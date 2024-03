Årsrapport for SKAKO 2023

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 14. marts 2024

Selskabsmeddelelse nr. 2/2024



SKAKO leverer stærk organisk vækst i EBIT på 25% for de fortsættende aktiviteter

SKAKO rapporterer for den fortsættende aktivitet en stigning i nettoomsætningen på 4,5% og en vækst i EBIT på 25% i 2023. Q4 2023 viste som forventet en stærk fremgang med en vækst i omsætningen på 8,3%, drevet af en positiv udvikling i Recycling og Fasteners.

“Vi er meget stolte over, at vi lukkede året så stærkt med salget af Concrete aktiviteterne og udbetaling af et ekstraordinært udbytte på næsten 40 kr. pr. aktie i februar.

Det er også med stor glæde, at vi kan fremlægge et årsregnskab, hvor de fortsættende aktiviteter i Vibration sluttede året med en årlig organisk vækst i EBIT på 25% og et stærkt cash flow, så vores finansielle gearing er meget lav selv efter udbetaling af et ordinært udbytte på 5 kr. per aktie.

Det giver os råderum til at forfølge værdiskabende opkøb indenfor Recycling. I forbindelse med vores strategiproces melder vi nu nye mellemsigtede finansielle ambitioner ud. Den organiske vækst i omsætningen forventes frem til 2028 at blive 50% drevet af en forventet fordobling i Recycling og forsat solid vækst i Minerals og Fasteners. EBIT marginen forventes at ligge på omkring 10%. Vi går således fremtiden forventningsfuldt i møde.” Udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.

Highlights for 2023

SKAKO oplever en stigning i omsætning på 4,5%, hvilket er drevet af en vækst i plant sales på 5,0% og aftersales på 3,4%.





SKAKO oplever en god ordreindgang på 239 mio.kr. hvilket er et mindre fald i forhold til 2022 på 7,2%, hvor 2022 dog var positiv påvirket af udskudt ordrer som følge af Covid-19 pandemien. Dermed afsluttes 2023 med en ordbeholdning på 62 mio.kr., som er et fald på 12,4% forhold til 2022.





Bruttoresultatet steg med 9,1% som følge af omsætningsvækst og stigende marginer drevet af bl.a. højere effektivitet i produktionen. Bruttomarginen steg med 1,3pp til 30,1%. Den positive udvikling skyldes eksekvering af Vibration effektivitetsprogram samt den stramme kontrol og samarbejde med leverandører.





Resultat af primær drift (EBIT) før special items steg med 25% til 24,6 mio.kr. drevet af højere omsætning og en højere bruttomargin.





før special items steg med 25% til 24,6 mio.kr. drevet af højere omsætning og en højere bruttomargin. Resultat af ophørende aktivitet på 67 mio.kr. dækker over såvel indtjening af Concrete aktivieterne samt overskud for frasalg af Concrete aktiviteterne.





Årets resultat steg med 224% til 81,2 mio.kr., som følge af stigende EBIT og overskud fra salg af Concrete aktiviteterne.





Efter udbetaling af ekstraordinært udbytte faldt den finansielle gearing (nettorentebærende gæld/EBITDA) til





-0,5 mod +0,6 i 2022. Dette er langt under gearingsmålet på op til 2,5 og viser, at SKAKO har en stærk økonomisk kapacitet til at udbetale høje udbytter og foretage opkøb i henhold til vores strategi.

SKAKO har som følge af provenuet fra frasalget af Concrete aktiviteterne i februar 2024 udbetalt ekstraordinært udbytte til aktionærerne på 39,3 kr. pr. aktie, hvilket er mere end det fulde netto provenue fra frasalget efter transaktionsomkostninger.





Væsentlige hoved- og nøgletal for 2023 (1. januar til 31. december 2023) (DKK mio) 4. kvt. 2023 4. kvt. 2022 2023 2022 Nettoomsætning 70.897 65.478 248.159 237.535 Bruttofortjeneste 20.873 20.448 74.734 68.486 Bruttomargin 29,4% 31,2% 30,1% 28,8% Resultat af primær drift (EBIT) før special items 7.548 6.581 24.599 19.659 EBIT margin før special items 10,6% 10,1% 9,9% 8,3% Special items 0 0 1.934 1.958 Resultat af primær drift (EBIT) efter special items 7.548 6.581 22.665 17.701 EBIT margin efter special items 10,6% 10,1% 9,1% 7,5% Resultat af ophørende aktiviteter efter skat 59.572 0 67.463 12.689 Resultat efter skat 71.903 10.839 81.237 25.074 Ordreindgang 60.732 57.178 237.551 255.900 Ordrebeholdning 61.942 70.700 61.942 70.700 Indtjening pr. aktie 23,32 3,52 26,35 8,13 Udbytte pr. aktie (foreslået) 5,00 5,00

Resultatet af Q4 2023

Som forventet oplevede SKAKO en fremgang i både omsætning og EBIT i Q4 således, at resultatet endte lidt over guidance.

Resultat af primært drift (EBIT) blev på 7,5 mio.kr.

Omsætningen steg i Q4 2023 med 8,3% til 71 mio. kr. med stigning i både plant sales og aftersales på henholdsvis 4,3% og 13,7%.





steg i Q4 2023 med 8,3% til 71 mio. kr. med stigning i både plant sales og aftersales på henholdsvis 4,3% og 13,7%. Ordreindgangen steg i Q4 2023 med 6,2% til 71 mio. kr.





steg i Q4 2023 med 6,2% til 71 mio. kr. Bruttofortjeneste steg i Q4 2023 med 2,1% til 21 mio. kr., mens bruttomarginen faldt med 1,8pp til 29,4%, drevet af lidt lavere marginer i plant sales.





steg i Q4 2023 med 2,1% til 21 mio. kr., mens bruttomarginen faldt med 1,8pp til 29,4%, drevet af lidt lavere marginer i plant sales. Resultat af primær drift (EBIT) steg i Q4 2023 med 15% til 7,5 mio.kr. som følge af stigningen i bruttofortjenesten og fald i kapacitetsomkostninger.





Udbytte

På baggrund af det stærke resultat i 2023 og kapitalstrukturen i SKAKO A/S anbefaler bestyrelsen en udbytteudlodning på DKK 5 pr. aktie svarende til 113% af årets resultat før fortjeneste ved salg af Concrete aktiviteterne og en samlet udbytteudlodning på DKK 15,4 mio. Med en aktiekurs på 103 kr. pr. 31. december 2023 svarer det til en udbytteprocent på 4,9%. Udbyttebetalingen vil være et behandlingspunkt på agendaen for den ordinære generalforsamling 17. april 2024.

Ex-udbytte dato: 17. april 2024

Optagelsesdato: 24. april 2024

Udbetalingsdato: 26. april 2024



Forventninger til 2024

SKAKO’s forventninger til 2024:

Omsætning forventes at vokse organisk med 5-9%

Resultat af primære drift (EBIT) før special items forventes at blive 24-28 mio.kr.

Forventningerne er baseret på en fortsat normalisering af markedsforholdene i løbet af 2023, hvor ingen nye væsentlige negative hændelser påvirker den globale økonomi. Som følge af den geopolitiske uro og usikkerhed omkring renteniveau og inflation er forventningerne behæftet med en højere grad af usikkerhed end normalt.

Præsentation af årsrapporten for 2023

Fredag den 15. marts kl. 11.00-11.30 præsenterer SKAKO, i samarbejde med HC Andersen Capital, årsrapporten for 2023

Tilmelding kan ske via: https://www.inderes.dk/videos/skako-presentation-of-fy-2023

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

