PERFEKTES MATCH: TENNISLEGENDE JOHN McENROE VERBÜNDET SICH MIT PEPPERSTONE

MELBOURNE, Australia, March 18, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eine spannende Partnerschaft bahnt sich an: John McEnroe, eine Ikone des Tennissports und ehemaliger Weltranglistenerster mit sieben Grand-Slam-Titeln im Einzel, hat sich mit Pepperstone zusammengetan, einem weltweit führenden Anbieter von Forex (Devisen) und Contracts for Difference (CFD).



McEnroe reiht sich nun neben dem aktuellen Weltranglisten-Neunten und Australier Alex de Minaur als ein Gesicht von Pepperstone ein. Der Amerikaner wird zum globalen Tennis-Botschafter des Unternehmens ernannt.

Nicht nur für sein bemerkenswertes Können auf dem Tennisplatz, sondern auch für seine charismatische und oft kantige Persönlichkeit ist McEnroe bekannt - sowohl innerhalb als auch außerhalb des Spielfelds. Seine frühere Position als Weltranglistenerster hat die moderne Tennislandschaft geprägt und seinen Ruf für außergewöhnliche Leistungen gefestigt.

Darüber hinaus unterstreicht sein Engagement für verschiedene Wohltätigkeitsorganisationen und die Förderung der Jugend sein Bestreben nach positiver Veränderung.

Der ehemalige Champion äußerte seine Freude über den Beitritt zum Pepperstone-Team und würdigte dabei die Unterstützung des Unternehmens für den Sport.

"Ich könnte mir keinen besseren Partner als Pepperstone vorstellen. Der Online-Broker hat eine lange Tradition der Förderung des Tennissports und ist genauso leidenschaftlich für die Zukunft des Sports wie ich", sagte McEnroe.

"Als ehemaliger Platinum-Partner der ATP und Inhaber der Namensrechte der Pepperstone ATP-Rangliste unterstützte Pepperstone Tennis auf globaler Ebene."

Pepperstone-CEO Tamas Szabo bezeichnete McEnroe als perfekte Ergänzung für das Unternehmen.

"John ist eine Tennisikone, deren Einfluss über seine bemerkenswerten Erfolge auf dem Platz hinausgeht, und wir freuen uns sehr darauf, mit ihm als unserem globalen Tennis-Botschafter zusammenzuarbeiten", sagte Herr Szabo. "Pepperstone wird immer stolz darauf sein, ein Platinum-Partner der ATP gewesen zu sein, und wir werden auch in Zukunft den großartigen Sport Tennis weiter unterstützen."

Johns Ankündigungsvideo - https://youtu.be/TZwrK-8ca60







BILD:

Tamas Szabo, CEO der Pepperstone-Gruppe

John McEnroe, Globaler Tennis-Botschafter von Pepperstone

Über Pepperstone:

Pepperstone wurde 2010 gegründet und hat sich zu einem preisgekrönten globalen Online-Devisen- und CFD-Broker entwickelt, der für seinen herausragenden Kundenservice und schnelle Auszahlungen bekannt ist und Tausenden von Kunden weltweit zur Verfügung steht. Pepperstone hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und wird von verschiedenen Aufsichtsbehörden wie der Australian Securities and Investments Commission (ASIC), der britischen Financial Conduct Authority (FCA), der Cyprus Securities and Exchange Commission (CySec), der Securities Commission of The Bahamas (SCB), der Dubai Financial Services Authority (DFSA), der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Capital Markets Authority of Kenya (CMA) reguliert.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pepperstone.com.

Pepperstone: Marketing & Medien media@pepperstone.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/709938f8-4466-4439-b732-57e0b472ff5c/de