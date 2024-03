Valneva annonce un report de la date de début de remboursement du prêt contracté avec les sociétés Deerfield et OrbiMed

Les remboursements sont différés de 18 mois et débuteront en janvier 2026 au lieu de juillet 2024





Saint-Herblain (France), le 18 mars 2024 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, annonce aujourd’hui un accord avec les fonds américains spécialisés dans le secteur de la santé Deerfield Management Company et OrbiMed visant à différer de 18 mois la date de début de remboursement de son prêt.

Le remboursement de la première tranche de 100 millions de dollars débutera désormais en janvier 2026 au lieu de juillet 2024. La fin du remboursement de la première tranche du prêt est maintenue au premier trimestre 2027. Les modalités de remboursement de la deuxième tranche de 100 millions de dollars demeurent inchangées.

Peter Bühler, Directeur financier de Valneva, a indiqué, « Nous remercions Deerfield et Orbimed pour leur soutien constant. Ce report vient consolider notre position de trésorerie et contribue à notre trajectoire vers une rentabilité durable qui est attendue après un lancement commercial réussi du candidat vaccin contre la maladie de Lyme ».

L’accord de prêt initial avait été signé en février 20201. Valneva avait annoncé une modification des termes de l’accord de financement en janvier 20212, ainsi qu’une augmentation du volume du prêt en avril 20223 et août 20234.

À propos de Deerfield

Deerfield est une société de financement engagée dans le développement des soins de santé par l'investissement, l'information et la philanthropie. Elle travaille auprès de tout l’écosystème de santé pour mettre en relation des personnes, des capitaux, des idées et des technologies par des méthodes audacieuses, collaboratives et inclusives.

À propos d’OrbiMed

OrbiMed est une société d'investissement spécialisée dans le secteur de la santé disposant de $15 milliards d'actifs sous gestion. OrbiMed investit dans le monde entier dans le secteur de la santé, des start-up aux grandes sociétés multinationales, au travers de fonds d’investissements dans des sociétés à capitaux privés, de fonds d’investissements dans des sociétés cotées et de fonds de financement par redevances ou par prêt. OrbiMed dispose de bureaux à New York, San Francisco, Shanghai, Hong Kong, Mumbai et Herzliya. OrbiMed cherche à être un fournisseur de capitaux de choix, en apportant des solutions de financement sur mesure ainsi que les ressources et le soutien d'une équipe mondiale afin de contribuer à construire des entreprises de santé de premier plan.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement, la production et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins contre des maladies pour lesquelles ils n’existent pas encore de vaccins ou pour lesquelles les solutions existantes peuvent être améliorées.

Nous disposons d'une solide expérience en R&D ayant fait progresser plusieurs vaccins des premiers stades de la recherche jusqu'à leur mise sur le marché. Nous commercialisons actuellement trois vaccins du voyage, dont le premier et le seul vaccin au monde contre le chikungunya, ainsi que certains vaccins de tiers.

Les revenus de notre activité commerciale croissante contribuent à l'avancement continu de notre portefeuille de vaccins. Celui-ci comprend le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en phase avancée de développement clinique, en partenariat avec Pfizer, ainsi que des candidats vaccins contre le virus Zika et d'autres menaces pour la santé publique mondiale.





Information importante

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva, notamment en ce qui concerne l'approbation réglementaire et l’utilisation des produits et des produits candidats. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme “pourrait,” “devrait,” “s'attend à,” “anticipe,” “anticipe,” “croit,” “a l'intention,” “estime” “vise,” “cible,” ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle, l'annulation de contrats existants, incluant sans s'y limiter le contrat d'approvisionnement de HMG, et l'impact de la pandémie de COVID-19, la survenue de l'un ou l'autre de ces événements pouvant nuire considérablement à l'activité, à la situation financière, aux perspectives et aux résultats d'exploitation de Valneva. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

