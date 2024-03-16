全球領先律師事務所 ROSEN 鼓勵 SSR Mining Inc. 投資者就 SSRM 證券集體訴訟調查狀況進行查詢

紐約, March 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 繼續代表 SSR Mining Inc. (NASDAQ: SSRM) 的股東調查潛在證券索賠，該調查的起因是有指控稱 SSR Mining 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商務資訊。

影響：如果您購買了 SSR Mining 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴收費安排而毋須支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備提起集體訴訟，為投資者追討損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=23047，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 case@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：2024 年 2 月 13 日，在市場開盤前，SSR Mining 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了一份 8-K 表格當期報告，其中指出「由於堆浸墊發生嚴重滑移，Çöpler 礦場暫停了營運。該事件發生在美國東部時間 2024 年 2 月 13 日早上 6:30 左右，導致 Çöpler 的所有營運均已暫停。」

此外，在 2024 年 2 月 13 日的盤中交易時段，路透社發表了一篇題為「SSR Mining 在土耳其發生滑坡後停止黃金生產，股價暴跌」的文章。文章中有關部分指出，SSR Mining「在土耳其東部的一個礦場發生山體滑坡，至少九名礦工下落不明後」，暫停了生產。

受此影響，SSR Mining 股價於 2024 年 2 月 13 日每股下跌 5.22 美元，跌幅達 53.7%，收盤價為每股 4.50 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功業績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。選擇律師還需明智。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年均位列前四名，並為投資者追回了數億美元。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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