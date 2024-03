Euroopa Keskpank viis lõpule LHV Groupi varade kvaliteedi ülevaatuse

2023. aastal liikus AS LHV Group Euroopa Keskpanga (ECB) järelevalve alla ja sellest tulenevalt viis ECB läbi ühekordse LHV Groupi varade kvaliteedi ülevaatuse (Asset Quality Review ehk AQR). Ülevaatuse tulemusena järeldas ECB, et LHV Groupi kapitaliseerituse tase on piisav.

LHV Groupi puhul analüüsisid hindajad 31.12.2022 seisuga AS-i LHV Pank laenuportfellide kvaliteeti, vaadeldes ka 2021. ja 2020. aasta tegevusi. Hindamine puudutas perioodi, mil laenuportfelle mõjutasid pandeemia ning majanduslanguse algus. Mainitud tegurid olid olulised sisendid ja kogu ülevaatuse vältel rakendati vastavalt ECB poolt loodud juhendile ülimat konservatiivsust.

Esimese taseme omavahendite suhtarvus, mis oli 2022. aasta lõpu seisuga 16,02%, hinnati portfellide ülevaatamise käigus puudujäägiks -2,71% ehk suhtarv vähenes 13,3%-ni. LHV Panga hea kapitaliseeritus sai kinnitust, kuivõrd vaatamata kriisiaastatele kapitalipuudust ei tekkinud. LHV Pangale ei otsekohaldu ülevaatuse tulemused ning täiendavaid kapitalinõudeid ei määrata. ECB avalikustas tulemused täna õhtul enda kodulehel.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1080 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 424 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 121 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 164 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





