et elle dirige celle de la Division Produits laitiers (USA) depuis avril 2023. Mme Tisseur possède une vaste expérience en gestion des ressources humaines et une profonde compréhension de la culture et des valeurs de Saputo. Son leadership et sa vision stratégique aideront à assurer une transition harmonieuse et permettront à Saputo de continuer à attirer, à développer et à retenir les meilleurs talents.

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, la Société est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de fromages et de breuvages à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, Instagram et LinkedIn.

Demandes investisseurs

Nicholas Estrela

Directeur, Relations avec les investisseurs

1 514 328-3117

Demandes média

1 514 328-3141 / 1 866 648-5902

media@saputo.com