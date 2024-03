Wolseley Canada annonce la nomination de Jeffrey Gallanty au poste de vice-président, Chaîne d’approvisionnement

BURLINGTON, Ontario, 18 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wolseley Canada a le plaisir d’annoncer la nomination de Jeffrey Gallanty au poste de vice-président, Chaîne d’approvisionnement, en vigueur le 18 mars 2024.



Jeffrey nous rejoint après avoir travaillé pour Ferguson, où il a géré le réseau de distribution et de logistique dans la région du nord-est des États-Unis au cours des cinq dernières années. Jeffrey a géré le flux de 8 milliards de dollars de stocks, et possède une impressionnante fiche de route en matière d’amélioration et d’efficacité des processus dans l’ensemble des opérations de la chaîne d’approvisionnement.

« Je me réjouis personnellement de la perspective et de l’approche que Jeffrey apportera à Wolseley », a déclaré Sébastien Laforge, président de Wolseley Canada. « L’attention qu’il porte aux clients et le renforcement de notre chaîne d’approvisionnement sont essentiels à la mise en œuvre de notre stratégie globale. »

Jeffrey possède plus de 25 ans d’expérience dans le domaine de la logistique de la chaîne d’approvisionnement. Il a occupé des postes dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement dans l’industrie de la plomberie et dans diverses organisations de vente au détail, notamment Brooks Brothers, Bloomingdales et Restoration Hardware.

Dans son nouveau rôle, Jeffrey supervisera tous les aspects de la Chaîne d’approvisionnement chez Wolseley, y compris les opérations du CD, la logistique, les solutions clients, les biens immobiliers et les installations.

« Je suis ravi de rejoindre l’équipe Wolseley », a affirmé M. Gallanty. « Wolseley est déjà un leader de l’industrie, et je suis impatient de diriger et de soutenir la fonction de la chaîne d’approvisionnement pour positionner l’entreprise sur la voie d’une croissance durable. »

À propos de Wolseley Canada :

Wolseley Canada est un chef de file de la distribution en gros de produits de plomberie, de chauffage, ventilation, climatisation et réfrigération, d’aqueduc, de protection contre l’incendie, de tuyauterie, robinetterie et raccords, et de fournitures industrielles. La Société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 500 employés répartis dans plus de 220 établissements d’un océan à l’autre. L’équipe des ventes et de spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe – Wolseley Express – et ses relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix des professionnels partout au pays.

La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc , est le plus important distributeur de produits de plomberie et de chauffage et l’un des chefs de file de la fourniture de matériaux de construction. Les actions de Ferguson plc sont inscrites à la cote de la Bourse de New York (NYSE: FERG) et à la cote de la Bourse de Londres (LSE: FERG).

