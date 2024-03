PUNAMUSTA MEDIA OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2024 KLO 10.00

PunaMusta Media Oyj:n vuosikertomus ja vastuullisuusraportti vuodelta 2023 on julkaistu, ja ne ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.punamustamedia.fi/sijoittajatieto/vuosikertomukset/. Julkaisut ovat lisäksi tämän tiedotteen liitteenä.





Joensuussa 18. päivänä maaliskuuta 2024





PUNAMUSTA MEDIA OYJ

Arttu Sallinen

toimitusjohtaja





PunaMusta Media Oyj on kotimainen media-, näkyvyys-, paino- ja digitaalisen liiketoiminnan ammattilainen, jonka palveluksessa on noin 800 eri alojen osaajaa. Konsernin painoliiketoiminnan yhtiö PunaMusta palvelee asiakkaitaan muun muassa aikakaus- ja sanomalehtien, mainospainotuotteiden ja viestinnän materiaalien painamisessa sekä niiden suunnittelussa. Näkyvyysliiketoiminnan yhtiöt PunaMusta Coloro ja PunaMusta Profilight ovat kumppanisi tapahtuma- ja suurkuvaratkaisuissa. Digitaalisen liiketoiminnan yhtiöt RockOn ja Exove tarjoavat brändin- ja tuotetiedon hallinnan ratkaisut ja digitaalisen näkyvyyden palvelut. Yhtiön medialiiketoiminta koostuu maakuntamedia Karjalaisesta, kuudesta paikallismediasta, kaupunkilehdestä sekä radiokanavasta. PunaMusta Media -konsernin liikevaihto oli vuonna 2023 133,9 miljoonaa euroa. Konserni on sitoutunut tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden (SBT) asettamiseen.





