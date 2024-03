JCDecaux devient le septième partenaire de la Software République, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités d'open-innovation pour les villes et les citoyens.

JCDecaux renforce l’écosystème de la Software République en tant que nouveau membre aux côtés de Dassault Systèmes, Eviden, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales.





Avec ses sept membres et de multiples partenaires, la Software République s’appuie sur de nouvelles collaborations afin d’accompagner les territoires face à leurs défis de demain.



PARIS – 15 mars 2024

Fondée en avril 2021, la Software République fêtera ses 3 ans en accueillant JCDecaux parmi ses membres, afin d’œuvrer collectivement pour une mobilité toujours plus innovante, sûre, durable et accessible à tous. Numéro un mondial de la communication extérieure, JCDecaux apportera son expertise dans la conception et le déploiement de solutions innovantes pour les collectivités et les villes soutenant ainsi l’objectif de la Software République d’étendre ses activités et son empreinte technologique. JCDecaux dispose également d'une expertise significative dans l'analyse de la mobilité et la compréhension des audiences ainsi que dans les technologies publicitaires. En combinant ces expertises avec celles des partenaires fondateurs, la Software République renforce sa mission de développer des services innovants pour les villes et les usagers. Elle se positionne ainsi comme un acteur incontournable dans la construction de solutions digitales pour l'avenir des collectivités et des territoires.

Son écosystème d'open-innovation très attractif basé sur la collaboration entre grandes entreprises, start-ups et institutions, démontre son efficacité. Avec 20 innovations réalisées en seulement 6 mois, le concept-car H1st Vision de la Software République illustre les bénéfices de la collaboration pour stimuler l'innovation et favoriser l'émergence rapide de solutions transformatrices.

Luca de Meo, CEO Renault Group

« À l’heure où les grands défis qui sont devant nous, depuis la transition énergétique jusqu’à la révolution digitale, coupent les frontières entre les secteurs traditionnels, il est plus clair que jamais que chacun doit sortir de son terrier : il faut travailler en meute et sortir des clous ! C’est pour ça que nous avons créé la Software République, cette fédération d’entreprises technologiques européennes légendaires. Aujourd’hui, nous sommes particulièrement heureux d’accueillir JCDecaux dans le club. C’est une preuve supplémentaire de l’attractivité du modèle de la Software République. L'expertise unique de JCDecaux en matière de villes, de transports et de commerces est un atout puissant que cette grande entreprise va apporter à l’écosystème de la Software République. »

Jean-Charles Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux

« Nous sommes fiers et enthousiastes à l’idée de rejoindre la Software République pour poursuivre et enrichir encore notre stratégie d’innovation tant de rupture qu’incrémentale au service des villes et des citoyens, des aéroports, partenaires de transport et voyageurs. Nous sommes convaincus que l'intelligence collective et le partage des connaissances permettront aux partenaires de Software République de concevoir puis de réaliser de beaux projets. Nous nous réjouissons de nous associer à Dassault Systèmes, Eviden, Orange, Renault Group, STMicroelectronics et Thales. »

En 1964, JCDecaux voit le jour grâce à une innovation : l'abribus publicitaire. Et avec lui apparaît un nouveau modèle économique : créer des produits et services durables financés par la publicité qui bénéficient aux villes, aux habitants et aux visiteurs. JCDecaux a toujours placé l'innovation au cœur de son modèle en proposant des services permettant d’améliorer durablement la qualité de vie en ville et de développer des solutions de mobilité douce au sein des villes. Dans les environnements de transport et de vente au détail, JCDecaux propose des solutions qui améliorent l'expérience de voyage et d'achat.

Fidèle à son esprit entrepreneurial et engagé dans une stratégie d’open-innovation, JCDecaux développe des solutions digitales basées sur la donnée. JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC) est le numéro un mondial de la communication extérieure présent dans plus de 3 900 villes de plus de 10 000 habitants à travers le monde.

Depuis sa création, la Software République est fière de compter 10 projets opérationnels et de nombreux autres en cours. A titre d’exemple :

« Detect and Respond » est un outil de cybersécurité automobile utilisant l'IA pour détecter et se protéger contre les cyberattaques.

Des applications embarquées pour appareils connectés (BYOD) ont été développées et sont incluses dans la gamme Dacia depuis février 2024.

Mobilize PowerBox® est une borne de recharge intelligente, connectée, sécurisé et bi-directionnelle pour véhicules électriques. Elle a été lancée industriellement et sera commercialisée prochainement dans le réseau Renault.





À propos de Software République

La Software République se définit comme un écosystème d’innovation ouverte dédié à la mobilité intelligente, sécurisée et durable. Elle a été créée en avril 2021 par six membres fondateurs : Dassault Systèmes, Eviden, Orange, Groupe Renault, STMicroelectronics et Thales. En mars 2024, JCDecaux, est devenu le septième membre partenaire. La Software République construit des entreprises collectives axées sur la mobilité de demain grâce à son modèle unique de collaboration horizontale. L’écosystème se distingue par son approche innovante, combinant des entreprises établies et des start-ups de divers horizons pour mettre sur le marché des produits et des services qui répondent aux nouveaux défis du véhicule connecté, de la smart city et de l’énergie. Ces projets s’appuient sur l’expertise complémentaire de ses partenaires en matière d’analyse de données, d’intelligence artificielle, de cybersécurité, de connectivité et de jumeaux numériques, et sur l’ambition d’inventer un nouveau modèle d’innovation en gardant l’humain et l’environnement au cœur de ses motivations.

