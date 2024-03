Harvia Oyj:n raportointikokonaisuus vuodelta 2023 on julkaistu

Harvia Oyj:n pörssitiedote 15.3.2024 klo 11.00





Harvia Oyj:n vuosiraportointikokonaisuus 2023 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Vuosikertomus sisältää katsauksen Harvian vuoteen, toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin vuodelta 2023.

Tilinpäätös julkaistaan European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. Konsernitilinpäätös on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Harvia Oyj:n laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu ISAE 3000 (uudistettu) -varmennustoimeksiantostandardin mukaisesti.

Vuosikertomus, toimintakertomus ja tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportti ovat tämän tiedotteen liitteinä PDF-tiedostoina. Toimintakertomus ja tilinpäätös ovat lisäksi XHTML-tiedostona. Kaikki raportit ovat saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://harviagroup.com/fi/sijoittajat/raportit-ja-esitykset/ .





Lisätietoja:

Matias Järnefelt, toimitusjohtaja, puh. 040 5056 080

Ari Vesterinen, talousjohtaja, puh. 040 5050 440





Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2023 oli 150,5 miljoonaa euroa. Konsernin palveluksessa työskentelee noin 600 alan ammattilaista Suomessa, Saksassa, Yhdysvalloissa, Romaniassa, Kiinassa ja Hongkongissa, Itävallassa, Italiassa, Virossa ja Ruotsissa. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.

Lue lisää: https://harviagroup.com

Liitteet