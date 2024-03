Ilkka Oyj Pörssitiedote 18.3.2024, klo 16.40



ILKKA OYJ:N PALKITSEMIS- JA NIMITYSVALIOKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE



Ilkka Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 25.4.2024, että hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistetaan yhdeksäntoista (19) jäsentä.



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallintoneuvoston erovuoroisista Vesa-Pekka Kangaskorpi ja Henrik Karvonen valitaan uudelleen seuraavalle nelivuotiskaudelle. Erovuoroiset Raimo Puustinen ja Jyrki Viitala ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallintoneuvoston jäseninä yhtiökokouksen jälkeen. Hallintoneuvoston uusiksi jäseniksi erovuoroisten kanssa samoille toimikausille esitetään varatuomari Claes Tallbergia Helsingistä ja PunaMusta Media Oyj:n toimitusjohtaja Arttu Sallista Joensuusta.

Henkilöstön edustaja Tero Etula (I-print Oy) on ilmoittanut eroavansa hallintoneuvoston jäsenyydestä painoliiketoimintakaupan johdosta. Henkilöstö on valinnut hänen jäljelle olevalle kaudelle vuoteen 2025 saakka ehdokkaaksi Oili Airaksinen-Rajalan (I-Mediat Oy).



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan eli hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa/kk ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi verohallituksen vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön ilmoituksen mukaisesti päävastuullisena tilintarkastajana toimisi KHT Lotta Nurminen.



Mikäli KPMG Oy Ab valitaan yhtiön tilintarkastajaksi, toimisi se osakeyhtiölain muuttamisesta annetun lain (1252/2023) siirtymäsäännöksen mukaisesti myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajana tilikaudella 2024, ja tästä tehtävästä maksetaan sille palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.



Ilkka Oyj:ssä on kaksiportainen hallintomalli. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston jäsenet ja hallintoneuvosto valitsee hallituksen jäsenet yhtiökokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessaan. Ilkka Oyj:n palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa 6.5.2024 kokoontuvalle hallintoneuvostolle, että hallituksen erovuoinen jäsen Timo Aukia valitaan uudelleen.



Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.



ILKKA OYJ



Olli Pirhonen

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418



www.ilkka.com





Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Konsernin yhtiöistä Liana Technologies Oy, Evermade Oy, MySome Oy, Myynninmaailma Oy ja somessa.com Oy Ab tuottavat markkinointi- ja teknologiapalveluita. I-Mediat Oy julkaisee maakuntamedia Ilkka-Pohjalaisen lisäksi kaupunki- ja paikallismedioita. Konsernin palveluista vastaa noin 520 markkinoinnin, teknologian ja median osaajaa.