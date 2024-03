Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 14 maart 2024 – 18:30u CET

Fagron publiceert jaarverslag 2023

Fagron, de toonaangevende mondiale speler in farmaceutische bereidingen, publiceert vandaag haar jaarverslag over 2023. De bespreking van het jaarverslag en de goedkeuring van de jaarrekening zal voor de aankomende jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van 13 mei 2024 worden geagendeerd.

Het jaarverslag is in de officiële Nederlandse versie en in Engelse vertaling beschikbaar op de website van Fagron.

Voor meer informatie

Karen Berg

Global Investor Relations Manager

Tel. +31 6 53 44 91 99

karen.berg@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in meer dan 30 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Nazareth en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool ‘FAGR’. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

