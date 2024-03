Elis : Emission obligataire de 400 m€

Elis place avec succès 400 millions d’euros d’obligations sous programme EMTN

Saint Cloud, le 14 mars 2024 – Elis annonce aujourd’hui avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 400 millions d’euros d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 6 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,75%. L’accueil extrêmement positif réservé à cette émission, avec un carnet d’ordres de plus de 2,8 milliards d’euros, soit un taux de sursouscription supérieur à 7 fois, démontre la confiance renforcée des investisseurs dans la résilience du modèle économique du Groupe et ses solides perspectives.

Le produit net de cette émission sera essentiellement dédié au refinancement de la souche obligataire d’un montant en principal de 500 millions d’euros dont la maturité est fixée au 03 avril 2025. Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie active de refinancement du Group et est en ligne avec la poursuite de son désendettement.

Le placement de cette émission a été dirigé par huit banques : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, BNP Paribas, Commerzbank, Deutsch Bank, HSBC, KBC, Natixis et Société Générale.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat des titres mentionnés dans le présent communiqué de presse dans une juridiction où une telle offre ou sollicitation est illégale. En particulier, le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux États-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce communiqué de presse peut, dans certains pays, faire l’objet d’une réglementation spécifique et les personnes en possession de tout document ou autre information auquel il est fait référence dans le présent communiqué de presse doivent s’informer des éventuelles restrictions locales et s’y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est susceptible de constituer une violation du droit sur les valeurs mobilières de la juridiction en question.

Les titres mentionnés dans le présent communiqué de presse n’ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel qu’amendé (le « Securities Act »), et ne pourront être offertes ou vendues ou transférées aux États-Unis d’Amérique, ou à, pour le compte ou le bénéfice de U.S. persons, que sur la base d’un régime d’exemption ou dans le cadre d’une opération non soumise à une obligation d’enregistrement au titre du Securities Act. Les titres financiers mentionnés dans le présent communiqué de presse n’ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act.

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 29 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

https://fr.elis.com/fr

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

