Communiqué_Nominations au Conseil d'administration de Kering_18 03 24

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



18 mars 2024

NOMINATIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE KERING

Le Conseil d’administration de Kering, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, proposera à l’Assemblée générale annuelle du 25 avril 2024 la nomination de trois nouveaux administrateurs indépendants : Rachel Duan, Giovanna Melandri et Dominique D’Hinnin.

Rachel Duan , de nationalité chinoise, a occupé plusieurs postes de direction aux Etats-Unis, au Japon et en Chine au cours de ses 25 années de carrière chez General Electric (GE). Plus récemment, elle a occupé le poste de Senior Vice President de GE et de Présidente Directrice Générale de GE Global Markets. Elle apportera au Conseil d’administration de Kering son excellente connaissance du marché asiatique et lui fera bénéficier de sa forte expérience internationale en conduite des affaires et en gouvernance d’entreprise.

Si l’Assemblée générale approuve les résolutions correspondantes, le Conseil d’administration comptera 13 membres. Son taux d’indépendance sera de 64 % et la proportion de femmes de 55 %. Six nationalités y seront représentées (américaine, britannique, chinoise, française, italienne et turque).

Ces propositions de nomination interviennent à la suite des départs du Conseil d’administration de Jean-François Palus, désormais Président-Directeur général de Gucci, et de Tidjane Thiam, qui a démissionné afin d’avoir la disponibilité nécessaire pour se consacrer à ses engagements politiques, et considération prise de l’arrivée à échéance du mandat d’Emma Watson, à l’issue de la prochaine Assemblée générale.

