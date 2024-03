Canada Carbon obtient les résultats d'analyse complets sur sa propriété Asbury, y compris 12,25 % Cg sur 22,50 mètres

TORONTO, 18 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Carbon Inc. (la « Société » ou « Canada Carbon » ou « CCB ») (TSX-V :CCB),(FF :U7N1) a le plaisir d'annoncer qu'elle a reçu les résultats du programme de forage de l'automne 2023 complété sur la partie est de sa propriété Asbury, située à Notre-Dame-du-Laus, au Québec (« NDDL »). Ces résultats se composent de 909 échantillons de carottes qui ont montré la minéralisation de graphite. Le forage a été effectué du 16 octobre 2023 au 30 novembre 2023. (voir le communiqué de presse daté du 5 octobre 2023).



Figure 1 : Aperçu du projet D'Asbury et des résultats des analyses de la campagne de l'automne 2023





Le programme

Le programme de 2023 comprenait 13 forages au diamant (« DDH ») totalisant 2 457 mètres (voir le tableau 1). Le programme de forage visait à tester la profondeur et les extensions latérales de la minéralisation connue dans le secteur nord-est de la propriété et à sonder les nouvelles anomalies de conducteur trouvées le long du corridor minéralisé interprété qui relie le site minier historique d'Asbury à la zone actuelle (voir le communiqué de presse daté du 5 octobre 2023). Le couloir interprété héberge plusieurs conducteurs et anomalies VTEM (voir figure 1). Ce corridor s'étend également sur environ cinq (5) kilomètres (« km ») de la mine historique d'Asbury jusqu'au nord-est (voir le communiqué de presse daté du 27 mars 2023). Les opérations minières historiques ont extrait 875 000 tonnes de graphite à une teneur de coupure de 6 % (Cg) (Charbonneau, 2012).

L'interprétation initiale des résultats indique une minéralisation graphitique significative, ce qui explique à son tour les anomalies du conducteur. Les résultats se trouvent dans le tableau 2 ci-dessous. La Société utilisera ces résultats, ainsi que ceux d'autres campagnes et travaux d'exploration hérités, pour concevoir et planifier de futures campagnes de forage, et publiera des cibles supplémentaires pour les futurs travaux d'exploration. Avec les résultats actuels obtenus, l'équipe technique est confiante que l'anomalie complète du conducteur sera expliquée par une minéralisation graphitique sur la propriété. Il est à noter que le corridor de 5 km semble abriter deux anomalies différentes et que les deux anomalies ont montré une minéralisation de graphite étendue jusqu'à présent.

Tableau 1 : Table de collier de forage

ID de trou Est (NAD 83) Nording (NAD 83) Élévation

(m) Profondeur

(m) Azimut Trempette AS23-01 459682 5113220 351 225.00 315 -45 AS23-02b 459836 5113279 335 300.00 145 -45 AS23-03 459682 5113220 351 116.35 135 -50 AS23-06 459895 5113441 312 263.50 135 -45 AS23-08 459980 5113472 338 201.00 135 -45 AS23-11 460136 5113402 304 213.50 135 -53 AS23-12 460136 5113402 304 204.00 105 -55 AS23-13 460322 5113628 275 120.40 135 -45 AS23-14 460322 5113628 275 102.00 315 -60 AS23-15 460408 5113671 276 114.95 135 -45 AS23-16 460408 5113671 276 192.00 25 -45 AS23-17 460050 5113365 308 216.00 155 -53 AS23-18 460050 5113365 308 189.00 170 -48



Tableau 2 : Résultats préliminaires de l'analyse de précipitation des trous de forage à partir d'intervalles sélectionnés

Id de trou de

forage À

partir

de (m) À

(m) Intervalle

(m) * Résultats

moyens

% (Cg) Vrai

Épaisseur

(m) ** DDH-AS23-01 140.50 162.50 22.00 1.36 y compris 147.35 158 10.65 1.66 8.28 DDH-AS23-02b 176.70 198.00 21.30 1.00 DDH-AS22-03 49.50 69.00 19.50 0.89 y compris 48.00 62.60 14.60 4.09 y compris 48.00 51.55 3.55 9.59 DDH-AS23-08 21.00 60.00 39.00 4.46 y compris 26.85 32.00 5.15 9.26 3.97 y compris 39.30 43.00 3.70 14.73 2.85 y compris 51.35 52.50 1.15 18.40 0.89 DDH-AS23-11 104.70 153.15 48.45 1.77 y compris 127.20 133.20 6.00 4.38 DDH-AS23-12 78.85 175.30 96.45 1.80 50.80 y compris 121.65 129.8 8.15 5.20 42.38 y compris 161.00 169.00 8.00 5.24 41.92 DDH-AS23-13 27.00 88.90 61.90 1.54 y compris 54.55 58.00 3.45 3.15 DDH-AS23-14 20.10 42.90 22.80 1.96 y compris 13.5 25.1 11.6 1.53 10.04 y compris 38.45 39.85 1.4 14.3 DDH-AS23-16 113.50 129.80 16.30 3.31 y compris 115.45 119.60 4.15 8.54 DDH-AS23-17 128.25 174.40 46.15 1.59 y compris 132.30 141.85 9.55 4.94 DDH-AS23-18 78.85 118.50 39.65 7.81 y compris 80.40 87.75 7.35 19.58



* Les intervalles d'analyse signalés sont des longueurs de carottes ;

** L'épaisseur vraie a été modélisée par SGS à la suite de l'examen du modèle géologique et varie entre 43% et 96% des intersections vraies.

Faits saillants

Les résultats pour les sondages ciblant le conducteur au sud (voir la carte agrandie ci-dessous) montrent une cohérence avec le forage historique et mettent en évidence l'extension possible vers le nord-est de la minéralisation de graphite rapportée dans le sondage historique MC-8805 (8,14% Cg sur 18,9 m).

DDH-AS23-01, 1,36 % (Cg) sur 22,00 m*

1,36 % (Cg) sur 22,00 m* DDH-AS23-06 , 4,09% (Cg) sur 14,60m* dont 9,59% (Cg) sur 3,55m* ;

, 4,09% (Cg) sur 14,60m* dont 9,59% (Cg) sur 3,55m* ; DDH-AS23-08 4,46% (Cg) sur 39,00m* dont 14,73% (Cg) sur 3,7m* ou 14,73% (Cg) sur 2,85m** ;

4,46% (Cg) sur 39,00m* dont 14,73% (Cg) sur 3,7m* ou 14,73% (Cg) sur 2,85m** ; DDH-AS23-11, 1,77% (Cg) sur 48,45 m*, dont 4,38% (Cg) sur 6,00 m*

1,77% (Cg) sur 48,45 m*, dont 4,38% (Cg) sur 6,00 m* DDH-AS23-13, 1,54% (Cg) sur 61,90m* ;

1,54% (Cg) sur 61,90m* ; DDH-AS23-14, 1,96% (Cg) sur 22,80m*, dont 14,30% (Cg) sur 1,4m*

1,96% (Cg) sur 22,80m*, dont 14,30% (Cg) sur 1,4m* DDH-AS23-16 , 3,31% (Cg) sur 16,30m* dont 4,15% (Cg) sur 8,54m* ;

, 3,31% (Cg) sur 16,30m* dont 4,15% (Cg) sur 8,54m* ; DDH-AS23-17 , 1,59% (Cg) sur 46,15m* dont 4,94% (Cg) sur 9,55m* ;

, 1,59% (Cg) sur 46,15m* dont 4,94% (Cg) sur 9,55m* ; DDH-AS23-18 , 7,81% (Cg) sur 39,65m* dont 19,58% (Cg) sur 7,35m* ;

, 7,81% (Cg) sur 39,65m* dont 19,58% (Cg) sur 7,35m* ; Ces intersections ont testé la profondeur et les extensions latérales de la minéralisation graphitique ;

Les résultats pour les nouvelles anomalies de conducteur le long du corridor de minéralisation sont suffisants pour interpréter l'anomalie de conducteur comme étant de nature graphitique, avec diverses épaisseurs de minéralisation le long de l'anomalie de conducteur qui s'étend de la mine historique à la partie NE de la propriété, sur une longueur totale de 4 km.

Prochaines étapes

La Société analyse actuellement ces résultats finaux et fournira des informations supplémentaires dans un communiqué de presse ultérieur. Ces résultats ont également été partagés avec SGS Canada afin de produire un modèle géologique qui aidera à l'interprétation des résultats. Ces travaux avec SGS permettront à la Société d'effectuer un premier calcul des ressources sur la zone nord-est de la propriété Asbury au cours des prochaines semaines.

La Société prévoit également d'autres travaux d'exploration, qui comprendront une combinaison de géophysique, de cartographie géologique et de forage pour couvrir la zone entre la mine historique et le programme de forage récemment terminé, puisque de nombreux conducteurs restent non testés sur une distance importante. Le modèle géologique mis à jour permettra à la Société de poursuivre ses travaux d'exploration afin d'augmenter davantage la ressource sur la propriété.

Le chef de la direction, Ellerton Castor, a déclaré : « Nous travaillons sur des conducteurs importants qui relient la zone actuellement étudiée à la mine historique d'Asbury, où la production commerciale de graphite a été réalisée. Le programme actuel était situé à environ 4 km de la mine D'Asbury et les anomalies de conducteur relient clairement les deux extrémités de la zone de claim d'Asbury. La Société est d'avis que ces résultats appuient notre point de vue selon lequel il existe une minéralisation de graphite importante qui s'étend entre les deux extrémités de la propriété et expliquent les anomalies du conducteur. On s'attend à ce que cela se traduise par une ressource évolutive avec une minéralisation de graphite continue importante, comme l'ont déjà démontré les observations dans les carottes et les tranchées que nous avons récemment achevées.

Protocoles d'AQ/CQ et d'échantillonnage par carottes

Tous les échantillons de carottes de forage ont été prélevés sous la supervision des employés de SL Exploration Inc. Les carottes de forage ont été transportées de la plate-forme de forage à l'installation d'exploitation forestière où elles ont été enregistrées, photographiées, ont obtenu un numéro sérialisé et ont été divisées avec une lame hydraulique. Les échantillons de carottes ont été divisés en deux à des intervalles de 1,5 m, tandis que la minéralisation à plus haute teneur a été échantillonnée séparément pour mieux identifier sa teneur. Les échantillons ont ensuite été mis en sac avec leur numéro de série écrit sur chaque sac. Des blancs et des matériaux de référence certifiés ont été insérés à intervalles réguliers dans la séquence des échantillons. Des groupes d'échantillons continus ont été placés dans de grands sacs, placés sur des patins et enveloppés dans du plastique. Tout a été expédié au laboratoire Actlabs à Ancaster, en Ontario. Au laboratoire Actlabs, les échantillons de roches sont préparés par protocole Rx-1, qui consiste en séchage, concassage (<7 kg) jusqu'à 90% en passant 10 mailles, fendage des rapides (250 g) et pulvérisation (acier doux) à 95% en passant 105μ. Le carbone graphitique (Cg) a été déterminé aux laboratoires Actlabs par le protocole 4F-C Graphitique, qui est un traitement de four à plusieurs étages et une absorption infrarouge, avec une limite de détection de 0,05%. Le carbone graphitique a été déterminé en calculant la différence par rapport à l'essai de carbone (après frêlement) par four à tube / coulomètre moins le carbone carbonaté (après frêlement) par coulométrie.

Un programme d'AQ/CQ a été mené sur la campagne de forage de 2023. Des échantillons d'AQ/CQ ont été insérés environ tous les 20 échantillons de la série d'échantillons, en alternant entre les étalons, les blancs et les duplicatas. Au total, 34 étalons, 33 blancs et 19 duplicatas ont été envoyés avec les échantillons de carottes, ce qui représente respectivement 3,7 %, 3,6 % et 2,1 % des échantillons analysés, pour un total de 9,4 %, ce qui est conforme aux normes de l'industrie.

Trois étalons de graphite ont été utilisés pendant le programme de forage, un carbone graphitique à faible teneur (0,13% de carbone graphitique : GGC-07) ; trois carbones graphitiques de haute qualité (2,41 % de carbone graphitique : GGC-09 ; 2,03 % de carbone graphitique : NORMES OREAS 722 et 5,87 % de carbone graphitique : OREAS 723). Les normes GGC-07 et GGC-09 ont été tirées d'un fournisseur certifié (Geostats PTY Ltd.) et sont certifiées pour le carbone graphitique et une analyse carbone/soufre. OREAS 722 a été pris auprès d'un fournisseur certifié (Ore Research & Exploration Pty Ltd (Oreas)) et est certifié pour l'analyse graphitique du carbone. À l'exception d'une valeur légèrement supérieure à un écart-type (mais inférieure à 2 écarts-types), les valeurs déclarées se situent à l'intérieur du seuil prévu.

Sur les 33 ébauches analysées, 32 d'entre elles ont retourné des valeurs inférieures à 0,05% de carbone de graphite, ce qui est la limite de détection. Un échantillon a été considéré comme n'ayant pas assez de matériel pour être analysé.

Des duplicatas de carottes ont été produits pendant le programme de forage. Ils ont été faits en divisant d'abord le noyau en deux, où une moitié a été envoyée comme échantillon original ; et la deuxième moitié a de nouveau été divisée en deux, ce qui a entraîné une scission du quart. Pour les roches homogènes, une différence de moins de 10 % serait acceptable. Cette campagne QA/QC présente 8 doublons sur 19 au-dessus ou en dessous de 10% de différence. La taille du grain de graphite sur la propriété Miller est considérée comme grossière et varie de 2 mm à 10 mm. Cette taille de grains, par rapport à la taille d'une pièce de carotte divisée quart, rend la variabilité locale plus difficile pour dupliquer l'échantillon de carotte, en particulier avec des valeurs graphitiques plus élevées.

Régime d'options d'achat d'actions

Lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de la Société tenue le 31 janvier 2024, les actionnaires de la Société ont approuvé l'adoption d'un régime d'options d'achat de matériel roulant, tel que décrit plus en détail dans la circulaire d'information de la direction de la Société datée du 22 décembre 2023.

Personne qualifiée

Le présent communiqué de presse a été préparé par Steven Lauzier, géo., OGQ, et par Pierre-Alexandre Pelletier, géo-OGQ, qui sont des personnes qualifiées au sens du Règlement 43-101, et qui ont examiné et approuvé l'information géologique fournie dans ce communiqué de presse.

Références

Les sources

Charbonneau, R., 2012 Rapport technique sur la propriété Asbury Graphite, conformément au Règlement 43-101 canton de McGill, Québec, Canada, soumis à Canada Carbon Inc, 61 pages

Dube, J., 2013. Heliborne Magnetic and TDEM Survey, Island and Asbury Properties. Prospectaire Geosurveys Inc. pour Focus Graphite Inc.47 pages GM 67561.

