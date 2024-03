Forventninger til 2024

PARKEN Sport & Entertainment A/S forventer for 2024 en omsætning i niveauet 1.400 til 1.500 mio.kr. og et resultat før skat på 250 til 300 mio.kr. De seneste udmeldte forventninger var en omsætning i niveauet 1.400 til 1.500 mio. kr. og et resultat før skat på 150 til 200 mio.kr.

Ændringen i forventningerne til resultat før skat skyldes forventede kursgevinster ved omlægning af hovedparten af koncernens realkreditbelåning mv. i forbindelse med bankskifte.

Med venlig hilsen

PARKEN Sport & Entertainment A/S

Henrik Møgelmose

Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil