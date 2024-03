Dividend per aandeel stijgt met 4,1 % in 2023 vergeleken met 2022

Persbericht

14 maart 2024, na 17u40

Het dividend 2023 bedraagt 5,81 EUR per aandeel en stijgt met 4,1 % vergeleken met 2022.

De kasopbrengsten1, gevoed door de dividenden uit de participatie in Solvay, bedragen 132,1 miljoen EUR, tegenover 125,6 miljoen EUR stijgend vergeleken met deze betaald in 2022 door de toename van het dividend per aandeel van Solvay zoals opgenomen in de volgende tabel:

2022 2023 Solvay dividend per aandeel – januari (in EUR) 1,50 1,54 Aantal Solvay-aandelen in bezit van Solvac (in miljoen) 32,6 32,6 Solvay dividend uitbetaald in januari (in miljoen EUR) (a) 48,9 50,2 Solvay dividend per aandeel – mei (in EUR) 2,35 2,51 Aantal Solvay-aandelen in bezit van Solvac (in miljoen) 32,6 32,6 Solvay dividend uitbetaald in mei (in miljoen EUR) (b) 76,7 81,9 Kasopbrengsten (a) + (b)1 (in miljoen EUR) 125,6 132,1 Administratieve kosten -2,0 -2,5 Andere Operationele kosten 0,0 -2,2 Kosten van schulden (in miljoen EUR) -2,9 -3,1 Financieel resultaat 1 (in miljoen EUR) 120,7 124,3

Voor zover de jaarrekening dit toelaat, bepaalt de Raad van Bestuur op basis van de kasopbrengsten1, de voor uitkering door Solvac voorgestelde dividendbedragen.

Wijziging van het raamwerk voor financiële verslaggeving.

Solvac heeft een belang in Solvay en Syensqo en oefent aanzienlijke invloed uit op hun beleid.

De Raad van Bestuur heeft besloten om de jaarrekening van Solvac vanaf 31 december 2023 uitsluitend te publiceren volgens het kader van het Belgische boekhoudrecht, en deze te verrijken met aanvullende toelichtingen die nuttig zijn voor een goed begrip van zijn activiteiten door alle belanghebbenden.

Tot nu toe presenteerde Solvac zijn jaarrekeningen zowel volgens het IFRS-kader als volgens het Belgische boekhoudrecht. De presentatie volgens het IFRS-raamwerk werd op vrijwillige basis gepubliceerd en vloeide niet voort uit enige wettelijke of reglementaire verplichting.

Op basis van gesprekken met diverse stakeholders blijkt dat de verwerking van de participaties van investeringen in bedrijven waarop Solvac invloed van betekenis uitoefent, via de vermogensmutatie-methode, geen relevante informatie vormt voor de lezer van de jaarrekening. Hij is namelijk geïnteresseerd in de reële waarde van de (nu de twee) participatie(s), en in de impact die deze heeft (hebben) op de activa van Solvac.

1 Solvac gebruikt bepaalde niet-GAAP-prestatie-indicatoren die hier moeten worden gedefinieerd:

- Het contante inkomen komt overeen met de inkomsten die over de periode zijn verzameld. Het wordt gedefinieerd als de kasstroom die wordt verkregen door de betaling van dividenden ontvangen van Solvay.

- Contante inkomsten worden gedefinieerd als contante inkomsten verminderd met rentelasten en andere (financiële/operationele) inkomsten en uitgaven. Op basis van deze indicator bepaalt de Raad van Bestuur de bedragen die Solvac ter uitkering voorstelt.

De Raad van Bestuur maakt volgende resultaten bekend voor Solvac NV in 2023 :

In duizend EUR 2022 2023 Financieel resultaat 123.966 132.085 Bedrijfsresultaat -1.946 -4.742 Resultaat voor belastingen 122.020 127.343 Nettoresultaat 122.020 127.343 Brutovergoeding van het kapitaal 119.273 124.189 Overgedragen saldo 2.747 3.154

Het nettoresultaat van Solvac in 2023 bedraagt 127,3 miljoen EUR (tegenover 122,0 miljoen EUR in 2022). De stijging van 5,3 miljoen EUR is voornamelijk afkomstig van een stijging van het totale dividend per aandeel van Solvay (4,05 EUR per aandeel in 2023 in vergelijking met 3,85 EUR per aandeel in 2022).

Er werden twee dividendvoorschotten uitgekeerd, respectievelijk op 24 augustus 2023 en op 29 december 2023. De tweede betaling geldt in principe als saldo en moet nog worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering. In totaal hebben alle aandelen in 2023 een brutovergoeding ontvangen dat met 4,1 % is toegenomen vergeleken met 2022:

EUR 2022 2023 1ste voorschot 3,26 3,35 2de voorschot 2,32 2,46 Brutodividend per aandeel 5,58 5,81

Uitkering van dividenden van het boekjaar 2023 door Solvay en Syensqo

De Raad van Bestuur van Syensqo heeft op 11 maart 2024 beslist om op 31 mei 2024, een dividend van het boekjaar 2023 uit te keren ten belope van 1,62 EUR bruto per aandeel.

De Raad van Bestuur van Solvay heeft op 12 maart 2024 beslist om op 05 juni 2024 het saldodividend van het boekjaar 2023 uit te keren ten belope van 0,81 EUR bruto per aandeel.

Rekening houdend met het voorschot van 1,62 EUR dat in januari 2024 werd uitgekeerd, komt het brutodividend van Solvay op 2,43 EUR per aandeel voor het boekjaar 2023.

De Raad van Bestuur van Solvac neemt nota van het feit dat in het jaar 2024, de som van de dividenden uitgekeerd door Solvay en Syensqo 4,05 EUR zal bedragen, gelijk aan het dividend uitgekeerd in 2023.

OPMERKINGEN

1. Verklaring van de commissaris

EY bevestigt dat haar controlewerkzaamheden met betrekking tot de jaarrekening van Solvac NV, opgesteld volgens de wettelijke en reglementaire bepalingen die van toepassing zijn in België, grotendeels zijn voltooid. EY bevestigt dat de financiële informatie in dit persbericht geen commentaar van haar kant vereist en consistent is met de jaarrekening van Solvac NV. Het volledige auditverslag van de jaarrekening en het volledige verslag van de Commissaris met betrekking tot de controle van de jaarlijkse financiële informatie zullen verschijnen in het jaarverslag 2023 dat op 2 april 2024 op internet (www.solvac.be) zal worden gepubliceerd.

2. Inhoud

De analyse van het risicobeheer verschijnt in het jaarverslag dat beschikbaar zal zijn op internet (www.solvac.be)

3. Solvac-aandelen

2022 2023 Aantal uitgegeven aandelen aan het einde van de periode 21.375.033 21.375.033

4. Verklaring van de verantwoordelijke personen

M. Jean-Marie Solvay, Voorzitter van de Raad van Bestuur en M. Mel de Vogüé, Voorzitter van het Audit Comité verklaren dat, voor zover zij weten:

a) de financiële overzichten, opgesteld in overeenstemming met de toepasselijke standaarden voor jaarrekeningen, een getrouw beeld geven van de activa, de financiële situatie en de resultaten van de uitgevende instelling;

b) het bestuursverslag bevat een getrouwe weergave van de ontwikkeling van de activiteiten, de resultaten en de situatie van de uitgevende instelling, evenals een beschrijving van de belangrijkste risico's en onzekerheden waarmee zij worden geconfronteerd.

Belangrijke data voor de financiële communicatie

• 2 april 2024: Publicatie van het jaarverslag 2023 op www.solvac.be

• 28 mei 2024: Gewone Algemene en Buitengewone Vergadering om 14u30

• 2 augustus 2024: Resultaat van het 1ste semester 2024 en aankondiging van het eerste dividendvoorschot over het boekjaar 2024

• 27 augustus 2024: Uitbetaling van het eerste dividendvoorschot over het boekjaar 2024

• 18 december 2024: Aankondiging van het tweede dividendvoorschot over het boekjaar 2024

• 31 december 2024: Uitbetaling van het tweede dividendvoorschot over het boekjaar 2024

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

SOLVAC NV

Investor Relations

Elyzeese Veldenstraat 43

B-1050 Brussel

Tel.: 32/2/639 66 30

E-mail: Investor.relations@solvac.be

