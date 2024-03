Sisäpiiritieto: Verkkokauppa.comille määrätty hallinnollinen seuraamusmaksu

Verkkokauppa.com Oyj SISÄPIIRITIETO 15.3.2024 klo 19.45

Verkkokauppa.com Oyj on tänään saanut tiedon, että tietosuojavaltuutetun seuraamuskolleegio (”TSV”) on päätöksellään määrännyt yhtiölle 856 000 euron hallinnollisen seuraamusmaksun. Seuraamusmaksu perustuu TSV:n tulkintaan, jonka mukaan Verkkokauppa.com olisi laiminlyönyt säilytysajan määrittelemisen verkkokauppa-asiakkaidensa asiakastiedoille EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.



Verkkokauppa.com on tietosuojavaltuutetulle antamassaan selvityksessä joulukuussa 2023 selostanut määritelleensä, että oleellisia asiakkaan perustietoja säilytetään asiakkuuden keston ajan perustuen liiketoiminnan luonteeseen, jossa asiakkaille muun muassa myydään huomattavan pitkäikäisiä laitteita. Lisäksi yhtiö on jo ennen TSV:n päätöksen tiedoksisaantia itsenäisesti ryhtynyt toimenpiteisiin passiivisten asiakastietojen (eli asiakkaiden osalta, jotka eivät ole asioineet Verkkokauppa.comin verkkokaupassa kuuden vuoden aikana) ja yli kymmenen vuotta vanhojen ostohistoriatietojen poistamiseksi.

Verkkokauppa.com katsoo seuraamusmaksun olevan perusteeton, ja tulee valittamaan päätöksestä hallinto-oikeuteen. Päätös ei ole lainvoimainen.

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Robert Tallberg, Head of Legal

Verkkokauppa.com Oyj

robert.tallberg@verkkokauppa.com

Puh. 050 5700 858

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset lähes 700 000 asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 503 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 700 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.