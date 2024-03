Custocy accélère sa croissance avec sa solution NDR souveraine

Custocy, éditeur Toulousain spécialisé en IA appliquée à la cybersécurité, annonce accélérer le déploiement de sa stratégie commerciale indirecte. Cette initiative marque une étape importante dans l’expansion de Custocy. Conscient que la cybersécurité est une course à l’armement entre l’attaque et la défense, Custocy a investi près de 6 millions d’euros en R&D depuis 2018 pour concevoir sa solution NDR (Network Detection & Response) souveraine et innovante, désormais 100% opérationnelle et éprouvée par des premiers clients satisfaits.



Une vision à long terme pour une cybersécurité proactive

Si les campagnes de cyberattaques sont généralement persistantes sur la durée, il est nécessaire d’anticiper un futur où elles deviendront beaucoup plus industrialisées, automatisées et rapides. La réduction du bruit dans la détection réseau devient alors fondamentale. Fruit de cette vision long terme, Custocy a développé une technologie de pointe, capable de s’adapter aux menaces inconnues en constante évolution et fournir une protection robuste, précise et fiable aux organisations de tous secteurs. Custocy est aujourd’hui la seule plateforme française de détection d’intrusion réseau avec un cœur technologique centré sur l’IA, déployée chez un hyperscaler.



Une technologie éprouvée

Après avoir investi massivement ces dernières années en R&D, reçu de nombreux prix et soutiens (financement i-NOV, trophée d’Or “solution innovante” - Cybernight, prix de l’innovation - Cas d’Or de la cybersécurité, etc) et éprouvé sa solution en conditions opérationnelles révélant des découvertes variées chez ses clients (shadow IT, serveurs décommissionnés toujours sur le réseau, trafic ICMP suspicieux, téléchargements web depuis des serveurs critiques, tentatives Log4J, etc), Custocy franchit une nouvelle étape. Sa maturité technologique lui permet désormais de se lancer dans le processus de certification CSPN, offrant une couche supplémentaire de confiance. En effet, ce certificat de mise sur le marché permettra d’attester d’un premier niveau de robustesse à ses clients.



Accélération de la croissance par le développement de partenariats stratégiques

Dans ce contexte, Custocy va à présent accélérer sa croissance en développant un réseau de partenaires stratégiques et de proximité. Des partenaires désireux d'apporter à leur client la couche de service autour du contexte réseau, en s'appuyant sur un NDR souverain et innovant, 100% made in France. L’excellence et la satisfaction client sont au cœur de la stratégie commerciale de Custocy, qui veut s’entourer de partenaires engagés et de confiance pour accompagner efficacement les clients dans leurs projets cyber.

Sébastien SIVIGNON, CEO de Custocy précise « Notre solution SaaS, désormais pleinement opérationnelle, marque le début d'une nouvelle phase pour Custocy. À présent, notre objectif est d'accélérer notre croissance, en offrant aux organisations une détection précise et efficace des menaces, fondée sur la puissance de l’IA. Dans un contexte où l'IA est devenue l’enjeu numéro 1 des entreprises en matière de cybersécurité, notre technologie NDR avancée se positionne comme un outil indispensable. Notre force réside dans notre expertise interne en IA, nous permettant d'offrir un NDR de confiance, scalable by design, pour répondre aux besoins spécifiques de chaque organisation. L’innovation fait partie intégrante de notre ADN, et nous sommes déterminés à rester à l'avant-garde de la technologie pour offrir à nos clients une solution de pointe en matière de sécurité numérique. »