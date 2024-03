ACTEOS : Résultats annuels 2023

Des résultats qui intègrent le repli de l’activité

Nette amélioration au second semestre

Appréciation de la marge brute portée par la hausse de la contribution des revenus Software

Le Groupe Acteos, éditeur de progiciels d'optimisation des flux logistiques, publie ses comptes consolidés au titre de l’exercice 2023 arrêtés par le conseil d’administration qui s’est tenu le 13 mars 2024.





IFRS en K€







31 12 2023



31 12 2022 Chiffre d’affaires



14 543







19 461







CA Software

En % de CA

CA RFID/Auto ID/Mobilité

En % de CA







Dont revenus récurrents

En % de CA



10 020

68,9%

4 523

31,1%







6 726

46,2% 9 182

47,2%

10 279

52,8%







7 270

37,4% Marge brute

En % du CA 8 498

58,4% 9 494

48,8% EBITDA

En % de CA



467

3,2% 1 140

5,9% Résultat Opérationnel (51) (96) Résultat courant avant impôt (108) (146) Résultat net (part du Groupe) (134) (167)



Un repli du chiffre d’affaires intégrant une base de comparaison exceptionnelle dans la Mobilité

Au titre de l’exercice 2023, ACTEOS enregistre un chiffre d’affaires de 14,5 M€ contre près de 19,5 M€ sur la même période de 2022 (-25,3%).

L’activité Mobilité en 2022 avait été multipliée par 2,6 à près de 10,3 M€ grâce à une commande exceptionnelle de rattrapage des investissements des donneurs d’ordre post-COVID. Après cette année historique, le chiffre d’affaires Mobilité ressort en 2023 à 4,5 M€ (-56% par rapport à 2022), un niveau plus conforme aux performances historiques du Groupe sur cette activité.

Sur l’activité Software (69% du CA annuel contre 47% en 2022), cœur de métier du Groupe, la croissance est au rendez-vous avec un chiffre d’affaires de plus de 10 M€, en hausse de 9,1%. Après un premier semestre en progression de 3%, le chiffre d’affaires affiche une croissance de 15,7% sur la seconde partie de l’année. Une solide performance qui conforte la volonté d’ACTEOS de renouer durablement avec une croissance à deux chiffres sur cette activité stratégique et plus contributive à la rentabilité grâce à une dynamique de prise de parts de marché combinant renforcement de la base installée et conquête de nouveaux clients.

Une forte appréciation du taux de marge brute qui reflète l’évolution du mix-produits

Compte tenu de la croissance continue des revenus Software, le repli de la marge brute est limité à 10,5% à comparer à la baisse de 25,3% enregistrée sur le chiffre d’affaires. Elle ressort à 58,4% du chiffre d’affaires à comparer aux 48,8% affichés sur l’exercice 2022.

L’EBITDA est directement affecté par la baisse du chiffre d’affaires. Il reste pour autant positif à hauteur de 467 K€ contre 1,1 M€ en 2022. L’augmentation de plus de 13% de la productivité a permis de limiter l’impact de la baisse d’activité. Les frais généraux progressent quant à eux de 11,4% à 3,5 M€, liés en particulier à la hausse des frais de sous-traitance et de locations.

Un résultat opérationnel proche de l’équilibre

Négatif à hauteur de 367 K€ à fin juin 2023, le résultat opérationnel limite sa perte sur l’ensemble de l’exercice à 51 K€, proche de l’équilibre. La vente du bâtiment intervenue en juillet 2023 a ainsi généré un profit de 0,6 M€ dans les comptes 2023 après écritures liées aux IFRS16, la société restant locataire du bâtiment avec un engagement sur un bail de 9 années. Les dotations aux amortissements et provisions sont en baisse de 7,2% à 1,2 M€ en lien direct avec la diminution des charges d’amortissements immobilières. Au total, la perte nette ressort à 134 K€ en légère réduction par rapport à 2022. Pour rappel, cette perte ressortait à plus de 350 K€ au premier semestre 2023, traduisant, là encore, une amélioration de la situation sur la seconde partie de l’année.

Un niveau de trésorerie impacté par la réduction de la dette bancaire de 50% en 2023

La trésorerie disponible au 31 décembre 2023 ressort à 1,2 M€ contre 3,6 M€ à fin 2022. Cette évolution doit être appréciée au regard de la réduction de l’endettement opérée sur l’exercice avec le remboursement de 2,6 M€ d’emprunts bancaires correspondant à 50% de l’endettement total. Au-delà de ce facteur clé, l’évolution de la trésorerie reflète également l’évolution du besoin en fonds de roulement et la hausse volontaire des Investissements R&D (intégration progressive de IA dans l’ensemble des produits) afin de maintenir l’avance conceptuelle, technologique et fonctionnelle du Groupe sur ses marchés.

Priorité 2024 : Lancement du nouveau TMS et retour à la rentabilité opérationnelle

Acteos fait un pas très important avec la sortie de sa nouvelle version TMS et continue de se renforcer en intégrant dans l’ensemble de sa gamme des technologies d’analyse prédictive, d’intelligence artificielle et de Business intelligence.

Parallèlement avec une organisation renforcée et rationalisée, Acteos a en ligne de mire le retour à une rentabilité opérationnelle positive en 2024.

Prochains évènements :

Assemblée Générale Mixte des actionnaires le 2 mai 2024 à 10H00 au siège social de la société.

Publication du chiffre d’affaires de S1 2024, le 29 juillet 2024 après bourse.

Publication des résultats de S1 2024, le 13 septembre 2024 après bourse.

A PROPOS D'ACTEOS :

Créé en 1986, le Groupe Acteos installé en France, en Allemagne et au Liban propose dans le monde entier des solutions d´optimisation des flux logistiques bâties sur l´interactivité et le temps réel. Concepteur, éditeur et intégrateur de logiciels en Supply Chain Management, Acteos synchronise et optimise les flux et les processus tout au long de la chaîne logistique. Acteos offre une gamme cohérente de progiciels modulaires et intégrés couvrant tous les maillons de la chaîne aux niveaux opérationnel, tactique et stratégique : entreposage, transport, ressources, traçabilité, prévision et approvisionnement. Acteos est coté au Compartiment C de NYSE-Euronext.

Les titres d’Acteos sont cotés sur NYSE Euronext (compartiment C)



Code ISIN FR0000076861 Code MNEMO : EOS | Reuters : DTNC.LN

Venez suivre l'actualité financière du Groupe Acteos sur le site www.acteos.com



Contacts :



ACTEOS SEITOSEI ACTIFIN

Joseph Felfeli Stephane Ruiz

Président Directeur Général Communication financière

Tél : +33 3 20 11 44 64 Tél : 01.56.88.11.11

Mail : j.felfeli@acteos.com Mail : stephane.ruiz@seitosei-actifin.com

