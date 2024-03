GURU Organic Energy annonce l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 14 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada1, a annoncé aujourd’hui que les candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 30 janvier 2024 ont été élus à titre d’administrateurs de la Société lors de l'assemblée annuelle des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui. Les résultats détaillés sont présentés ci-dessous:



Candidat Votes pour

(#) Votes pour

(%) Votes contre

(#) Votes contre

(%) Carl Goyette 18 839 882 99,960 % 7 490 0,040 % Eric Graveline 16 660 274 88,396 % 2 187 098 11,604 % Joseph Zakher 16 659 694 88,393 % 2 187 678 11,607 % Alain Miquelon 18 840 784 99,965 % 6 588 0,035 % Philippe Meunier 16 281 528 86,386 % 2 565 844 13,614 %





De plus, les actionnaires ont approuvé la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. en tant qu’auditeurs externes de la Société.

1 Nielsen: période de 52 semaines se terminant le 27 janvier 2024, All Channels, Canada vs la même période l’an dernier.

À propos de GURU Organic Energy

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide et la première au monde à lancer une boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes en 1999. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à environ 25 000 points de vente et par l’entremise de www.guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d'ingrédients naturels et biologiques, y compris de la caféine naturelle, sans sucralose ni aspartame, qui offre aux consommateurs une Bonne Énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergydrink sur Instagram, @guruenergy sur Facebook et @guruenergydrink sur TikTok.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy

Investisseurs

Carl Goyette, président et chef de la direction

Ingy Sarraf, cheffe de la direction financière

514 845-4878

investors@guruenergy.com

Médias

Lyla Radmanovich

PELICAN PR

514 845-8763

media@rppelican.ca Francois Kalos francois.kalos@guruenergy.com