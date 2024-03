Tildeling af aktieoptioner

Fast Ejendom Danmark A/S’ aktieoptionsprogram er en del af vores bestræbelser på at fremme en virksomhedskultur, der lægger vægt på at skabe og belønne resultater. I overensstemmelse med retningslinjerne for selskabets vederlagspolitik, vedtaget på den ordinære generalforsamling den 16. april 2020, er der pr. 15. marts 2024 tildelt administrerende direktør Torben Schultz, 25.000 stk. aktieoptioner. Aktieoptionerne optjenes med 1/3 pr. år fra og med marts 2025 og kan udnyttes i perioden fra marts 2027. Der er endvidere tildelt et antal aktieoptioner til øvrige nøglemedarbejdere på samme tilsvarende vilkår.



Udnyttelseskursen er af bestyrelsen fastsat til DKK 110,00 pr. aktie af nominelt DKK 2,00 svarende til lukkekursen på Københavns Fondsbørs den 14. marts 2024. Optionerne bliver afdækket gennem selskabets beholdning af egne aktier. Den samlede teoretiske værdi af aktieoptionerne er i niveauet DKK 0,8 mio., opgjort efter Black-Scholes modellen.

Under IFRS regnskabspraksis bliver incitamentsordningen udgiftsført over optjeningsperioden i resultatopgørelsen.

Tildelingen af aktieoptioner ændrer ikke ved selskabets økonomiske forventninger.

Der er ikke tildelt aktieoptioner til bestyrelsens medlemmer.

Med venlig hilsen

Niels Roth

Bestyrelsesformand

For yderligere oplysninger venligst kontakt

Administrerende direktør Torben Schultz, 40 10 28 76

Vedhæftet fil