Bang & Olufsen offentliggør foreløbige tal for 3. kvartal og justerer forventninger til omsætningen for finansåret. Positiv indtjening forventes for hele året trods lavere omsætning

Bang & Olufsens foreløbige resultat for koncernens omsætning i 3. kvartal 2023/24 er DKK 614 mio., et fald på 2 % år-over-år i lokal valuta og flad år-over-år vækst i omsætning relateret til produktsalg.



Forventningerne til omsætning for regnskabsåret 2023/24 (ultimo 31. maj 2024) justeres som følge af, at salget er påvirket af de udfordrede makroøkonomiske forhold i selskabets væsentligste markeder i Europa, hvor selskabet ikke ser den forventede forbedring. Desuden forudser Bang & Olufsen ikke, at der vil ske en betydelig genopretning af den kinesiske økonomi i 2023/24, som det tidligere var forventet. Som følge heraf forventes væksten i omsætningen (i lokale valutaer) for regnskabsåret 2023/24 nu at blive mellem -8% og -5% (tidligere i den lavere ende på 0% til 9%).

Selskabet indsnævrer også intervallerne for EBIT-marginen før særlige poster og frie pengestrømme. EBIT-margin før særlige poster forventes nu at blive mellem 0% og 2% (tidligere 0% til 6%), mens frie pengestrømme forventes at blive mellem DKK -50 mio. og DKK 10 mio. (tidligere i den lavere ende af DKK -50 mio. til DKK 100 mio.). Det foreløbige resultat for 3. kvartal 2023/24 for EBIT-marginen før særlige poster er 1,8%, da selskabet fortsat leverer en forbedret bruttomargin.

CEO Kristian Teär udtaler:

"Vi forbedrer vores lønsomhed og robusthed, mens vi gør fremskridt med vores strategiske transition henimod omsætning med højere margin. Vi ser dog ikke den forventede forbedring af makroøkonomiske forhold i nogle af vores væsentligste markeder i Europa og i vores største enkelte marked, Kina. Dette påvirker vores salg og er de primære årsager til, at vi justerer forventningerne til omsætningen for regnskabsåret."

"Vi leverer endnu engang et kvartal med en rekordhøj bruttomargin. Det er et resultat af vores strategiske indsatser for at forbedre oplevelsen i vores brandede kanaler med vores retailpartnere samt styrke vores luksusposition og produktportefølje. Dette er fjerde kvartal i træk med en margin på over 50%. Denne forbedring gør vores forretning mere robust, og det gør det muligt for os at fortsætte med vores strategiske omstilling."

De foreløbige resultater for Q3 2023/24 (9M 2023/24) er som følger:

Omsætning på DKK 614 mio., svarende til -2% år-over-år vækst i lokal valuta (9M: DKK 1.933 mio., svarende til -7% år-over-år vækst i lokal valuta)

Produktomsætning på DKK 543 mio., svarende til en 0% år-over-år vækst i lokal valuta (9M: DKK 1.711 mio. svarende til en -5% år-over-år vækst i lokal valuta)

Bruttoresultat på DKK 326 mio., svarende til en fremgang på DKK 49m år-over-år (9M: DKK 1.023 mio., svarende til en fremgang på DKK 140m år-over-år)

Bruttomargin på 53,2%, svarende til en fremgang på 9,6 procentpoint (9M: 52,9%, svarende til en fremgang på 11,0 procentpoint)

EBIT før særlige poster på DKK 11 mio., svarende til fremgang på DKK 54 mio. år-over-år (9M: DKK 48 mio. svarende til en fremgang på DKK 162 mio. år-over-år)

EBIT-margin før særlige poster på 1,8% svarende til en fremgang på 8,6 procentpoint (9M: DKK, 2,5% svarende til en fremgang på 7,9 procentpoint)

Frie pengestrømme på DKK 5 mio. (9M: DKK -32 mio.)

Like-for-like sell-out faldt 2% år-over-år (9M: Like-for-like sell-out vækst på 3% år-over-år)

Virksomheden justerer sine forventninger som følger:

Omsætningsvækst i lokale valutaer: -8% til -5%

(Tidligere i den nedre ende af 0% til 9%)

EBIT-margin før særlige poster: 0% til 2%

(Tidligere 0% til 6%)

Frie pengestrømme: DKK -50 mio. til DKK 10 mio.

(Tidligere i den nedre ende af DKK -50m til DKK 100m)





Forventningerne er behæftet med usikkerhed relateret til forbrugertilliden. Derudover er den geopolitiske usikkerhed steget. Udviklingen af det økonomiske opsving i Kina er også behæftet med usikkerhed.

Forventningerne er endvidere underlagt følgende antagelser:

Ingen forværring af markedssituationen i Kina i resten af regnskabsåret (tidligere forbedring af markedsforholdene i Kina i H2 23/24).

Ingen forværring af de makroøkonomiske forhold i Europa og USA i resten af regnskabsåret (tidligere forbedring af de makroøkonomiske forhold i Europa og USA i løbet af regnskabsåret).

Lancering af to produktinnovationer i regnskabsårets 4. kvartal.

Ingen indvirkning på produkttilgængeligheden på grund af geopolitiske ændringer.

Valutakurser over for DKK, herunder særligt USD, CNY og EUR, på linje med det nuværende valutakursniveau generelt.

Intet opadgående pres på komponent- og logistikomkostninger.

Selskabet offentliggør sit kvartalsregnskab for 9M 2023/24 den 10. april 2024 som planlagt.

For yderligere information, kontakt venligst:

Cristina Rønde Hefting

Director, Investor Relations

Telefon: +45 4153 7303

Jens Gamborg

Head of Global Sustainability & Communications

Telefon: +45 2496 9371

